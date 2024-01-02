Carbon County Jail Bookings December 25-31

|CRUZ, JUAN
|12
|25
|2023
|WARRANT
|24
|SPRINGVILLE
|ELLIS, REBECCA
|12
|26
|2023
|COMMITMENT
|32
|PRICE
|DAMRON, JACOB
|12
|26
|2023
|WARRANT
|28
|PRICE
|ROELING, COLBY
|12
|26
|2023
|WARRANT
|33
|PRICE
|ADAMS, BRITTNIE
|12
|26
|2023
|COMMITMENT
|39
|WELLINGTON
|GUYMON, CALLOWAY
|12
|26
|2023
|WARRANT
|41
|PRICE
|MADSEN, MARK
|12
|27
|2023
|DUI
|45
|PRICE
|KING, SCARLET
|12
|27
|2023
|WARRANT OF COMMITMENT
|51
|HOMELESS
|SMITH, ANTHONY
|12
|27
|2023
|BURGLARY, ASSAULT
|36
|CALIFORNIA
|VIGIL, JEFF
|12
|27
|2023
|72-HOUR HOLD
|46
|PRICE
|KEELE, RANDY
|12
|28
|2023
|WARRANT X5
|56
|PRICE
|TRUJILLO, SAMMIE
|12
|28
|2023
|72-HOUR HOLD
|51
|OGDEN
|JUSTESEN, MEGGAN
|12
|28
|2023
|WARRANT X 2
|35
|PRICE
|HOLDEN, DAVID
|12
|29
|2023
|ASSAULT WITH SUBSTANTIAL BODILY INJURY, THREAT OF VIOLENCE, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFCER
|56
|HOMELESS
|HACKWELL, BRANDON
|12
|30
|2023
|WARRANT, ASSAULT DV, DAMAGING PROPERTY DV
|37
|WELLINGTON
|ATWOOD, DEANNE
|12
|30
|2023
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|53
|HUNTINGTON
|PRESSETT, JAKE
|12
|31
|2023
|ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X 2
|40
|PRICE
|BLACKBURN, DOUGLAS
|12
|31
|2023
|WARRANT
|61
|PRICE