Co-Champions Named at CVAA Middle School Wrestling Tournament

By Julie Johansen

Mont Harmon and San Rafael Middle Schools shared the championship title at the Castle Valley Athletic Association middle school wrestling tournament this week. Canyon View Middle School and Helper placed third and fourth, respectively.

Individual weight class winners were:

65 lbs.

Gunner Whiteside

70 lbs.

1. Dixon Peacock – Canyon View

2. Jason Tatton – Helper

3. Tyler Delpaiz – Mont Harmon

4. Racer Barnes – Helper

75 lbs.

1. Ryan Collard – Canyon View

2. Marcus Rasmussen – Canyon View

3. Ayden Rowley – San Rafael

4. Matthew Kollar – Helper

80 lbs.

1. Monty Christiansen – San Rafael

2. Colt Burrows – Helper

3. Rayden Ewell – Canyon View

4. Noah North – Mont Harmon

85 lbs.

1. Mason Stilson – San Rafael

2. Derrick Birch – Canyon View

3. Marty Naranjo – Helper

4. Spencer Harker – Helper

90 lbs.

1. Rawyzn Allred – Mont Harmon

2. Hayden Christiansen – San Rafael

3. Dalton Allred – Canyon View

4. Ethan Gilbert – Canyon View

95 lbs.

1. Mason Stewart – San Rafael

2. Hayden Sitterud – Canyon View

3. Eric Holt – Mont Harmon

4. Halton Hunt – Mont Harmon

100 lbs.

1. Kaden Donathon – Mont Harmon

2. Orrin McElprang – Canyon View

3. Damon Farley – San Rafael

4. Braxton Campbell – Helper

105 lbs.

1. Kyler Greenhalgh – Mont Harmon

2. Deacon Mangum – San Rafael

3. Mason Hurdsman – Canyon View

4. Travis Moosman – Mont Harmon

111 lbs.

1. Jack Christiansen – San Rafael

2. Tavyn Allred – San Rafael

3. Zeke Anglesey – Mont Harmon

4. Jaxon Johnson – San Rafael

118 lbs.

1. Mario Valquez – Helper

2. Matt Olsen – San Rafael

3. Rogun Sitterud – Canyon View

4. Anthony Powell – Mont Harmon

132 lbs.

1. Payton Alton – San Rafael

2. Taytin Davis – Helper

3. Ray Erickson – Mont Harmon

4. JJ Keller – Mont Harmon

140 lbs.

1. Preston Martinez – Mont Harmon

2. Chase Huggard – San Rafael

3. Gavin Fausett – Helper

150 lbs.

1. Dane Sitterud – Canyon View

2. Alexis Bueno – Mont Harmon

3. Gage Gressman – Canyon View

4. Cordell Bennett – San Rafael

160 lbs.

1. Easton Thornley – San Rafael

2. Will Bridge – Mont Harmon

3. Marshall Marvadakis – Helper

4. Brady Jeffs – Helper

Heavyweight

1. Riley Winder – Mont Harmon

2. Jeremy Birrell – Helper

3. Jack Banasky – Mont Harmon

4. Aiden Cowley – Mont Harmon