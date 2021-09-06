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Carbon County Jail Bookings August 30 – September 5

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
MCKENDRICK, SOPHIA 8 30 2021 WARRANT PRICE
TAYLOR, COLBY 8 30 2021 POSSESSION OF A FIREARM BY A RESTRICTED PERSON HUNTINGTON
RAMSAY, CRYSTAL 8 30 2021 WARRANT HELPER
CHAVEZ, JERICO 8 31 2021 WARRANT X2 WELLINGTON
HERMES, BRETT 9 1 2021 INTOXICATION, TRESPASSING, DISORDERLY CONDUCT, RESISTING ARREST, FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF A PEACE OFFICER ROY
FARMER, CHRISTOPHER 9 1 2021 ASSAULT AGAIN POLICE OFFICER X3, INTOXICATION PRICE
YOUNG, DESTRY 9 1 2021 WARRANT PRICE
BADBACK, MAYA 9 1 2021 WARRANTS SALT LAKE
TUCKER, JENNIFER 9 2 2021 WARRANTS X4 PRICE
HATCH, TOM 9 2 2021 WARRANT X7 PRICE
TALLENT, RIKHARD 9 2 2021 WARRANT PRICE
DUFFIN, JEREMY 9 2 2021 WARRANT, DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, IGNITION INTERLOCK, DRIVING ON SUSPENDED/REVOKED, OPEN CONTAINER, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, LANE VIOLATION WEST JORDAN
LARSEN, NATHAN 9 2 2021 DUI SALT LAKE
JOHNSON, SHANNON 9 3 2021 WARRANT PRICE
ALDABA, JOSE 9 3 2021 DRIVING ON SUSPENDED, NO SEAT BELT PRICE
TIDWELL, BILLY JOE 9 3 2021 INTOX, DISCHARGE OF A FIREARM, RECKLESS ENDANGERMENT HELPER
WORLEY, JARED 9 3 2021 ELECTRONIC COMMUNICATION HARASSMENT (DV), 72 HOUR HOLD PRICE
FRIESON, DEANNE 9 4 2021 WARRANT PRICE
SMITH, LORIN DE ORR 9 4 2021 WARRANT PRICE
BROWN, BRENDA KIM 9 4 2021 ASSAULT BY PRISONER, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, DISORDERLY CONDUCT, FALSE REPORT TO POLICE PRICE
JENSEN, TESSIE 9 5 2021 OPERATING VEHICLE W/O INSURANCE, REVOKED REGISTRATION, NO DRIVER’S LICENSE IN POSSESSION, INTERFERENCE WITH PEACE OFFICER, DISPLAYING PLATE ON INCORRECT VEHICLE, FAILURE TO DISPLAY LICENSE PLATE HUNTINGTON
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