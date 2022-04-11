Carbon County Jail Bookings April 4-10

|ALDABA, JOSE
|4
|4
|2022
|WARRANT
|40
|PRICE
|PRICE, COLTON
|4
|4
|2022
|UNAUTHORIZED CONTROL OF VEHICLE FOR EXTENDED TIME, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY
|27
|PRICE
|JENSEN, DUSTY
|4
|4
|2022
|CRIMINAL TRESPASS, RETAIL THEFT
|30
|PRICE
|COHOE, XAVIER
|4
|5
|2022
|INTOXICATION
|27
|PRICE
|HUNSAKER, JOSHUA
|4
|5
|2022
|CIVIL WARRANT
|42
|PRICE
|SPENSKO, KEITH
|4
|5
|2022
|72-HOUR HOLD
|35
|PRICE
|TOMADAKIS, JOHN
|4
|6
|2022
|COURT HOLD
|52
|PRICE
|GALLEGOS, RUBEN
|4
|6
|2022
|WARRANT
|44
|OGDEN
|HART, MARY
|4
|7
|2022
|COMMITMENT
|29
|COTTONWOOD HEIGHTS
|WOOLSEY, JOSEPH
|4
|7
|2022
|DUI, FAILURE TO STAY IN LANE, DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, OPEN CONTAINER, MARIJUANA CONCENTRATE
|28
|SEATAC, WA
|KEKUEWA, ELIJAH
|4
|8
|2022
|3-DAY COMMITMENT
|41
|PRICE
|DUNLAP, RUSTY
|4
|9
|2022
|DUI, UNSAFE LANE TRAVEL
|30
|WELLINGTON
|JEWKES, DRAKE
|4
|9
|2022
|WARRANT
|18
|PRICE
|BAHE, TYRONE
|4
|9
|2022
|DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, LANE TRAVEL, PLATE VISIBLE 100 FT
|25
|PINON, AZ
|JENKINS, RICKY
|4
|10
|2022
|WARRANT X2
|29
|PRICE
|YARRINGTON, SHEPHANIE
|4
|10
|2022
|WARRANT X2
|45
|PRICE
|NIESER, JEFFREY
|4
|10
|2022
|WARRANT
|60
|PRICE
|LOCKARD, JAMES
|4
|10
|2022
|POSSESSION OF A DANGEROUS WEAPON BY A RESTRICTED PERSON, DISCHARGING A FIREARM FROM A VEHICLE, BRANDISHING A FIREARM, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X3, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DUI, CRIMINAL HOMICIDE X2, FAILURE TO KEEP CONTROLLED SUBSTANCE IN ORIGINAL CONTAINER, THREAT/USE DANGEROUS WEAPON IN FIGHT
|28
|OCEANSHORE, WA