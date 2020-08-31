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Carbon County Jail Bookings August 24-30

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BENNET, ROBERT 8 24 2020 WARRANT X3 43 HOMELESS
STIVERS, KIP 8 24 2020 DUI, SPEEDING 47 DORENA OR
PASSARELLA, TANNER 8 24 2020 INTERRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE, CRIMINAL MISCHIEF 27 SPRING GLEN
WEEDEN, LELAND 8 24 2020 SEXUAL BATTERY 46 HELPER
GALLEGOS, JOEY 8 25 2020 72 HOUR HOLD 36 PRICE
SITTERUD, MICHAEL 8 26 2020 30 DAY COMMITMENT 27 HOMELESS
MCCARTY, DANIEL 8 26 2020 VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER 44 HOMELESS
NOYES, JEREMY 8 26 2020 INTOX, CRIMINAL MISCHIEF 33 PRICE
WARE, MCCADE 8 26 2020 WARRANT 23 PRICE
MARRS, JUSTIN 8 26 2020 WARRANT 30 PRICE
DIMMICK, CARL 8 27 2020 DRIVING ON DENIED 46 WELLINGTON
SHANNON, TYLER 8 28 2020 WARRANT 28 PRICE
TILAACK-BADBACK,MAYA 8 28 2020 WARRANT 21 PRICE
VEACH, KATIE 8 28 2020 DUI, UNSAFE LANE TRAVEL 27 BLANDING
SALAS, JEFFREY 8 28 2020 72 HOUR HOLD 31 PRICE
HEIMER, NICHOLAS 8 28 2020 DV IN THE PRESENCE OF A CHILD, ASSAULT (DV) 47 HELPER
HALES, DANIEL 8 29 2020 DUI, EXHIBITION OF SPEED 29 PRICE
TAYLOR, COLBY 8 29 2020 WARRANT x 2 33 HUNTINGTON
CARTER, ERIC 8 29 2020 ASSAULT (DV) 30 PRICE
BENCOMO, NICKOLAS 8 29 2020 WARRANT 31 PRICE
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