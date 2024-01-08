Carbon County Jail Bookings January 1-7

|ACKLIN, ZACHARY
|1
|1
|2024
|WARRANTS
|38
|HELPER
|HACKWELL, BRANDON
|1
|1
|2024
|DUI, OPEN CONTAINER, CARRYING DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON
|37
|WELLINGTON
|GILES, NATHAN
|1
|1
|2024
|OPERATE VEHICLE ON REVOKED LICENSE, INTERLOCK REQUIRED
|27
|HUNTINGTON
|OSTERLOH, CALEB
|1
|1
|2024
|WARRANTS
|24
|LAYTON
|JULIANO, MATHEW
|1
|1
|2024
|MURDER, FELONY DISCHARGE OF A FIREARM
|39
|HELPER
|HARJO, LEEANN
|1
|1
|2024
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, BURGLARY OF A VEHICLE, POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, THEFT X2, FAILURE TO COMPLY DUTIES AT VEHICLE ACCIDENT/PROPERTY DAMAGE, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY
|33
|HOMELESS
|HOFSTETTER, JESSE
|1
|1
|2024
|COMMITMENT
|31
|ORANGEVILLE
|JOHNSON, RICKIE
|1
|2
|2024
|72-HOUR HOLD
|47
|PRICE
|COGSWELL, ALYSSA
|1
|2
|2024
|WARRANT
|22
|PRICE
|HERRERA, BRITTNIE
|1
|3
|2024
|OBSTRUCTION OF JUSTICE
|33
|HOMELESS
|MCDONALD, HAYDEN
|1
|3
|2024
|WARRANTS, FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER, OBSTRUCTION OF JUSTICE
|24
|EAST CARBON
|COOPER, J C
|1
|3
|2024
|WARRANTS
|68
|EAST CARBON
|BROWN, JEFFERY
|1
|3
|2024
|WARRANT
|69
|EAST CARBON
|BEATTIE, OWEN
|1
|3
|2024
|FLEEING, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|19
|OREGON
|SNYDER, SETH
|1
|4
|2024
|WARRANT
|21
|PRICE
|EVANS, JORDAN
|1
|4
|2024
|ASSAULT
|19
|PRICE
|ANGELL, CANDRA
|1
|4
|2024
|72-HOUR HOLD
|39
|EAST CARBON
|RODRIQUEZ, DANIEL
|1
|4
|2024
|WARRANT X2
|31
|SPRINGVILLE
|GIBSON, JESSICA
|1
|5
|2024
|WARRANT
|30
|OKLAHOMA
|WHITAKER, JULIE
|1
|5
|2024
|WARRANT
|60
|PRICE
|ELLINGTON, KEANNA
|1
|5
|2024
|WARRANT
|26
|PRICE
|PRYSTASH, PATRICIA
|1
|6
|2024
|ASSAULT DV, INTOXICATION
|65
|TEXAS
|CROSS, MICHAEL
|1
|6
|2023
|WARRANT
|33
|PRICE
|DIMICK, SHAWNDRA
|1
|7
|2023
|WARRANT
|42
|PRICE
|MITCHELL, KAYLOB
|1
|7
|2023
|THEFT, CRIMINAL TRESPASS
|19
|HOMELESS
|MITCHELL, TYLER
|1
|7
|2023
|RETAIL THEFT
|27
|ORANGEVILLE
|BLACKHAM, STEPHAN
|1
|7
|2023
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT
|46
|WELLINGTON
|ALCARAZ, FRANCESCA
|1
|7
|2023
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, STOP SIGN VIOLATION, TURN SIGNAL VIOLATION, 72-HOUR HOLD, WARRANT
|52
|PRICE