Carbon County Jail Bookings January 18-24

|MEDIANO, SEVERO
|1
|18
|2021
|THEFT
|HOMELESS
|LAWERENCE, SHAWN
|1
|19
|2021
|DUI, OPEN CONTAINER
|PRICE
|OLSSON, TAGEN
|1
|20
|2021
|INTOX
|PRICE
|ELLIS, REBECCA
|1
|20
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|HOWA, ROBERT
|1
|20
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|TISCHNER, TYLER
|1
|20
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|SHEFFIELD, AMUEL
|1
|20
|2021
|WARRANTS X4
|PRICE
|PRICE, TRAVIS
|1
|21
|2021
|THEFT OF A MOTOR VEHICLE
|PRICE
|WATERS, BOBBY
|1
|21
|2021
|CRIMINAL MISCHIEF
|EAST CARBON
|CALLAWAY, AMANDA
|1
|21
|2021
|WARRANT
|OKLAHOMA
|MCKINNON, JOSEPH
|1
|21
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, WARRANT, 72-HOUR HOLD
|PRICE
|LINDT, CASSIDY
|1
|21
|2021
|DUI DRUGS, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, IMPROPER LANE TRAVEL
|PRICE
|PENLAND, WYATT
|1
|21
|2021
|INTOXICATION
|HELPER
|SUNTER, MARTIN
|1
|22
|2021
|THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED, POSS OF PARA, POSS OF C/S
|HOMELESS
|DAVIS, SHAWN
|1
|22
|2021
|2-DAY COMMIT
|PRICE
|BALES, BRAD
|1
|22
|2021
|WARRANT, DRIVING ON SUSPENDED, OPEN CONTAINER
|KENILWORTH
|LINDT, COLTON
|1
|23
|2021
|WARRANT, ELECTRONIC COMMUNICATION HARASSMENT (DV)
|PRICE
|SWEENEY, SPENCER
|1
|23
|2021
|POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, 72-HR HOLD
|PRICE
|TOMADAKIS, JOHN
|1
|23
|2021
|DISTRIBUTION OF C/S, POSSESSION W/INTENT TO DISTRIBUTE C/S, MANUFACTURE/DELIVER DRUG PARAPHERNALIA, ENDANGERMENT OF CHILD OR ELDER ADULT, TAMPERING WITH EVIDENCE
|WELLINGTON
|MELENDEA, JESUS ROBERTO
|1
|24
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN, WARRANT
|PRICE
|SANCHEZ-HENRIE, CINDY
|1
|24
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF A C/S, POSSESSION OF PARA
|PRICE
|SACCO, FRANKIE
|1
|24
|2021
|POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PSYLOCIBIN MUSHROOMS, POSSESSION OF SCHEDULE I DRUG, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|DENNIS, JARROD
|1
|24
|2021
|POSSESSION OF PARA, POSSESSION OF C/S, POSSESSION OF MARIJUANA
|PRICE