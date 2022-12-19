Carbon County Jail Bookings December 12-18

|GREEN, AMBER
|12
|12
|2022
|DUI, RECKLESS DRIVING, RECKLESS ENDANGERMENT, CHILD ABUSE, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, ASSAULT ON PEACE OFFICER, POSSESSION OF MARIJUANA
|32
|GRAND JUNCTION
|PALACIOS, CLAUDIA
|12
|14
|2022
|WARRANT X3
|34
|SALT LAKE
|MARUSICH, TYLER
|12
|15
|2022
|DUI, FOLLOWING ANOTHER VEHICLE TOO CLOSELY
|28
|COTTONWOOD HEIGHTS
|ORI, JASON
|12
|15
|2022
|WARRANT X3
|41
|HELPER
|CLOWARD, DARREN
|12
|16
|2022
|COMMITMENT
|53
|HELPER
|BENSON, DESTINY
|12
|16
|2022
|72-HOUR HOLD
|39
|EAST CARBON
|THOMAS, MICHALE
|12
|17
|2022
|AGGRAVATED CHILD ABUSE, CRIMINAL MISCHIEF, DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X3, DAMAGE/INTERRUPT COMMUNICATION DEVICE
|42
|WELLINGTON
|KONAKIS, PAMELA
|12
|17
|2022
|DUI, FAILURE TO WEAR SEAT BELT, OPERATE WITHIN SINGLE LANE
|58
|HELPER
|LAMB, EMILY
|12
|18
|2022
|CIVIL BENCH WARRANT
|38
|WELLINGTON
|JUSTESEN, ALAN
|12
|18
|2022
|WARRANT X2
|58
|PRICE