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Carbon County Jail Bookings April 5-11

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TALLENT, RIKHARD 4 5 2021 WARRANT X2 73 PRICE
BRYAN, CHRISTIAN 4 5 2021 WARRANT, DRIVE ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO INSTALL IGNITION INTERLOCK 42 OREM
YOUNG, DESTRY 4 5 2021 DUI, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA 42 PRICE
MCKENZIE, DREW 4 6 2021 WARRANT, PUBLIC URINATION, CRIMINAL MISCHIEF 21 COLORADO
CAPASO, PHILLIP 4 6 2021 CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, INTOXICATION 64 PRICE
WINKLER, DAVID 4 6 2021 30-DAY COMMIT 55 PRICE
WHEELER GABRIELLE 4 7 2021 DRUG COURT HOLD 27 PRICE
MCKENDRICK, SOPHIA 4 7 2021 DRUG COURT HOLD 33 PRICE
BENTLEY, REBEKAH 4 7 2021 WARRANT 42 OREGON
MARVIDIKIS, JOSHUA 4 7 2021 DRUG COURT HOLD 30 HELPER
BLACKBURN, MADISON 4 7 2021 WARRANT 26 SPRINGVILLE
HAYES, JOSHUA 4 7 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 40 PRICE
RODMAN, AARON 4 8 2021 72-HOUR HOLD 37 LASALLE
NAKAI, NELSON 4 8 2021 AGGRAVATED SEXUAL ABUSE OF A CHILD 71 PRICE
OTTO, SAVANNAH 4 8 2021 RECKLESS BURNING 20 PRICE
PRICE, NATHAN 4 8 2021 RECKLESS BURNING 25 PRICE
COLBY, BRANDON 4 8 2021 RECKLESS BURNING 21 PRICE
HOWELL, LEVI 4 8 2021 FALSE STATEMENT, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT, FALSE INSURANCE CLAIM 36 PRICE
HOLT, JONATHAN 4 9 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HR HOLD 31 PRICE
BOWKER, GREGORY 4 9 2021 WARRANT, DISORDERLY CONDUCT, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, CARRYING A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE OF DRUG/ALCHOL, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE IN CORRECTIONAL FACILITY, 72-HR HOLD 37 EAST CARBON
SANCHEZ, ERICA 4 9 2021 72-HR HOLD 35 HELPER
CANDELARIA, JESSE 4 10 2021 DUI, FAILURE TO REMAIN IN SINGLE LANE 28 HELPER
KNOWLES, JESSICA 4 11 2021 WARRANT 33 PRICE
FRANKLIN, JOSHUA 4 11 2021 WARRANT 33 PRICE
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