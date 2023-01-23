Carbon County Jail Bookings January 16-22

|TORRES, BRANDON
|1
|17
|2023
|COURT ORDERED COMMITMENT
|27
|SALT LAKE CITY
|NICHOLS, JASON
|1
|17
|2023
|WARRANT
|44
|WELLINGTON
|SANCHEZ, DEBBIE
|1
|17
|2023
|WARRANT, OBSTRUCTION OF JUSTICE, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER
|65
|PRICE
|MITCHELL, ASHLEY
|1
|18
|2023
|DRUG COURT COMMITMENT
|29
|PRICE
|ASH, RAEANNE
|1
|18
|2023
|DRUG COURT COMMITMENT
|32
|PRICE
|MARX, DANIEL
|1
|18
|2023
|WARRANT
|48
|PRICE
|LISTER, SAMANTHA
|1
|18
|2023
|COMMITMENT
|32
|PRICE
|WILSON, RYAN
|1
|18
|2023
|WARRANTS
|30
|KANSAS
|GORLEY, LEONARD
|1
|19
|2023
|WARRANT (2), POSSESSION OF METH. POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|49
|EAST CARBON
|JUSTESEN, ALAN
|1
|19
|2023
|WARRANT X4
|58
|PRICE
|MYERS, ERICA
|1
|19
|2023
|WARRANT
|35
|HELPER
|LEANY, LINDEN
|1
|19
|2023
|CRIMINAL TRESPASS, STALKING
|23
|WEST VALLEY
|LEANY, ZACHARY
|1
|19
|2023
|WARRANT X2
|22
|WEST VALLEY
|TRUPKA, MATHEW
|1
|19
|2023
|WARRANT
|32
|OREGON
|COOK, TYLER
|1
|20
|2023
|DUI, IGNITION INTERLOCK DEVICE, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SUDDEN DECREASE IN SPEED, NO PROOF OF INSURANCE
|30
|SALT LAKE CITY
|GALLEGOS, MASON
|1
|20
|2023
|IGNITION INTERLOCK, DRIVING ON SUSPENSION, OPERATING A VEHICLE WITHOUT INSURANCE
|30
|KENNELWORTH
|WARD, ALEXANDER
|1
|20
|2023
|POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE
|30
|HOMELESS
|QUINTANA, LOREN
|1
|20
|2023
|COURT COMMITMENT
|38
|PRICE
|ELLIS, DEBRA
|1
|20
|2023
|WARRANT
|68
|PRICE
|SEGUIN, JOSEPH
|1
|20
|2023
|DUI, DRIVING ON A SUSPENDED LICENSE
|34
|MILFORD
|RICH, KIRK
|1
|20
|2023
|POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A WEAPON BY A RESTRICTED PERSON, WARRANT
|57
|WELLINGTON
|OWEN, CHANCE
|1
|21
|2023
|WARRANTS
|30
|PRICE
|BURGLAND, MONICA
|1
|21
|2023
|3-DAY COMMITMENT
|36
|HELPER
|DEDERICH, ANTHONY
|1
|21
|2023
|FORCIBLE SEXUAL ABUSE
|18
|EAST CARBON
|GROVER, NATIAYA
|1
|22
|2023
|WARRANT
|34
|PRICE
|FISHER, BRANDON
|1
|22
|2023
|WARRANT
|36
|PRICE
|LEAVITT, CYRUS
|1
|22
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT
|20
|PRICE
|HIGHTOWER, PARKER
|1
|22
|2023
|WARRANT X3
|23
|MT PLEASANT