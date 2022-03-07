Carbon County Jail Bookings February 28 – March 6

|ELLINGTON, NATALIE
|2
|28
|2022
| POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|48
|HELPER
|BARKER, TIKINNA
|2
|28
|2022
|COMMITMENT
|42
|EAST CARBON
|ELKFACE, BEVERLY ANN
|2
|28
|2022
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, CHILD ENDANGERMENT
|35
|
|COOPER, RUTH
|2
|28
|2022
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, CHILD ENDANGERMENT
|35
|PRICE
|DUNN, JAMIE
|2
|28
|2022
|72-HOUR HOLD
|39
|PRICE
|BUTLER, JORDAN
|2
|28
|2022
|COMMITMENT
|29
|PRICE
|CRAFT, RANDY
|3
|1
|2022
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|43
|EAST CARBON
|JENSEN, JACK
|3
|1
|2022
|WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|30
|PRICE
|HOWERTON, THOMAS
|3
|1
|2022
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF ALCOHOL BY RESTRICTED PERSON
|39
|EAST CARBON
|RICHMAN, LEE
|3
|2
|2022
|WARRANTS
|39
|PRICE
|SATHER, TARA
|3
|2
|2022
|COMMITMENT
|39
|PRICE
|HALES, CODY
|3
|3
|2022
|WARRANTS
|28
|PROVO
|SANCHEZ, BRANDON
|3
|3
|2022
|72-HOUR HOLD
|41
|HELPER
|FUNCANNON, DAVID
|3
|3
|2022
|DUI
|65
|PRICE
|MERANDA, JAMES
|3
|3
|2022
|WARRANT
|38
|PRICE
|TAYLOR, JODY
|3
|3
|2022
|INTOXICATION
|56
|PRICE
|JONES, TRAVIS
|3
|4
|2022
|DUI, DRIVING ON REVOKED
|35
|PRICE
|PRUITT, DANIEL
|3
|4
|2022
|WARRANT
|25
|CLEVELAND
|WALL, ERIC
|3
|5
|2022
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER
|54
|PRICE
|HOUGEN, WESTLEY
|3
|5
|2022
|DISORDERLY CONDUCT, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, INTOXICATION, FAILURE TO IDENTIFY, ASSAULT BY PRISONER,WARRANT X3
|43
|ST GEORGE UT
|POLITO, BRENDEN
|3
|6
|2022
|ASSAULT (DV)
|34
|WELLINGTON
|TRUJILLO, SAMMIE JO
|3
|6
|2022
|WARRANT, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF PEACE OFFICER
|49
|PRICE
|FOSTER, DANIAL
|3
|6
|2022
|WARRANT
|39
|PRICE