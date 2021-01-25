MenuMenu

  1. Home
  2. Local News
  3. Carbon County Jail Bookings January 18-24

Carbon County Jail Bookings January 18-24

Carbon-County-Sheriffs-Office-2-800x799-1.jpg
MEDIANO, SEVERO 1 18 2021 THEFT HOMELESS
LAWERENCE, SHAWN 1 19 2021 DUI, OPEN CONTAINER PRICE
OLSSON, TAGEN 1 20 2021 INTOX PRICE
ELLIS, REBECCA 1 20 2021 COMMITMENT PRICE
HOWA, ROBERT 1 20 2021 COMMITMENT PRICE
TISCHNER, TYLER 1 20 2021 COMMITMENT PRICE
SHEFFIELD, AMUEL 1 20 2021 WARRANTS X4 PRICE
PRICE, TRAVIS 1 21 2021 THEFT OF A MOTOR VEHICLE PRICE
WATERS, BOBBY 1 21 2021 CRIMINAL MISCHIEF EAST CARBON
CALLAWAY, AMANDA 1 21 2021 WARRANT OKLAHOMA
MCKINNON, JOSEPH 1 21 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, WARRANT, 72-HOUR HOLD PRICE
LINDT, CASSIDY 1 21 2021 DUI DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, IMPROPER LANE TRAVEL PRICE
PENLAND, WYATT 1 21 2021 INTOXICATION HELPER
SUNTER, MARTIN 1 22 2021 THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED, POSS OF PARA, POSS OF C/S HOMELESS
DAVIS, SHAWN 1 22 2021 2-DAY COMMIT PRICE
BALES, BRAD 1 22 2021 WARRANT, DRIVING ON SUSPENDED, OPEN CONTAINER KENILWORTH
LINDT, COLTON 1 23 2021 WARRANT, ELECTRONIC COMMUNICATION HARASSMENT (DV) PRICE
SWEENEY, SPENCER 1 23 2021 POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE,  72-HR HOLD PRICE
TOMADAKIS, JOHN 1 23 2021 DISTRIBUTION OF C/S, POSSESSION W/INTENT TO DISTRIBUTE C/S, MANUFACTURE/DELIVER DRUG PARAPHERNALIA, ENDANGERMENT OF CHILD OR ELDER ADULT, TAMPERING WITH EVIDENCE WELLINGTON
MELENDEA, JESUS ROBERTO 1 24 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN, WARRANT PRICE
SANCHEZ-HENRIE, CINDY 1 24 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF A C/S, POSSESSION OF PARA PRICE
SACCO, FRANKIE 1 24 2021 POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PSYLOCIBIN MUSHROOMS, POSSESSION OF SCHEDULE I DRUG, POSSESSION OF PARAPHERNALIA PRICE
DENNIS, JARROD 1 24 2021 POSSESSION OF PARA, POSSESSION OF C/S, POSSESSION OF MARIJUANA PRICE
scroll to top
WordPress Video Lightbox
X
X