Carbon County Jail Bookings April 19-25

|MARQUEZ, CHARLES
|4
|19
|2021
|THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY
|53
|HOMELESS
|SANDERSON, COLTON
|4
|19
|2021
|COMMITMENT
|25
|EAST CARBON
|WILSTEAD, ALEXIS
|4
|20
|2021
|72-HOUR HOLD
|23
|PRICE
|SATHER, TARA
|4
|20
|2021
|WARRANTS X2
|39
|WEST VALLEY
|PARKIN, ROBERT
|4
|21
|2021
|INTOXICATION, INTERFERENCE W/ARRESTING OFFICER, CRIMINAL MISCHIEF
|49
|PRICE
|WATERS, BOBBY
|4
|21
|2021
|BURGLARY, ASSAULT
|34
|HOMELESS
|SKELLEY, SHERRY
|4
|22
|2021
|CRIMINAL TRESPASSING
|49
|SANTA FE
|NASTACIO, ORLANDO
|4
|22
|2021
|DUI
|29
|IDAHO
|HOLT, JOSHUA
|4
|22
|2021
|POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT
|41
|HOMELESS
|SKELLEY, SHERRY
|4
|22
|2021
|THEFT, DISORDERLY CONDUCT
|49
|SANTA FE
|JACKSON, ALLISON JOAN
|4
|23
|2021
|WARRANT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|38
|HOMELESS
|BURDICK, KEITH
|4
|24
|2021
|POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED, AGGRAVATED ASSAULT, ASSAULT, THREATENING WITH/OR USING DANGEROUS WEAPON, WARRANT
|35
|PRICE
|SHEELY, MICHAEL
|4
|24
|2021
|DUI
|22
|PRICE
|THAYN, FREDERICK
|4
|24
|2021
|WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72-HOUR HOLD
|42
|HOMELESS
|COHOE, FERNANDO
|4
|24
|2021
|NCIC WARRANT
|44
|PRICE
|MANCHESTER, RYAN
|4
|25
|2021
|WARRANT
|30
|HELPER