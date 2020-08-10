Carbon County Jail Bookings August 3-9

|RODRIGUEZ, BRENDA
|8
|3
|2020
|WARRANT
|47
|PRICE
|NOONE, CHRISTIE
|8
|3
|2020
|WARRANT
|42
|PRICE
|BEAGLEY KIM
|8
|3
|2020
|WARRANTS X 3
|27
|PRICE
|CIPPONERI, WILLIAM
|8
|4
|2020
|COURT COMMITMENT
|28
|PRICE
|CUNNINGHAM, JESSICA
|8
|4
|2020
|POSS. WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSS. OF SUBOXONE, POSS. OF METH, POSS. OF PARAPHERNALIA
|36
|SALT LAKE
|ELLINGTON, JORY
|8
|4
|2020
|DISTRIBUTION OF C/S, LITTERING, POSS. OF MARIJUANA, POSS. OF PARAPHERNALIA
|44
|SALT LAKE
|LUCERO, EDWARD
|8
|4
|2020
|POSS W/ INTENT TO DIST C/S, POSS OF C/S, POSS. OF MARIJUANA, POSS. OF C/S, DRIVING ON SUSPENED/REVOKED LICENSE
|53
|SANDY
|ZEILER, ROBERT
|8
|5
|2020
|INTOX, LITTERING, DISORDERLY CONDUCT
|41
|HELPER
|TABERNA, MIGUEL
|8
|5
|2020
|COURT COMMITMENT
|26
|PRICE
|WEST, TERRI
|8
|6
|2020
|WARRANT
|59
|PRICE
|MANZANARES, SHALESE
|8
|7
|2020
|COURT COMMITMENT
|31
|PRICE
|CUPIT, CHRISTINE
|8
|7
|2020
|DUI DRUGS, FALSE NAME TO POLICE, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON REVOCATION, SPEEDING
|49
|NEPHI
|BRADFORD, TIFFANY
|8
|7
|2020
|COMMITMENT
|33
|PRICE
|MALONE, JAROD
|8
|7
|2020
|OBSTRUCTION OF JUSTICE, FALSE PERSONAL INFO, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|29
|THORNTON, CO
|PATTERSON, GEROME
|8
|7
|2020
|INTOXICATION
|24
|HELPER
|CHADWICK, TAMMY
|8
|7
|2020
|DUI, OPEN CONTAINER
|58
|HOMELESS
|THOMAS, DUNCAN
|8
|7
|2020
|ASSAULT (DV), AGGRAVATED ROBBERY, DISORDERLY CONDUCT (DV)
|24
|PRICE
|BROWN, GARY
|8
|7
|2020
|DISTRIBUTION OF C/S, IDENTITY FRAUD, UNLAWFUL POSSESSION, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|50
|BAKERSFIELD, CA
|LINE, ZACHARY
|8
|8
|2020
|FORGERY, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|29
|PRICE
|DAVIS, JESSEE
|8
|8
|2020
|WARRANT
|37
|EAST CARBON
|WOOD, STEVEN
|8
|8
|2020
|NCIC WARRANT, POSSESSION OF METH
|42
|PRICE
|LIAN, ZA T
|8
|9
|2020
|DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, HEAD LAMP VIOLATION
|39
|BERMA
|ROBERTSON, DAVID
|8
|9
|2020
|COMMITMENT
|47
|PRICE
|TAFOYA, JENNY
|8
|9
|2020
|ASSAULT (DV )
|52
|PROVO
|FRIESON, DEANNE
|8
|9
|2020
|WARRANT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, NO VALID DRIVERS LICENSE, EXPIRED REGISTRATION, DECAL VIOLATION
|30
|PRICE
|WORLEY, JEREMIE
|8
|9
|2020
|WARRANT
|41
|PRICE
|CHADWICK, TAMMY
|8
|9
|2020
|INTOXICATION
|58
|HOMELESS
|MAGER, MISTY
|8
|9
|2020
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, ITEMS PROHIBITED, POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE
|39
|PRICE