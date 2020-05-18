MenuMenu

  1. Home
  2. Local News
  3. Carbon County Jail Bookings May 11-17

Carbon County Jail Bookings May 11-17

Carbon-County-Sheriffs-Office-2-800x799.jpg
WIEMERSLAGE, STACIE 5 11 2020 INTOX 39 PRICE
LUPO, ANDREA 5 12 2020 INTOX, DISORDERLY CONDUCT, POSS OF PARA 33 HELPER
SAUSAMEDA, KERI 5 12 2020 ASSAULT(DV), DV CHILD PRESENT, DISORDERLY CONDUCT 44 PRICE
BOYER, ROBERT 5 12 2020 SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR X3 23 PRICE
URRUTIA, DALLAS 5 12 2020 INTOX 21 PRICE
REGIS, ZACHARY 5 13 2020 ASSAULT (DV) 26 PRICE
CLIFFORD, JOHN 5 13 2020 DISORDERLY CONDUCT, THREATS OF TERRORISM, ITEMS PROHIBITED IN CORRECTIONAL FACILITY, POSSESSION OF MARIJUANA 52 WEST WENDOVER, NV
MARTINEZ, JOHNATHAN 5 13 2020 AGGRAVATED ASSAULT, INTERRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE, DV IN PRESENCE OF A CHILD 21 PRICE
MONAHAN, DANIEL 5 13 2020 ASSAULT (DV), INTOX 34 HOMELESS
HANSEN, DREW 5 13 2020 INTOXICATION 44 PRICE
NUNLEY, PAUL 5 13 2020 ASSAULT (DV) 67 PRICE
HIGBY, AARON 5 14 2020 CHILD ABUSE 32 PRICE
CHRISTIANSEN, VINCENT 5 14 2020 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 38 PRICE
JONES, TOMMY 5 15 2020 DUI 51 SUNNYSIDE
JOHNS, BRYANT 5 15 2020 FORGERY, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 30 IDAHO FALLS, ID
SHAPIRO, MATTHEW 5 15 2020 SPEEDING, EXPIRED REGISTRATION, DUI, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 27 SALT LAKE CITY
TRAXLER, KURTIS 5 16 2020 INTOXICATION, CRIMINAL MISCHIEF, DISORDERLY CONDUCT 35 HOMELESS
GRAHAM, AUSTIN 5 17 2020 FAILURE TO STOP, CRIMINAL MISCHIEF (DV), CONSUMPTION OF ALCOHOL BY MINOR, INTOXICATION 19 PRICE
scroll to top
WordPress Video Lightbox
X
X