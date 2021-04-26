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Carbon County Jail Bookings April 19-25

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MARQUEZ, CHARLES 4 19 2021 THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY 53 HOMELESS
SANDERSON, COLTON 4 19 2021 COMMITMENT 25 EAST CARBON
WILSTEAD, ALEXIS 4 20 2021 72-HOUR HOLD 23 PRICE
SATHER, TARA 4 20 2021 WARRANTS X2 39 WEST VALLEY
PARKIN, ROBERT 4 21 2021 INTOXICATION, INTERFERENCE W/ARRESTING OFFICER, CRIMINAL MISCHIEF 49 PRICE
WATERS, BOBBY 4 21 2021 BURGLARY, ASSAULT 34 HOMELESS
SKELLEY, SHERRY 4 22 2021 CRIMINAL TRESPASSING 49 SANTA FE
NASTACIO, ORLANDO 4 22 2021 DUI 29 IDAHO
HOLT, JOSHUA 4 22 2021 POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT 41 HOMELESS
SKELLEY, SHERRY 4 22 2021 THEFT, DISORDERLY CONDUCT 49 SANTA FE
JACKSON, ALLISON JOAN 4 23 2021 WARRANT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 38 HOMELESS
BURDICK, KEITH 4 24 2021 POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED, AGGRAVATED ASSAULT, ASSAULT, THREATENING WITH/OR USING DANGEROUS WEAPON, WARRANT 35 PRICE
SHEELY, MICHAEL 4 24 2021 DUI 22 PRICE
THAYN, FREDERICK 4 24 2021 WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72-HOUR HOLD 42 HOMELESS
COHOE, FERNANDO 4 24 2021 NCIC WARRANT 44 PRICE
MANCHESTER, RYAN 4 25 2021 WARRANT 30 HELPER
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