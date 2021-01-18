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Carbon County Jail Bookings January 11-17

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SHIELDS, AUSTIN 1 11 2021 DISTRIBUTION OF C/S, POSS OF DRUG PARAPHERNALIA WELLINGTON
LUPO, ANDREA 1 11 2021 STALKING, ELECTRONIC COMMUNICATION HARASSMENT, INTERFERENCE WITH AN ARRESTING OFFICER HELPER
SUNTER, MARTIN 1 11 2021 WARRANTS X2 HOMELESS
MAESTAS, LEOPOLDO 1 11 2021 WARRANT x2 EAST CARBON
AVERETT, ERIC 1 11 2021 WARRANT X2 CEDAR CITY UT
FLETCHER, SCOTT 1 11 2021 WARRANT, AGGRAVATED ASSAULT, INTOXICATION CLEVELAND
STROUD, DESTINY 1 11 2021 COMMITMENT PRICE
PEARSON, JONATHAN 1 12 2021 WARRANT, CIMINAL MISCHIEF (DV) PRICE
RAMSAY, CRYSTAL 1 13 2021 WARRANT HELPER
BAIRD, KATRINA 1 13 2021 CRIMINAL MISCHIEF (DV), CRIMINAL MISCHIEF, CRIMINAL TRESPASS PRICE
FAGGEN, GERALD 1 13 2021 WARRANT SLC
YOUNG, DESTRY 1 13 2021 ASSAULT (DV), DOMESTIC VIOLENCE IN PRESENCE OF CHILD X2 PRICE
LACOTTA, BOWAN 1 13 2021 DUI PRICE
LISTER, SAMANTHA 1 13 2021 RETAIL THEFT PRICE
SITTRUD, MICHAEL 1 14 2021 WARRANTS X3, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, DRIVING ON SUSPENDED, OPERATING VEHICLE WITHOUT INSURANCE HOMELESS
GARDNER, JACQUELINE 1 14 2021 WARRANT X2 PRICE
DAVIS, SHAWN 1 15 2021 COMMITMENT PRICE
HOLDEN DAVID 1 15 2021 DISORDERLY CONDUCT, THREATS OF VIOLENCE, CRIMINAL TRESPASS, ASSAULT, INTERFERENCE WITH AN OFFICER MOUNT PLEASANT
MARCUM, ASHLEY 1 15 2021 WARRANT WELLINGTON
BUTLER, CHAD 1 15 2021 WARRANT HOMELESS
GLAZIER, TRISHA 1 15 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA HOMELESS
BUTLER, JORDAN 1 15 2021 WARRANT, FALSE PERSONAL INFORMATION, POSSESSION OF PARAPHERNALIA HOMELESS
CORDOVA, JEREMY 1 15 2021 POSSESSION OF C/S, POSSESSION OF PARAPHERNALIA ELMO
MCMILLAN, DAVID 1 17 2021 DUI, OPEN CONTAINER PRICE
SCOTT, CHRISTOPHER 1 17 2021 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE HUNTINGTON
CASTANUELA, ORLANDO 1 17 2021 DUI, OPEN CONTAINER, POSS OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, SPEEDING WELLINGTON
THOMAS, ROSA 1 17 2021 PROTECTIVE ORDER VIOLATION PRICE
ZMUDA, THOMAS 1 17 2021 WARRANT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA PRICE
AYRES, SAMANTHA 1 17 2021 DUI HELPER
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