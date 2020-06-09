Emery County Jail Bookings May 27 – June 8

|5/27/2020
|BARBER, JAMES E
|WARRANT ARREST
|5/28/2020
|BLOOMER, ROBERT J
|WARRANT ARREST
|5/29/2020
|ARADIA, GABRIEL D
|CONTROLLED SUBSTANCE/POSESSION, CONT. SUBSTANCE/SALE/MANU/OTHER
|5/29/2020
|MARCH, ANDREE
|WARRANT ARREST
|5/30/2020
|BANKS, STEVEN A
|WARRANT ARREST
|5/30/2020
|MANNING, NATHAN W
|NOT CLASSIFIED X2, TRAFFIC OFFENSE
|6/1/2020
|HUERTA, JONATAN G
|NA-SEX OFFENSE X2
|6/1/2020
|PARTRIDGE, ALAN A
|6/2/2020
|BREWER, ANNA N
|OBSTRUCTING JUSTICE
|6/2/2020
|KYLE, RANDY L
|DISORDERLY CONDUCT
|6/2/2020
|FERRAN, SHANE L
|WARRANT ARREST
|6/8/2020
|CARLISLE, JAXSON J
|ALCOHOL OFFENSE