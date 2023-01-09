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Carbon County Jail Bookings January 2-8

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MARAKIS, JENNIFER M 1 2 2023 BURGLARY 54 PRICE
CURRY, LANDON 1 2 2023 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 33 HELPER
BURDICK, KRISTIN 1 3 2023 CIVIL BENCH WARRANT 40 PRICE
GHIRARDO, KAILA 1 3 2023 WARRANTS 22 PRICE
COHOE, MELVIN 1 3 2023 WARRANTS 32 PRICE
KRAUSHAAR, RONALD 1 3 2023 WARRANT X2, INTERFERING WITH ARRESTING OFFICER 54 KENNELWORTH
FOSTER, DANIAL 1 3 2023 WARRANT 40 PRICE
MCCARVER, DAREON 1 4 2023 POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION PARAPHERNALIA 28 WISCONSON
RANGEL, EMILIO 1 4 2023 FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF POLICE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, RECKLESS DRIVING, GIVING FALSE PERSONAL IDENTITY TO A PEACE OFFICER, OPEN CONTAINER, SPEEDING 100 MILES PER HOUR OR MORE, FAILURE TO OPERATE IN A SINGLE LANE, FAILURE TO USE TURN SIGNAL, RIGHT OF WAY-STOP SIGNS, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES 23 WISCONSON
MANN, TYANN 1 4 2023 POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 23 PRICE
JOHNSON, JESSICA 1 4 2023 72-HOUR HOLD 43 HELPER
YOUNG, JACOB 1 4 2023 PROTECTIVE ORDER VIOLATION 32 WELLINGTON
PATTON, ZACHARY 1 4 2023 WARRANT 21 PRICE
KELLEY, CIERA 1 5 2023 WARRANT X2 32 PRICE
DENHALTER, CHRISTIE 1 5 2023 WARRANT 37 PRICE
CHRISTENSEN, JASIMEN 1 5 2023 ASSAULT (DV) 18 PRICE
ELLING TON, KENA JO 1 5 2023 WARRANT 26 HELPER
ROELING, MICHAEL 1 5 2023 DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 33 PRICE
JACKSON, NIGEL 1 5 2023 WARRANT 36 GREEN RIVER
SNYDER, SETH 1 6 2023 CRIMINAL MISCHIEF(DV), INTOXICATION, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 20 PRICE
CUNNINGHAM, NANCY 1 6 2023 POSSESSION OF METH 52 PRICE
MOWER, SHELBI 1 6 2023 COMMITMENT 45 PRICE
ASH, RAEANNE 1 6 2023 COMMITMENT 32 PRICE
SHEFFIELD, JESSIE 1 6 2023 ASSAULT (DV) 40 PRICE
GALLUCCI, LAURIE 1 6 2023 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER 61 PRICE
BRINKLEY, SARA 1 6 2023 WARRANT 18 OGDEN
ROWLEY, PAULA 1 6 2023 ASSAULT (DV) 39 PRICE
RUIZ, SERGION 1 7 2023 COMMITMENT 47 PAYSON
LOPEZ, VANESSA 1 7 2023 WARRANTS 31 HOMELESS
RICHENS, LANCE 1 7 2023 CRIMINAL MISCHIEF (DV) 38 HELPER
TATTON, JACI DAWN 1 7 2023 DUI, OPEN CONTAINER, UNSAFE LANE TRAVEL, DRIVING ON SUSPENSION 46 WEST VALLEY
COVILLE, SHAWN 1 8 2023 WARRANT X2 32 BEAVER UT
TAYLOR, COLBY 1 8 2023 WARRANT X3 36 HUNTINGTON
DUMONT, ALEXANDER 1 8 2023 POSSESSION OF MUSHROOMS, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 18 SALT LAKE CITY
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