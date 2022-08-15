Carbon County Jail Bookings August 8-14

|BARKER, EDEN
|8
|8
|2022
|WARRANT
|36
|WELLINGTON
|HERREL, MARC
|8
|8
|2022
|ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD
|52
|HELPER
|THOMPSON, ALANA
|8
|8
|2022
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72-HOUR HOLD
|44
|HELPER
|CARTER, RANDI
|8
|9
|2022
|72-HOUR HOLD
|20
|HOMELESS
|WALL, ERIC
|8
|9
|2022
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER, 72-HOUR HOLD
|54
|HELPER
|JOHNSON, DAVID
|8
|9
|2022
|72-HOUR HOLD
|36
|PRICE
|MANGUM, MARCUS
|8
|9
|2022
|RECKLESS DRIVING, SPEEDING, FAILURE TO STOP AT STOP SIGN X11, FAILURE TO RESPOND TO OFFICERS SIGNAL TO STOP, FAILURE TO REMAIN AT SCENE OF ACCIDENT, OPEN CONTAINER, FALSE EVIDENCE OF TITLE AND REGISTRATION, USING PLATES REGISTERED TO ANOTHER VEHICLE
|20
|WELLINGTON
|JONES, TERRY
|8
|10
|2022
|WARRANT
|63
|PRICE
|MUA, SOLOMONA
|8
|11
|2022
|72-HOUR HOLD
|20
|PRICE
|DIX, RICHARD
|8
|11
|2022
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|49
|PRICE
|WHEELER, GLORIA
|8
|11
|2022
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|42
|PRICE
|SANDERS, STEVEN
|8
|11
|2022
|CRIMINAL TRESPASS, THEFT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|33
|HOMELESS
|TORRES, ANDREW
|8
|11
|2022
|ASSAULT (DV), DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X2, DISRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE
|37
|PRICE
|RICHEY, HUNTER
|8
|12
|2022
|COMMITMENT
|22
|PRICE
|JONES, TRAVIS
|8
|12
|2022
|COMMITMENT
|36
|PRICE
|KIDDY, MONTE
|8
|12
|2022
|WARRANT
|49
|EAST CARBON
|RANDALL, ANNA
|8
|13
|2022
|ASSAULT (DV)
|27
|WELLINGTON
|BRANTING, TROY
|8
|14
|2022
|INTOXICATION, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|56
|RICHFIELD
|FISHER, ROBERT
|8
|14
|2022
|2 WARRANTS
|55
|PRICE
|SHIELDS, AUSTIN
|8
|14
|2022
|WARRANT, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|22
|PRICE
|BELL, ROBERT
|8
|14
|2022
|AGGRAVATED ASSAULT (DV), CRIMINAL MISCHIEF (DV)
|53
|EMERY
|DAVIS, KELLY
|8
|14
|2022
|DUI/ DRUG, DRIVING ON SUSPENDED
|53
|HELPER