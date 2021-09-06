Carbon County Jail Bookings August 30 – September 5

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|MCKENDRICK, SOPHIA
|8
|30
|2021
|WARRANT
|PRICE
|TAYLOR, COLBY
|8
|30
|2021
|POSSESSION OF A FIREARM BY A RESTRICTED PERSON
|HUNTINGTON
|RAMSAY, CRYSTAL
|8
|30
|2021
|WARRANT
|HELPER
|CHAVEZ, JERICO
|8
|31
|2021
|WARRANT X2
|WELLINGTON
|HERMES, BRETT
|9
|1
|2021
|INTOXICATION, TRESPASSING, DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST, FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF A PEACE OFFICER
|ROY
|FARMER, CHRISTOPHER
|9
|1
|2021
|ASSAULT AGAIN POLICE OFFICER X3, INTOXICATION
|PRICE
|YOUNG, DESTRY
|9
|1
|2021
|WARRANT
|PRICE
|BADBACK, MAYA
|9
|1
|2021
|WARRANTS
|SALT LAKE
|TUCKER, JENNIFER
|9
|2
|2021
|WARRANTS X4
|PRICE
|HATCH, TOM
|9
|2
|2021
|WARRANT X7
|PRICE
|TALLENT, RIKHARD
|9
|2
|2021
|WARRANT
|PRICE
|DUFFIN, JEREMY
|9
|2
|2021
|WARRANT, DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, IGNITION INTERLOCK, DRIVING ON SUSPENDED/REVOKED, OPEN CONTAINER, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, LANE VIOLATION
|WEST JORDAN
|LARSEN, NATHAN
|9
|2
|2021
|DUI
|SALT LAKE
|JOHNSON, SHANNON
|9
|3
|2021
|WARRANT
|PRICE
|ALDABA, JOSE
|9
|3
|2021
|DRIVING ON SUSPENDED, NO SEAT BELT
|PRICE
|TIDWELL, BILLY JOE
|9
|3
|2021
|INTOX, DISCHARGE OF A FIREARM, RECKLESS ENDANGERMENT
|HELPER
|WORLEY, JARED
|9
|3
|2021
|ELECTRONIC COMMUNICATION HARASSMENT (DV), 72 HOUR HOLD
|PRICE
|FRIESON, DEANNE
|9
|4
|2021
|WARRANT
|PRICE
|SMITH, LORIN DE ORR
|9
|4
|2021
|WARRANT
|PRICE
|BROWN, BRENDA KIM
|9
|4
|2021
|ASSAULT BY PRISONER, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, DISORDERLY CONDUCT, FALSE REPORT TO POLICE
|PRICE
|JENSEN, TESSIE
|9
|5
|2021
|OPERATING VEHICLE W/O INSURANCE, REVOKED REGISTRATION, NO DRIVER’S LICENSE IN POSSESSION, INTERFERENCE WITH PEACE OFFICER, DISPLAYING PLATE ON INCORRECT VEHICLE, FAILURE TO DISPLAY LICENSE PLATE
|HUNTINGTON