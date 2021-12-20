Carbon County Jail Bookings December 13-19

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|JENSEN, WILLIAM
|12
|13
|2021
|72-HOUR HOLD
|PRICE
|MORRILL, BRIAN
|12
|13
|2021
|THREATS OF VIOLENCE
|HUNTINGTON
|MALONE, MORGAN
|12
|15
|2021
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|PRICE
|LINE, ZACHARY
|12
|15
|2021
|COURT HOLD
|PRICE
|QUINTANA, ISAAC
|12
|15
|2021
|COURT HOLD
|PRICE
|REA, DAVID
|12
|15
|2021
|COURT HOLD
|SPRING GLEN
|POTTER, ALEX HUNTER
|12
|15
|2021
|WARRANTS X3
|HOMELESS
|WARDLE, MICHAEL
|12
|15
|2021
|ASSAULT (DV), THREATS OF VIOLENCE, PROJECTION OF BODILY FLUID
|PRICE
|PETERSON, KYLE ROSS
|12
|15
|2021
|WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO IDENTIFY TO LAW ENFORCEMENT
|NEPHI
|AMBROSE, RUSTY
|12
|15
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|SCHADE, MICHAEL
|12
|16
|2021
|POSSESSION WITH INTENT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 4 WARRANTS
|WELLINGTON
|WRIGHT, BRINTON
|12
|17
|2021
|FORCIBLE SEX ABUSE
|PRICE
|THOMPSON, BRIAN
|12
|17
|2021
|3 WARRANTS, POSSESSION OF METH, DOS
|WEST VALLEY
|WILSON, BROOKLYNN MARIE
|12
|17
|2021
|WARANT
|PRICE
|STOLL, ALEXIS
|12
|18
|2021
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, RECKLESS ENDANGERMENT
|HELPER
|JOHNSON, JAMIE
|12
|18
|2021
|WARRANT
|SALT LAKE
|HENDERSON, LARRY
|12
|18
|2021
|WARRANT
|HOMELESS
|CEDILLO, OSCAR
|12
|18
|2021
|DUI, OPEN CONTAINER
|PRICE
|WILDE, KENNETH BERT
|12
|18
|2021
|INTOXICATION
|PRICE
|WILDE, BRANDON
|12
|18
|2021
|USE OF A DANGEROUS WEAPON IN A FIGHT (DV), INTOXICATION
|PRICE
|SQUIRES, BRYCE
|12
|19
|2021
|INTOXICATION
|SALT LAKE
|ROSS, BRITTNEY MICHELLE
|12
|19
|2021
|KIDNAPPING
|TEXAS
|WATERS, BOBBY
|12
|19
|2021
|WARRANT
|HOMELESS
|RICHMAN, BRETT
|12
|19
|2021
|WARRANT
|PRICE