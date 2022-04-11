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Carbon County Jail Bookings April 4-10

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ALDABA, JOSE 4 4 2022 WARRANT 40 PRICE
PRICE, COLTON 4 4 2022 UNAUTHORIZED CONTROL OF VEHICLE FOR EXTENDED TIME, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY 27 PRICE
JENSEN, DUSTY 4 4 2022 CRIMINAL TRESPASS, RETAIL THEFT 30 PRICE
COHOE, XAVIER 4 5 2022 INTOXICATION 27 PRICE
HUNSAKER, JOSHUA 4 5 2022 CIVIL WARRANT 42 PRICE
SPENSKO, KEITH 4 5 2022 72-HOUR HOLD 35 PRICE
TOMADAKIS, JOHN 4 6 2022 COURT HOLD 52 PRICE
GALLEGOS, RUBEN 4 6 2022 WARRANT 44 OGDEN
HART, MARY 4 7 2022 COMMITMENT 29 COTTONWOOD HEIGHTS
WOOLSEY, JOSEPH 4 7 2022 DUI, FAILURE TO STAY IN LANE, DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAINER, MARIJUANA CONCENTRATE 28 SEATAC, WA
KEKUEWA, ELIJAH 4 8 2022 3-DAY COMMITMENT 41 PRICE
DUNLAP, RUSTY 4 9 2022 DUI, UNSAFE LANE TRAVEL 30 WELLINGTON
JEWKES, DRAKE 4 9 2022 WARRANT 18 PRICE
BAHE, TYRONE 4 9 2022 DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, LANE TRAVEL, PLATE VISIBLE 100 FT 25 PINON, AZ
JENKINS, RICKY 4 10 2022 WARRANT X2 29 PRICE
YARRINGTON, SHEPHANIE 4 10 2022 WARRANT X2 45 PRICE
NIESER, JEFFREY 4 10 2022 WARRANT 60 PRICE
LOCKARD, JAMES 4 10 2022 POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY A RESTRICTED PERSON, DISCHARGING A FIREARM FROM A VEHICLE, BRANDISHING A FIREARM, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X3, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DUI, CRIMINAL HOMICIDE X2, FAILURE TO KEEP CONTROLLED SUBSTANCE IN ORIGINAL CONTAINER, THREAT/USE DANGEROUS WEAPON IN FIGHT 28 OCEANSHORE, WA
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