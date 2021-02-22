Carbon County Jail Bookings February 15-21

|BRENEMAN, CHANTIL
|2
|16
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DUI METABOLITE, NO INSURANCE, DRIVING ON DENIED
|37
|PRICE
|MANCHESTER, RYAN
|2
|16
|2021
|WARRANT
|30
|PRICE
|SMITH, RICHARD
|2
|16
|2021
|WARRANT, CATEGORY 2 RESTRICTED PERSON
|74
|HELPER
|THOMAS, MICHALE
|2
|16
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA
|40
|PRICE
|WARDLE, LEVI
|2
|16
|2021
|72-HOUR HOLD
|27
|PRICE
|HORAN, KRISTEN
|2
|17
|2021
|POSSESSION OF C/S, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DISORDERLY CONDUCT
|39
|HELPER
|HULLINGS, DAVID
|2
|17
|2021
|DUI
|23
|PRICE
|BADBACK, MAYA
|2
|17
|2021
|CRIMINAL TRESPASS, DISORDERLY CONDUCT
|23
|HOMELESS
|THAYN, FREDERICK
|2
|17
|2021
|POSSESSION METH. DISORDERLY CONDUCT, 72-HR HOLD
|42
|HOMELESS
|LINDSEY, AUSTIN
|2
|17
|2021
|POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION PARAPHERNALIA, SEAT BELT VIOLATION
|22
|PRICE
|HEWLETT, CORY
|2
|17
|2021
|POSSESSION METH, POSSESSION PARAPHERNALIA, SUSPENDED DL
|21
|PRICE
|REA, DAVID WAYNE SR.
|2
|17
|2021
|3 WARRANTS
|60
|PRICE
|HIGLEY, CODY
|2
|17
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITH INTENT TO DISTRIBUTE, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, FAILURE TO IDENTIFY, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT X2
|42
|HOMELESS
|ELLIS, REBECCA
|2
|17
|2021
|DRUG COURT COMMITMENT
|29
|PRICE
|ASHLEY, JEREMIAH
|2
|17
|2021
|CRIMINAL MISCHIEF
|32
|PRICE
|CHAVEZ, JERICO
|2
|17
|2021
|DUI, PARAPHERNALIA, FAIL TO KEEP C/S IN ORIGINAL CONTAINER
|30
|WELLINGTON
|PULLMAN, NELDON BILL
|2
|17
|2021
|STALKING, HARASSMENT
|70
|SCOFIELD
|HERRING, SAVANNAH
|2
|18
|2021
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE X3, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, MANUFACTURE/DELIVER DRUG PARAPHERNALIA
|18
|PRICE
|ADAMS, HADLEY
|2
|18
|2021
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE X3, PURCH, TRANS, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, MANUFACTURE/DELIVER DRUG PARAPHERNALIA
|18
|PRICE
|THOMPSON, THOMAS
|2
|19
|2021
|WARRANTS
|30
|PRICE
|GOFF, KYNZEE
|2
|19
|2021
|POSSESSION OF A FIREARM BY A RESTRICTED PERSON
|29
|HELPER
|MOTTE, JONATHAN
|2
|19
|2021
|7-DAY COMMIT
|37
|PRICE
|HODGES, JON MARK JR
|2
|19
|2021
|DUI, FAILURE TO OPERATE IN ONE LANE, VIOLATION OF LABEL/PACK CONTROLLED SUBSTANCE
|36
|HOUSTIN TX
|ROJAS, EARL
|2
|20
|2021
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA
|35
|HELPER
|JOHNSON, DANIEL
|2
|20
|2021
|RECKLESS DRIVING, DISORDERLY CONDUCT
|27
|HUNTINGTON
|CARRILLO, RANDALL
|2
|21
|2021
|WARRANT
|
|
|TORRES GARCIA, JULIO
|2
|20
|2021
|DUI, DRIVING ON DENIED, REFUSAL OF CHEM TEST, PROPELLING A BODILY SUBSTANCE X2
|35
|HELPER
|FLEMETT, ERIC
|2
|21
|2021
|72-HOUR HOLD
|39
|HELPER
|BELL, CAMREN HOWARD
|2
|21
|2021
|UNSAFE LANE TRAVEL, LEAVING SCENE OF ACCIDENT, DUI, POSS DRUG PARAPHERNALIA
|29
|PRICE
|MONTAG, SKYLER
|2
|21
|2021
|WARRANT
|32
|PRICE