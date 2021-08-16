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Carbon County Jail Bookings August 9-15

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FERGUSON, RYAN 8 9 2021 POSSESSION OF MARIJUANA, NO INSURANCE, DRIVING ON DENIED, 72-HOUR HOLD 47 EAST CARBON
CONNER, CASSANDRA 8 9 2021 POSSESSION OF METH, WARRANT 22 PRICE
BARBER, JAMES 8 9 2021 LEWDNESS, 72-HOUR HOLD 62 HOMELESS
JENKINS, RYAN 8 10 2021 WARRANT 29 PRICE
LEDUC, MARYANN 8 10 2021 WARRANTS 47 PRICE
MOOSMAN, AMBER 8 10 2021 COMMITMENT 44 PRICE
HAMMOND, RONALD 8 10 2021 CRIMINAL TRESPASS x2, DISORDERLY CONDUCT 50 HOMELESS
JORDAN, TRAVIS 8 10 2021 WARRANT 36 HOMELESS
STOIBER, HELEN 8 11 2021 AGGRAVATED ASSAULT, INTOXICATION, COMMISSION OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X4 59 PRICE
KAY, WESTON 8 11 2021 DRIVING ON SUSPENDED OR REVOKED LICENSE X2 29 HOMELESS
TAYLOR, COLBY 8 11 2021 2 WARRANTS 34 HUNTINGTON
QUINTANA, ALVINO JR 8 12 2021 WARRANT 45 PRICE
STICKNEY, CASSIDY 8 12 2021 WARRANT X2 38 SPRINGVILLE
WARDLE, LEVI 8 13 2021 3 DAY RIM HOLD 28 PRICE
ATWOOD, JOSHUA 8 13 2021 COMMITMENT 47 VERNAL
MCCAIN, MATTHEW 8 14 2021 DUI, SPEEDING, OPEN CONTAINER 31 ALABAMA
KROPF, CODY 8 15 2021 CRIMINAL MISCHEIF DV 24 HUNTINGTON
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