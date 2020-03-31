Emery County Jail Bookings March 10 – 21

|3/10/2020
|OTTERSTROM, HEATHER R
|3/11/2020
|SILLIMAN, TANNER B
|WARRANT ARREST
|3/12/2020
|SPEARS, FRANK
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, TRAFFIC OFFENSE
|3/14/2020
|CHOI, CHAEWOO
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X4, TRAFFIC OFFENSE
|3/17/2020
|EVRIDGE, LECRISHA N
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X4, DUI ALCOHOL OR DRUGS
|3/19/2020
|NELSON, DAYNE L
|WEAPONS OFFENSE X2
|3/20/2020
|WINN, ELIJAH
|WARRANT ARREST
|3/20/2020
|EDWARDS, JESSICA A
|WARRANT ARREST X16, CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, NOT CLASSIFIED
|3/20/2020
|HANSEN, SHAUNE M
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, NOT CLASSIFIED, WARRANT ARREST
|3/21/2020
|PICKYAVIT, CHRIS
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2, WARRANT ARREST X2, WEAPONS OFFENSE X2
|3/21/2020
|TROYER, CHRISTINE M
|3/21/2020
|HART, KYLE S
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION X2
|3/21/2020
|PERLA, DAKOTA W
|DUI ALCOHOL OR DRUGS, TRAFFIC OFFENSE X2