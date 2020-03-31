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Emery County Jail Bookings March 10 – 21

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3/10/2020 OTTERSTROM, HEATHER R
3/11/2020 SILLIMAN, TANNER B WARRANT ARREST
3/12/2020 SPEARS, FRANK CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, TRAFFIC OFFENSE
3/14/2020 CHOI, CHAEWOO CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X4, TRAFFIC OFFENSE
3/17/2020 EVRIDGE, LECRISHA N CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X4, DUI ALCOHOL OR DRUGS
3/19/2020 NELSON, DAYNE L WEAPONS OFFENSE X2
3/20/2020 WINN, ELIJAH WARRANT ARREST
3/20/2020 EDWARDS, JESSICA A WARRANT ARREST X16, CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, NOT CLASSIFIED
3/20/2020 HANSEN, SHAUNE M CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, NOT CLASSIFIED, WARRANT ARREST
3/21/2020 PICKYAVIT, CHRIS CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, WARRANT ARREST X2, WEAPONS OFFENSE X2
3/21/2020 TROYER, CHRISTINE M
3/21/2020 HART, KYLE S CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2
3/21/2020 PERLA, DAKOTA W DUI ALCOHOL OR DRUGS, TRAFFIC OFFENSE X2
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