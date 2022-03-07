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Carbon County Jail Bookings February 28 – March 6

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ELLINGTON, NATALIE 2 28 2022  POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 48 HELPER
BARKER, TIKINNA 2 28 2022 COMMITMENT 42 EAST CARBON
ELKFACE, BEVERLY ANN 2 28 2022 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, CHILD ENDANGERMENT 35
COOPER, RUTH 2 28 2022 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, CHILD ENDANGERMENT 35 PRICE
DUNN, JAMIE 2 28 2022 72-HOUR HOLD 39 PRICE
BUTLER, JORDAN 2 28 2022 COMMITMENT 29 PRICE
CRAFT, RANDY 3 1 2022 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 43 EAST CARBON
JENSEN, JACK 3 1 2022 WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 30 PRICE
HOWERTON, THOMAS 3 1 2022 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF ALCOHOL BY RESTRICTED PERSON 39 EAST CARBON
RICHMAN, LEE 3 2 2022 WARRANTS 39 PRICE
SATHER, TARA 3 2 2022 COMMITMENT 39 PRICE
HALES, CODY 3 3 2022 WARRANTS 28 PROVO
SANCHEZ, BRANDON 3 3 2022 72-HOUR HOLD 41 HELPER
FUNCANNON, DAVID 3 3 2022 DUI 65 PRICE
MERANDA, JAMES 3 3 2022 WARRANT 38 PRICE
TAYLOR, JODY 3 3 2022 INTOXICATION 56 PRICE
JONES, TRAVIS 3 4 2022 DUI, DRIVING ON REVOKED 35 PRICE
PRUITT, DANIEL 3 4 2022 WARRANT 25 CLEVELAND
WALL, ERIC 3 5 2022 VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER 54 PRICE
HOUGEN, WESTLEY 3 5 2022 DISORDERLY CONDUCT, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER, INTOXICATION, FAILURE TO IDENTIFY, ASSAULT BY PRISONER,WARRANT X3 43 ST GEORGE UT
POLITO, BRENDEN 3 6 2022 ASSAULT (DV) 34 WELLINGTON
TRUJILLO, SAMMIE JO 3 6 2022 WARRANT, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF PEACE OFFICER 49 PRICE
FOSTER, DANIAL 3 6 2022 WARRANT 39 PRICE
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