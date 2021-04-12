Carbon County Jail Bookings April 5-11

|TALLENT, RIKHARD
|4
|5
|2021
|WARRANT X2
|73
|PRICE
|BRYAN, CHRISTIAN
|4
|5
|2021
|WARRANT, DRIVE ON SUSPENDED LICENSE, FAILURE TO INSTALL IGNITION INTERLOCK
|42
|OREM
|YOUNG, DESTRY
|4
|5
|2021
|DUI, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA
|42
|PRICE
|MCKENZIE, DREW
|4
|6
|2021
|WARRANT, PUBLIC URINATION, CRIMINAL MISCHIEF
|21
|COLORADO
|CAPASO, PHILLIP
|4
|6
|2021
|CRIMINAL TRESPASS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, INTOXICATION
|64
|PRICE
|WINKLER, DAVID
|4
|6
|2021
|30-DAY COMMIT
|55
|PRICE
|WHEELER GABRIELLE
|4
|7
|2021
|DRUG COURT HOLD
|27
|PRICE
|MCKENDRICK, SOPHIA
|4
|7
|2021
|DRUG COURT HOLD
|33
|PRICE
|BENTLEY, REBEKAH
|4
|7
|2021
|WARRANT
|42
|OREGON
|MARVIDIKIS, JOSHUA
|4
|7
|2021
|DRUG COURT HOLD
|30
|HELPER
|BLACKBURN, MADISON
|4
|7
|2021
|WARRANT
|26
|SPRINGVILLE
|HAYES, JOSHUA
|4
|7
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|40
|PRICE
|RODMAN, AARON
|4
|8
|2021
|72-HOUR HOLD
|37
|LASALLE
|NAKAI, NELSON
|4
|8
|2021
|AGGRAVATED SEXUAL ABUSE OF A CHILD
|71
|PRICE
|OTTO, SAVANNAH
|4
|8
|2021
|RECKLESS BURNING
|20
|PRICE
|PRICE, NATHAN
|4
|8
|2021
|RECKLESS BURNING
|25
|PRICE
|COLBY, BRANDON
|4
|8
|2021
|RECKLESS BURNING
|21
|PRICE
|HOWELL, LEVI
|4
|8
|2021
|FALSE STATEMENT, LEAVING THE SCENE OF AN ACCIDENT, FALSE INSURANCE CLAIM
|36
|PRICE
|HOLT, JONATHAN
|4
|9
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HR HOLD
|31
|PRICE
|BOWKER, GREGORY
|4
|9
|2021
|WARRANT, DISORDERLY CONDUCT, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, CARRYING A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE OF DRUG/ALCHOL, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE IN CORRECTIONAL FACILITY, 72-HR HOLD
|37
|EAST CARBON
|SANCHEZ, ERICA
|4
|9
|2021
|72-HR HOLD
|35
|HELPER
|CANDELARIA, JESSE
|4
|10
|2021
|DUI, FAILURE TO REMAIN IN SINGLE LANE
|28
|HELPER
|KNOWLES, JESSICA
|4
|11
|2021
|WARRANT
|33
|PRICE
|FRANKLIN, JOSHUA
|4
|11
|2021
|WARRANT
|33
|PRICE