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Carbon County Jail Bookings January 1-7

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ACKLIN, ZACHARY 1 1 2024 WARRANTS 38 HELPER
HACKWELL, BRANDON 1 1 2024 DUI, OPEN CONTAINER, CARRYING DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON 37 WELLINGTON
GILES, NATHAN 1 1 2024 OPERATE VEHICLE ON REVOKED LICENSE, INTERLOCK REQUIRED 27 HUNTINGTON
OSTERLOH, CALEB 1 1 2024 WARRANTS 24 LAYTON
JULIANO, MATHEW 1 1 2024 MURDER, FELONY DISCHARGE OF A FIREARM 39 HELPER
HARJO, LEEANN 1 1 2024 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, BURGLARY OF A VEHICLE, POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, THEFT X2, FAILURE TO COMPLY DUTIES AT VEHICLE ACCIDENT/PROPERTY DAMAGE, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY 33 HOMELESS
HOFSTETTER, JESSE 1 1 2024 COMMITMENT 31 ORANGEVILLE
JOHNSON, RICKIE 1 2 2024 72-HOUR HOLD 47 PRICE
COGSWELL, ALYSSA 1 2 2024 WARRANT 22 PRICE
HERRERA, BRITTNIE 1 3 2024 OBSTRUCTION OF JUSTICE 33 HOMELESS
MCDONALD, HAYDEN 1 3 2024 WARRANTS, FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF A LAW ENFORCEMENT OFFICER, OBSTRUCTION OF JUSTICE 24 EAST CARBON
COOPER, J C 1 3 2024 WARRANTS 68 EAST CARBON
BROWN, JEFFERY 1 3 2024 WARRANT 69 EAST CARBON
BEATTIE, OWEN 1 3 2024 FLEEING, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 19 OREGON
SNYDER, SETH 1 4 2024 WARRANT 21 PRICE
EVANS, JORDAN 1 4 2024 ASSAULT 19 PRICE
ANGELL, CANDRA 1 4 2024 72-HOUR HOLD 39 EAST CARBON
RODRIQUEZ, DANIEL 1 4 2024 WARRANT X2 31 SPRINGVILLE
GIBSON, JESSICA 1 5 2024 WARRANT 30 OKLAHOMA
WHITAKER, JULIE 1 5 2024 WARRANT 60 PRICE
ELLINGTON, KEANNA 1 5 2024 WARRANT 26 PRICE
PRYSTASH, PATRICIA 1 6 2024 ASSAULT DV, INTOXICATION 65 TEXAS
CROSS, MICHAEL 1 6 2023 WARRANT 33 PRICE
DIMICK, SHAWNDRA 1 7 2023 WARRANT 42 PRICE
MITCHELL, KAYLOB 1 7 2023 THEFT, CRIMINAL TRESPASS 19 HOMELESS
MITCHELL, TYLER 1 7 2023 RETAIL THEFT 27 ORANGEVILLE
BLACKHAM, STEPHAN 1 7 2023 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT 46 WELLINGTON
ALCARAZ, FRANCESCA 1 7 2023 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, STOP SIGN VIOLATION, TURN SIGNAL VIOLATION, 72-HOUR HOLD, WARRANT 52 PRICE
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