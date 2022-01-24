Carbon County Jail Bookings January 17-23

|SOTELO, HOPE
|1
|17
|2022
|WARRANT
|56
|PRICE
|TRUJILLO, SAMMIE
|1
|18
|2022
|WARRANT
|49
|PRICE
|HERNANDEZ, CHRISTOPHER
|1
|18
|2022
|2 WARRANTS, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARA
|26
|PRICE/SHIPROCK NM
|JORDAN, TRAVIS
|1
|19
|2022
|COURT HOLD
|36
|PRICE
|POWELL, AARON
|1
|19
|2022
|COURT HOLD
|41
|PRICE
|HERNANDEZ, ORLANDO
|1
|20
|2022
|WARRANT X3, OBSTRUCTION
|38
|PRICE
|RAMPA, JULIAN GABRIEL
|1
|20
|2022
|WARRANT X3, OBSTRUCTION
|32
|PRICE
|MOWER, TONY
|1
|20
|2022
|WARRANT
|35
|PRICE
|FERNANDEZ. SYDNEY
|1
|20
|2022
|WARRANT X3
|30
|PRICE
|RAMSAY, CRYSTAL
|1
|20
|2022
|WARRANT X2
|41
|HELPER
|GORDON, EMILIA
|1
|21
|2022
|CIVIL BENCH WARRANT
|40
|PRICE
|SAILOR, SHAWN
|1
|21
|2022
|WARRANT X3
|52
|TOMADAKIS, JOHN
|1
|21
|2022
|2-DAY COMMITMENT
|52
|PRICE
|EDMUNDS, JOEY
|1
|22
|2022
|WARRANTS X3
|42
|HOMELESS
|WALLBERG, SAVANNA
|1
|22
|2022
|WARRANT
|33
|MOAB
|NEVAREZ, GEORGE
|1
|22
|2022
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE (METH), POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, BURGLARY, POSSESSION OF A WEAPON BY RESTRICTED PERSON, UNAUTHORIZED CONTROL FOR EXTENDED TIME, THEFT OF SERVICES, POSSESSION OF MARIJUANA
|35
|TOOELE
|BURT, BAILI
|1
|22
|2022
|WARRANTS X4, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, BURGLARY, UNAUTHORIZED CONTROL FOR EXTENDED TIME, THEFT OF SERVICES, POSSESSION OF MARIJUANA
|23
|WEST VALLEY
|JONES, PETER MICHAEL
|1
|22
|2022
|WARRANT
|35
|HOMELESS
|DABILA-KAIWI, LAWAIA
|1
|23
|2022
|INTOXICATION
|23
|PRICE
|ESPINO, RUPERTO
|1
|23
|2022
|UNLAWFUL DETENTION, INTOXICATION
|42
|PRICE
|BALES, BRAD
|1
|23
|2022
|WARRANTS X3
|48
|KENILWORTH
|SMITH, RYAN
|1
|23
|2022
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|30
|BLANDING
|SMITH, DONALD
|1
|23
|2022
|WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|68
|PRICE
|SAMUDIO, MANUEL
|1
|23
|2022
|BENCH WARRANT
|45
|PRICE