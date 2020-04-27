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Carbon County Jail Bookings April 20-26

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HEADLEY, MCKAYLA 4 21 2020 WARRANTS X2, POSSESSION OF FORGED WRITING DEVICE, FALSE PERSONAL INFO 21 PRICE
BUGG, PATRICK 4 21 2020 WARRANTS X2 27 SPANISH FORK
FISH, DESTANEE 4 21 2020 INTOXICATION 23 PRICE
MASCARENAS, ELIAS 4 22 2020 ASSAULT (DV), DAMAGE TO COMMUNICATION DEVICE 41 PRICE
MANARITE, SAMUEL 4 22 2020 POSS OF C/S, POSS OF PARAPHERNALIA 27 PRICE
HOLLEY, MICHELLE 4 22 2020 WARRANT X3 39 HELPER
OLSEN, TRACEY 4 23 2020 WARRANTS 36 PRICE
TAYLOR, COLBY 4 23 2020 WARRANT 33 HUNTINGTON
GOMEZ, KIRTISS 4 24 2020 3 DAY COMMIT 43 PRICE
BANKS, STEVEN BERNELL 4 24 2020 DV IN PRESENCE OF A CHILD, THREATENING TO USE A DANGEROUS WEAPON, UNLAWFUL DETENTION, ASSAULT (DV), DISORDERLY CONDUCT 60 WELLINGTON
POWELL, AARON 4 25 2020 EVADING, RESISTING ARREST, LEWDNESS 41 PRICE
KING, DUSTIN 4 25 2020 DUI, POSSESSION PARAPHERNALIA 40 SALEM
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