Carbon County Jail Bookings April 20-26

|HEADLEY, MCKAYLA
|4
|21
|2020
|WARRANTS X2, POSSESSION OF FORGED WRITING DEVICE, FALSE PERSONAL INFO
|21
|PRICE
|BUGG, PATRICK
|4
|21
|2020
|WARRANTS X2
|27
|SPANISH FORK
|FISH, DESTANEE
|4
|21
|2020
|INTOXICATION
|23
|PRICE
|MASCARENAS, ELIAS
|4
|22
|2020
|ASSAULT (DV), DAMAGE TO COMMUNICATION DEVICE
|41
|PRICE
|MANARITE, SAMUEL
|4
|22
|2020
|POSS OF C/S, POSS OF PARAPHERNALIA
|27
|PRICE
|HOLLEY, MICHELLE
|4
|22
|2020
|WARRANT X3
|39
|HELPER
|OLSEN, TRACEY
|4
|23
|2020
|WARRANTS
|36
|PRICE
|TAYLOR, COLBY
|4
|23
|2020
|WARRANT
|33
|HUNTINGTON
|GOMEZ, KIRTISS
|4
|24
|2020
|3 DAY COMMIT
|43
|PRICE
|BANKS, STEVEN BERNELL
|4
|24
|2020
|DV IN PRESENCE OF A CHILD, THREATENING TO USE A DANGEROUS WEAPON, UNLAWFUL DETENTION, ASSAULT (DV), DISORDERLY CONDUCT
|60
|WELLINGTON
|POWELL, AARON
|4
|25
|2020
|EVADING, RESISTING ARREST, LEWDNESS
|41
|PRICE
|KING, DUSTIN
|4
|25
|2020
|DUI, POSSESSION PARAPHERNALIA
|40
|SALEM