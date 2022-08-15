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Carbon County Jail Bookings August 8-14

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BARKER, EDEN 8 8 2022 WARRANT 36 WELLINGTON
HERREL, MARC 8 8 2022 ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD 52 HELPER
THOMPSON, ALANA 8 8 2022 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72-HOUR HOLD 44 HELPER
CARTER, RANDI 8 9 2022 72-HOUR HOLD 20 HOMELESS
WALL, ERIC 8 9 2022 VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER, 72-HOUR HOLD 54 HELPER
JOHNSON, DAVID 8 9 2022 72-HOUR HOLD 36 PRICE
MANGUM, MARCUS 8 9 2022 RECKLESS DRIVING, SPEEDING, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN X11, FAILURE TO RESPOND TO OFFICERS SIGNAL TO STOP, FAILURE TO REMAIN AT SCENE OF ACCIDENT, OPEN CONTAINER, FALSE EVIDENCE OF TITLE AND REGISTRATION, USING PLATES REGISTERED TO ANOTHER VEHICLE 20 WELLINGTON
JONES, TERRY 8 10 2022 WARRANT 63 PRICE
MUA, SOLOMONA 8 11 2022 72-HOUR HOLD 20 PRICE
DIX, RICHARD 8 11 2022 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 49 PRICE
WHEELER, GLORIA 8 11 2022 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 42 PRICE
SANDERS, STEVEN 8 11 2022 CRIMINAL TRESPASS, THEFT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 33 HOMELESS
TORRES, ANDREW 8 11 2022 ASSAULT (DV), DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X2, DISRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE 37 PRICE
RICHEY, HUNTER 8 12 2022 COMMITMENT 22 PRICE
JONES, TRAVIS 8 12 2022 COMMITMENT 36 PRICE
KIDDY, MONTE 8 12 2022 WARRANT 49 EAST CARBON
RANDALL, ANNA 8 13 2022 ASSAULT (DV) 27 WELLINGTON
BRANTING, TROY 8 14 2022 INTOXICATION, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 56 RICHFIELD
FISHER, ROBERT 8 14 2022 2 WARRANTS 55 PRICE
SHIELDS, AUSTIN 8 14 2022 WARRANT, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 22 PRICE
BELL, ROBERT 8 14 2022 AGGRAVATED ASSAULT (DV), CRIMINAL MISCHIEF (DV) 53 EMERY
DAVIS, KELLY 8 14 2022 DUI/ DRUG, DRIVING ON SUSPENDED 53 HELPER
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