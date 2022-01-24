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Carbon County Jail Bookings January 17-23

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SOTELO, HOPE 1 17 2022 WARRANT 56 PRICE
TRUJILLO, SAMMIE 1 18 2022 WARRANT 49 PRICE
HERNANDEZ, CHRISTOPHER 1 18 2022 2 WARRANTS, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARA 26 PRICE/SHIPROCK NM
JORDAN, TRAVIS 1 19 2022 COURT HOLD 36 PRICE
POWELL, AARON 1 19 2022 COURT HOLD 41 PRICE
HERNANDEZ, ORLANDO 1 20 2022 WARRANT X3, OBSTRUCTION 38 PRICE
RAMPA, JULIAN GABRIEL 1 20 2022 WARRANT X3, OBSTRUCTION 32 PRICE
MOWER, TONY 1 20 2022 WARRANT 35 PRICE
FERNANDEZ. SYDNEY 1 20 2022 WARRANT X3 30 PRICE
RAMSAY, CRYSTAL 1 20 2022 WARRANT X2 41 HELPER
GORDON, EMILIA 1 21 2022 CIVIL BENCH WARRANT 40 PRICE
SAILOR, SHAWN 1 21 2022 WARRANT X3 52
TOMADAKIS, JOHN 1 21 2022 2-DAY COMMITMENT 52 PRICE
EDMUNDS, JOEY 1 22 2022 WARRANTS X3 42 HOMELESS
WALLBERG, SAVANNA 1 22 2022 WARRANT 33 MOAB
NEVAREZ, GEORGE 1 22 2022 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE (METH), POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, BURGLARY, POSSESSION OF A WEAPON BY RESTRICTED PERSON, UNAUTHORIZED CONTROL FOR EXTENDED TIME, THEFT OF SERVICES, POSSESSION OF MARIJUANA 35 TOOELE
BURT, BAILI 1 22 2022 WARRANTS X4, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, BURGLARY, UNAUTHORIZED CONTROL FOR EXTENDED TIME, THEFT OF SERVICES, POSSESSION OF MARIJUANA 23 WEST VALLEY
JONES, PETER MICHAEL 1 22 2022  WARRANT 35 HOMELESS
DABILA-KAIWI, LAWAIA 1 23 2022 INTOXICATION 23 PRICE
ESPINO, RUPERTO 1 23 2022 UNLAWFUL DETENTION, INTOXICATION 42 PRICE
BALES, BRAD 1 23 2022 WARRANTS X3 48 KENILWORTH
SMITH, RYAN 1 23 2022 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 30 BLANDING
SMITH, DONALD 1 23 2022 WARRANT, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 68 PRICE
SAMUDIO, MANUEL 1 23 2022 BENCH WARRANT 45 PRICE
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