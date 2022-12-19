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Carbon County Jail Bookings December 12-18

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GREEN, AMBER 12 12 2022 DUI, RECKLESS DRIVING, RECKLESS ENDANGERMENT, CHILD ABUSE, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, ASSAULT ON PEACE OFFICER, POSSESSION OF MARIJUANA 32 GRAND JUNCTION
PALACIOS, CLAUDIA 12 14 2022 WARRANT X3 34 SALT LAKE
MARUSICH, TYLER 12 15 2022 DUI, FOLLOWING ANOTHER VEHICLE TOO CLOSELY 28 COTTONWOOD HEIGHTS
ORI, JASON 12 15 2022 WARRANT X3 41 HELPER
CLOWARD, DARREN 12 16 2022 COMMITMENT 53 HELPER
BENSON, DESTINY 12 16 2022 72-HOUR HOLD 39 EAST CARBON
THOMAS, MICHALE 12 17 2022 AGGRAVATED CHILD ABUSE, CRIMINAL MISCHIEF, DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD X3, DAMAGE/INTERRUPT COMMUNICATION DEVICE 42 WELLINGTON
KONAKIS, PAMELA 12 17 2022 DUI, FAILURE TO WEAR SEAT BELT, OPERATE WITHIN SINGLE LANE 58 HELPER
LAMB, EMILY 12 18 2022 CIVIL BENCH WARRANT 38 WELLINGTON
JUSTESEN, ALAN 12 18 2022 WARRANT X2 58 PRICE
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