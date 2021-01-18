Carbon County Jail Bookings January 11-17

|SHIELDS, AUSTIN
|1
|11
|2021
|DISTRIBUTION OF C/S, POSS OF DRUG PARAPHERNALIA
|WELLINGTON
|LUPO, ANDREA
|1
|11
|2021
|STALKING, ELECTRONIC COMMUNICATION HARASSMENT, INTERFERENCE WITH AN ARRESTING OFFICER
|HELPER
|SUNTER, MARTIN
|1
|11
|2021
|WARRANTS X2
|HOMELESS
|MAESTAS, LEOPOLDO
|1
|11
|2021
|WARRANT x2
|EAST CARBON
|AVERETT, ERIC
|1
|11
|2021
|WARRANT X2
|CEDAR CITY UT
|FLETCHER, SCOTT
|1
|11
|2021
|WARRANT, AGGRAVATED ASSAULT, INTOXICATION
|CLEVELAND
|STROUD, DESTINY
|1
|11
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|PEARSON, JONATHAN
|1
|12
|2021
|WARRANT, CIMINAL MISCHIEF (DV)
|PRICE
|RAMSAY, CRYSTAL
|1
|13
|2021
|WARRANT
|HELPER
|BAIRD, KATRINA
|1
|13
|2021
|CRIMINAL MISCHIEF (DV), CRIMINAL MISCHIEF, CRIMINAL TRESPASS
|PRICE
|FAGGEN, GERALD
|1
|13
|2021
|WARRANT
|SLC
|YOUNG, DESTRY
|1
|13
|2021
|ASSAULT (DV), DOMESTIC VIOLENCE IN PRESENCE OF CHILD X2
|PRICE
|LACOTTA, BOWAN
|1
|13
|2021
|DUI
|PRICE
|LISTER, SAMANTHA
|1
|13
|2021
|RETAIL THEFT
|PRICE
|SITTRUD, MICHAEL
|1
|14
|2021
|WARRANTS X3, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, DRIVING ON SUSPENDED, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE
|HOMELESS
|GARDNER, JACQUELINE
|1
|14
|2021
|WARRANT X2
|PRICE
|DAVIS, SHAWN
|1
|15
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|HOLDEN DAVID
|1
|15
|2021
|DISORDERLY CONDUCT, THREATS OF VIOLENCE, CRIMINAL TRESPASS, ASSAULT, INTERFERENCE WITH AN OFFICER
|MOUNT PLEASANT
|MARCUM, ASHLEY
|1
|15
|2021
|WARRANT
|WELLINGTON
|BUTLER, CHAD
|1
|15
|2021
|WARRANT
|HOMELESS
|GLAZIER, TRISHA
|1
|15
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|HOMELESS
|BUTLER, JORDAN
|1
|15
|2021
|WARRANT, FALSE PERSONAL INFORMATION, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|HOMELESS
|CORDOVA, JEREMY
|1
|15
|2021
|POSSESSION OF C/S, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|ELMO
|MCMILLAN, DAVID
|1
|17
|2021
|DUI, OPEN CONTAINER
|PRICE
|SCOTT, CHRISTOPHER
|1
|17
|2021
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE
|HUNTINGTON
|CASTANUELA, ORLANDO
|1
|17
|2021
|DUI, OPEN CONTAINER, POSS OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, SPEEDING
|WELLINGTON
|THOMAS, ROSA
|1
|17
|2021
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|PRICE
|ZMUDA, THOMAS
|1
|17
|2021
|WARRANT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|AYRES, SAMANTHA
|1
|17
|2021
|DUI
|HELPER