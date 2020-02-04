Emery County Jail Bookings January 14-26

|1/14/2020
|SCHADE, JERALD K
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, TRAFFIC OFFENSE
|1/15/2020
|ROBB, LEVI S
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|1/16/2020
|CRABTREE, JESSE L
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, TRAFFIC OFFENSE
|1/16/2020
|WOOD, EVAN R
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, TRAFFIC OFFENSE
|1/19/2020
|NAY, JAMI I
|OBSTRUCTING JUSTICE
|1/19/2020
|HILL, JOHNNY L
|TRAFFIC OFFENSE
|1/19/2020
|STARR, ELIZABETH J
|TRAFFIC OFFENSE
|1/20/2020
|PETTY, DONALD L
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, TRAFFIC OFFENSE X3, WARRANT ARREST
|1/20/2020
|HARRIS, TYLER R
|WARRANT ARREST
|1/22/2020
|BURGESS, BRANDY A
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION
|1/26/2020
|WICKMAN, JOHN D
|ALCOHOL OFFENSE