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Emery County Jail Bookings January 14-26

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1/14/2020 SCHADE, JERALD K CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, TRAFFIC OFFENSE
1/15/2020 ROBB, LEVI S PROTECTIVE ORDER VIOLATION
1/16/2020 CRABTREE, JESSE L CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, TRAFFIC OFFENSE
1/16/2020 WOOD, EVAN R CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, TRAFFIC OFFENSE
1/19/2020 NAY, JAMI I OBSTRUCTING JUSTICE
1/19/2020 HILL, JOHNNY L TRAFFIC OFFENSE
1/19/2020 STARR, ELIZABETH J TRAFFIC OFFENSE
1/20/2020 PETTY, DONALD L CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, TRAFFIC OFFENSE X3, WARRANT ARREST
1/20/2020 HARRIS, TYLER R WARRANT ARREST
1/22/2020 BURGESS, BRANDY A CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION
1/26/2020 WICKMAN, JOHN D ALCOHOL OFFENSE
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