Carbon County Jail Bookings August 9-15

|FERGUSON, RYAN
|8
|9
|2021
|POSSESSION OF MARIJUANA, NO INSURANCE, DRIVING ON DENIED, 72-HOUR HOLD
|47
|EAST CARBON
|CONNER, CASSANDRA
|8
|9
|2021
|POSSESSION OF METH, WARRANT
|22
|PRICE
|BARBER, JAMES
|8
|9
|2021
|LEWDNESS, 72-HOUR HOLD
|62
|HOMELESS
|JENKINS, RYAN
|8
|10
|2021
|WARRANT
|29
|PRICE
|LEDUC, MARYANN
|8
|10
|2021
|WARRANTS
|47
|PRICE
|MOOSMAN, AMBER
|8
|10
|2021
|COMMITMENT
|44
|PRICE
|HAMMOND, RONALD
|8
|10
|2021
|CRIMINAL TRESPASS x2, DISORDERLY CONDUCT
|50
|HOMELESS
|JORDAN, TRAVIS
|8
|10
|2021
|WARRANT
|36
|HOMELESS
|STOIBER, HELEN
|8
|11
|2021
|AGGRAVATED ASSAULT, INTOXICATION, COMMISSION OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X4
|59
|PRICE
|KAY, WESTON
|8
|11
|2021
|DRIVING ON SUSPENDED OR REVOKED LICENSE X2
|29
|HOMELESS
|TAYLOR, COLBY
|8
|11
|2021
|2 WARRANTS
|34
|HUNTINGTON
|QUINTANA, ALVINO JR
|8
|12
|2021
|WARRANT
|45
|PRICE
|STICKNEY, CASSIDY
|8
|12
|2021
|WARRANT X2
|38
|SPRINGVILLE
|WARDLE, LEVI
|8
|13
|2021
|3 DAY RIM HOLD
|28
|PRICE
|ATWOOD, JOSHUA
|8
|13
|2021
|COMMITMENT
|47
|VERNAL
|MCCAIN, MATTHEW
|8
|14
|2021
|DUI, SPEEDING, OPEN CONTAINER
|31
|ALABAMA
|KROPF, CODY
|8
|15
|2021
|CRIMINAL MISCHEIF DV
|24
|HUNTINGTON