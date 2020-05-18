Carbon County Jail Bookings May 11-17

|WIEMERSLAGE, STACIE
|5
|11
|2020
|INTOX
|39
|PRICE
|LUPO, ANDREA
|5
|12
|2020
|INTOX, DISORDERLY CONDUCT, POSS OF PARA
|33
|HELPER
|SAUSAMEDA, KERI
|5
|12
|2020
|ASSAULT(DV), DV CHILD PRESENT, DISORDERLY CONDUCT
|44
|PRICE
|BOYER, ROBERT
|5
|12
|2020
|SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR X3
|23
|PRICE
|URRUTIA, DALLAS
|5
|12
|2020
|INTOX
|21
|PRICE
|REGIS, ZACHARY
|5
|13
|2020
|ASSAULT (DV)
|26
|PRICE
|CLIFFORD, JOHN
|5
|13
|2020
|DISORDERLY CONDUCT, THREATS OF TERRORISM, ITEMS PROHIBITED IN CORRECTIONAL FACILITY, POSSESSION OF MARIJUANA
|52
|WEST WENDOVER, NV
|MARTINEZ, JOHNATHAN
|5
|13
|2020
|AGGRAVATED ASSAULT, INTERRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE, DV IN PRESENCE OF A CHILD
|21
|PRICE
|MONAHAN, DANIEL
|5
|13
|2020
|ASSAULT (DV), INTOX
|34
|HOMELESS
|HANSEN, DREW
|5
|13
|2020
|INTOXICATION
|44
|PRICE
|NUNLEY, PAUL
|5
|13
|2020
|ASSAULT (DV)
|67
|PRICE
|HIGBY, AARON
|5
|14
|2020
|CHILD ABUSE
|32
|PRICE
|CHRISTIANSEN, VINCENT
|5
|14
|2020
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|38
|PRICE
|JONES, TOMMY
|5
|15
|2020
|DUI
|51
|SUNNYSIDE
|JOHNS, BRYANT
|5
|15
|2020
|FORGERY, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|30
|IDAHO FALLS, ID
|SHAPIRO, MATTHEW
|5
|15
|2020
|SPEEDING, EXPIRED REGISTRATION, DUI, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|27
|SALT LAKE CITY
|TRAXLER, KURTIS
|5
|16
|2020
|INTOXICATION, CRIMINAL MISCHIEF, DISORDERLY CONDUCT
|35
|HOMELESS
|GRAHAM, AUSTIN
|5
|17
|2020
|FAILURE TO STOP, CRIMINAL MISCHIEF (DV), CONSUMPTION OF ALCOHOL BY MINOR, INTOXICATION
|19
|PRICE