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Carbon County Jail Bookings December 13-19

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
JENSEN, WILLIAM 12 13 2021 72-HOUR HOLD PRICE
MORRILL, BRIAN 12 13 2021 THREATS OF VIOLENCE HUNTINGTON
MALONE, MORGAN 12 15 2021 PROTECTIVE ORDER VIOLATION PRICE
LINE, ZACHARY 12 15 2021 COURT HOLD PRICE
QUINTANA, ISAAC 12 15 2021 COURT HOLD PRICE
REA, DAVID 12 15 2021 COURT HOLD SPRING GLEN
POTTER, ALEX HUNTER 12 15 2021 WARRANTS X3 HOMELESS
WARDLE, MICHAEL 12 15 2021 ASSAULT (DV), THREATS OF VIOLENCE, PROJECTION OF BODILY FLUID PRICE
PETERSON, KYLE ROSS 12 15 2021 WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO IDENTIFY TO LAW ENFORCEMENT NEPHI
AMBROSE, RUSTY 12 15 2021 COMMITMENT PRICE
SCHADE, MICHAEL 12 16 2021 POSSESSION WITH INTENT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 4 WARRANTS WELLINGTON
WRIGHT, BRINTON 12 17 2021 FORCIBLE SEX ABUSE PRICE
THOMPSON, BRIAN 12 17 2021 3 WARRANTS, POSSESSION OF METH, DOS WEST VALLEY
WILSON, BROOKLYNN MARIE 12 17 2021 WARANT PRICE
STOLL, ALEXIS 12 18 2021 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, RECKLESS ENDANGERMENT HELPER
JOHNSON, JAMIE 12 18 2021 WARRANT SALT LAKE
HENDERSON, LARRY 12 18 2021 WARRANT HOMELESS
CEDILLO, OSCAR 12 18 2021 DUI, OPEN CONTAINER PRICE
WILDE, KENNETH BERT 12 18 2021 INTOXICATION PRICE
WILDE, BRANDON 12 18 2021 USE OF A DANGEROUS WEAPON IN A FIGHT (DV), INTOXICATION PRICE
SQUIRES, BRYCE 12 19 2021 INTOXICATION SALT LAKE
ROSS, BRITTNEY MICHELLE 12 19 2021 KIDNAPPING TEXAS
WATERS, BOBBY 12 19 2021 WARRANT HOMELESS
RICHMAN, BRETT 12 19 2021 WARRANT PRICE
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