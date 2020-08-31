Carbon County Jail Bookings August 24-30

|BENNET, ROBERT
|8
|24
|2020
|WARRANT X3
|43
|HOMELESS
|STIVERS, KIP
|8
|24
|2020
|DUI, SPEEDING
|47
|DORENA OR
|PASSARELLA, TANNER
|8
|24
|2020
|INTERRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE, CRIMINAL MISCHIEF
|27
|SPRING GLEN
|WEEDEN, LELAND
|8
|24
|2020
|SEXUAL BATTERY
|46
|HELPER
|GALLEGOS, JOEY
|8
|25
|2020
|72 HOUR HOLD
|36
|PRICE
|SITTERUD, MICHAEL
|8
|26
|2020
|30 DAY COMMITMENT
|27
|HOMELESS
|MCCARTY, DANIEL
|8
|26
|2020
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER
|44
|HOMELESS
|NOYES, JEREMY
|8
|26
|2020
|INTOX, CRIMINAL MISCHIEF
|33
|PRICE
|WARE, MCCADE
|8
|26
|2020
|WARRANT
|23
|PRICE
|MARRS, JUSTIN
|8
|26
|2020
|WARRANT
|30
|PRICE
|DIMMICK, CARL
|8
|27
|2020
|DRIVING ON DENIED
|46
|WELLINGTON
|SHANNON, TYLER
|8
|28
|2020
|WARRANT
|28
|PRICE
|TILAACK-BADBACK,MAYA
|8
|28
|2020
|WARRANT
|21
|PRICE
|VEACH, KATIE
|8
|28
|2020
|DUI, UNSAFE LANE TRAVEL
|27
|BLANDING
|SALAS, JEFFREY
|8
|28
|2020
|72 HOUR HOLD
|31
|PRICE
|HEIMER, NICHOLAS
|8
|28
|2020
|DV IN THE PRESENCE OF A CHILD, ASSAULT (DV)
|47
|HELPER
|HALES, DANIEL
|8
|29
|2020
|DUI, EXHIBITION OF SPEED
|29
|PRICE
|TAYLOR, COLBY
|8
|29
|2020
|WARRANT x 2
|33
|HUNTINGTON
|CARTER, ERIC
|8
|29
|2020
|ASSAULT (DV)
|30
|PRICE
|BENCOMO, NICKOLAS
|8
|29
|2020
|WARRANT
|31
|PRICE