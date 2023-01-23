MenuMenu

  1. Home
  2. Local News
  3. Carbon County Jail Bookings January 16-22

Carbon County Jail Bookings January 16-22

Carbon-County-Sheriffs-Office-2-800x799-1.jpg
TORRES, BRANDON 1 17 2023 COURT ORDERED COMMITMENT 27 SALT LAKE CITY
NICHOLS, JASON 1 17 2023 WARRANT 44 WELLINGTON
SANCHEZ, DEBBIE 1 17 2023 WARRANT, OBSTRUCTION OF JUSTICE, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER 65 PRICE
MITCHELL, ASHLEY 1 18 2023 DRUG COURT COMMITMENT 29 PRICE
ASH, RAEANNE 1 18 2023 DRUG COURT COMMITMENT 32 PRICE
MARX, DANIEL 1 18 2023 WARRANT 48 PRICE
LISTER, SAMANTHA 1 18 2023 COMMITMENT 32 PRICE
WILSON, RYAN 1 18 2023 WARRANTS 30 KANSAS
GORLEY, LEONARD 1 19 2023 WARRANT (2), POSSESSION OF METH. POSSESSION OF PARAPHERNALIA 49 EAST CARBON
JUSTESEN, ALAN 1 19 2023 WARRANT X4 58 PRICE
MYERS, ERICA 1 19 2023 WARRANT 35 HELPER
LEANY, LINDEN 1 19 2023 CRIMINAL TRESPASS, STALKING 23 WEST VALLEY
LEANY, ZACHARY 1 19 2023 WARRANT X2 22 WEST VALLEY
TRUPKA, MATHEW 1 19 2023 WARRANT 32 OREGON
COOK, TYLER 1 20 2023 DUI, IGNITION INTERLOCK DEVICE, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, FAILURE TO MAINTAIN LANE, SUDDEN DECREASE IN SPEED, NO PROOF OF INSURANCE 30 SALT LAKE CITY
GALLEGOS, MASON 1 20 2023 IGNITION INTERLOCK, DRIVING ON SUSPENSION, OPERATING A VEHICLE WITHOUT INSURANCE 30 KENNELWORTH
WARD, ALEXANDER 1 20 2023 POSSESSION OF A STOLEN VEHICLE 30 HOMELESS
QUINTANA, LOREN 1 20 2023 COURT COMMITMENT 38 PRICE
ELLIS, DEBRA 1 20 2023 WARRANT 68 PRICE
SEGUIN, JOSEPH 1 20 2023 DUI, DRIVING ON A SUSPENDED LICENSE 34 MILFORD
RICH, KIRK 1 20 2023 POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF A WEAPON BY A RESTRICTED PERSON, WARRANT 57 WELLINGTON
OWEN, CHANCE 1 21 2023 WARRANTS 30 PRICE
BURGLAND, MONICA 1 21 2023 3-DAY COMMITMENT 36 HELPER
DEDERICH, ANTHONY 1 21 2023 FORCIBLE SEXUAL ABUSE 18 EAST CARBON
GROVER, NATIAYA 1 22 2023 WARRANT 34 PRICE
FISHER, BRANDON 1 22 2023 WARRANT 36 PRICE
LEAVITT, CYRUS 1 22 2023 AGGRAVATED ASSAULT 20 PRICE
HIGHTOWER, PARKER 1 22 2023 WARRANT X3 23 MT PLEASANT
scroll to top