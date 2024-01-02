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Carbon County Jail Bookings December 25-31

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CRUZ, JUAN 12 25 2023 WARRANT 24 SPRINGVILLE
ELLIS, REBECCA 12 26 2023 COMMITMENT 32 PRICE
DAMRON, JACOB 12 26 2023 WARRANT 28 PRICE
ROELING, COLBY 12 26 2023 WARRANT 33 PRICE
ADAMS, BRITTNIE 12 26 2023 COMMITMENT 39 WELLINGTON
GUYMON, CALLOWAY 12 26 2023 WARRANT 41 PRICE
MADSEN, MARK 12 27 2023 DUI 45 PRICE
KING, SCARLET 12 27 2023 WARRANT OF COMMITMENT 51 HOMELESS
SMITH, ANTHONY 12 27 2023 BURGLARY, ASSAULT 36 CALIFORNIA
VIGIL, JEFF 12 27 2023 72-HOUR HOLD 46 PRICE
KEELE, RANDY 12 28 2023 WARRANT X5 56 PRICE
TRUJILLO, SAMMIE 12 28 2023 72-HOUR HOLD 51 OGDEN
JUSTESEN, MEGGAN 12 28 2023 WARRANT X 2 35 PRICE
HOLDEN, DAVID 12 29 2023 ASSAULT WITH SUBSTANTIAL BODILY INJURY, THREAT OF VIOLENCE, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFCER 56 HOMELESS
HACKWELL, BRANDON 12 30 2023 WARRANT, ASSAULT DV, DAMAGING PROPERTY DV 37 WELLINGTON
ATWOOD, DEANNE 12 30 2023 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 53 HUNTINGTON
PRESSETT, JAKE 12 31 2023 ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X 2 40 PRICE
BLACKBURN, DOUGLAS 12 31 2023 WARRANT 61 PRICE
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