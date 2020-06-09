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Emery County Jail Bookings May 27 – June 8

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5/27/2020 BARBER, JAMES E WARRANT ARREST
5/28/2020 BLOOMER, ROBERT J WARRANT ARREST
5/29/2020 ARADIA, GABRIEL D CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, CONT. SUBSTANCE/SALE/MANU/OTHER
5/29/2020 MARCH, ANDREE WARRANT ARREST
5/30/2020 BANKS, STEVEN A WARRANT ARREST
5/30/2020 MANNING, NATHAN W NOT CLASSIFIED X2, TRAFFIC OFFENSE
6/1/2020 HUERTA, JONATAN G NA-SEX OFFENSE X2
6/1/2020 PARTRIDGE, ALAN A
6/2/2020 BREWER, ANNA N OBSTRUCTING JUSTICE
6/2/2020 KYLE, RANDY L DISORDERLY CONDUCT
6/2/2020 FERRAN, SHANE L WARRANT ARREST
6/8/2020 CARLISLE, JAXSON J ALCOHOL OFFENSE
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