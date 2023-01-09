Carbon County Jail Bookings January 2-8

|MARAKIS, JENNIFER M
|1
|2
|2023
|BURGLARY
|54
|PRICE
|CURRY, LANDON
|1
|2
|2023
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|33
|HELPER
|BURDICK, KRISTIN
|1
|3
|2023
|CIVIL BENCH WARRANT
|40
|PRICE
|GHIRARDO, KAILA
|1
|3
|2023
|WARRANTS
|22
|PRICE
|COHOE, MELVIN
|1
|3
|2023
|WARRANTS
|32
|PRICE
|KRAUSHAAR, RONALD
|1
|3
|2023
|WARRANT X2, INTERFERING WITH ARRESTING OFFICER
|54
|KENNELWORTH
|FOSTER, DANIAL
|1
|3
|2023
|WARRANT
|40
|PRICE
|MCCARVER, DAREON
|1
|4
|2023
|POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION PARAPHERNALIA
|28
|WISCONSON
|RANGEL, EMILIO
|1
|4
|2023
|FAILURE TO STOP AT THE COMMAND OF POLICE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, RECKLESS DRIVING, GIVING FALSE PERSONAL IDENTITY TO A PEACE OFFICER, OPEN CONTAINER, SPEEDING 100 MILES PER HOUR OR MORE, FAILURE TO OPERATE IN A SINGLE LANE, FAILURE TO USE TURN SIGNAL, RIGHT OF WAY-STOP SIGNS, FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES
|23
|WISCONSON
|MANN, TYANN
|1
|4
|2023
|POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|23
|PRICE
|JOHNSON, JESSICA
|1
|4
|2023
|72-HOUR HOLD
|43
|HELPER
|YOUNG, JACOB
|1
|4
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|32
|WELLINGTON
|PATTON, ZACHARY
|1
|4
|2023
|WARRANT
|21
|PRICE
|KELLEY, CIERA
|1
|5
|2023
|WARRANT X2
|32
|PRICE
|DENHALTER, CHRISTIE
|1
|5
|2023
|WARRANT
|37
|PRICE
|CHRISTENSEN, JASIMEN
|1
|5
|2023
|ASSAULT (DV)
|18
|PRICE
|ELLING TON, KENA JO
|1
|5
|2023
|WARRANT
|26
|HELPER
|ROELING, MICHAEL
|1
|5
|2023
|DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|33
|PRICE
|JACKSON, NIGEL
|1
|5
|2023
|WARRANT
|36
|GREEN RIVER
|SNYDER, SETH
|1
|6
|2023
|CRIMINAL MISCHIEF(DV), INTOXICATION, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|20
|PRICE
|CUNNINGHAM, NANCY
|1
|6
|2023
|POSSESSION OF METH
|52
|PRICE
|MOWER, SHELBI
|1
|6
|2023
|COMMITMENT
|45
|PRICE
|ASH, RAEANNE
|1
|6
|2023
|COMMITMENT
|32
|PRICE
|SHEFFIELD, JESSIE
|1
|6
|2023
|ASSAULT (DV)
|40
|PRICE
|GALLUCCI, LAURIE
|1
|6
|2023
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER
|61
|PRICE
|BRINKLEY, SARA
|1
|6
|2023
|WARRANT
|18
|OGDEN
|ROWLEY, PAULA
|1
|6
|2023
|ASSAULT (DV)
|39
|PRICE
|RUIZ, SERGION
|1
|7
|2023
|COMMITMENT
|47
|PAYSON
|LOPEZ, VANESSA
|1
|7
|2023
|WARRANTS
|31
|HOMELESS
|RICHENS, LANCE
|1
|7
|2023
|CRIMINAL MISCHIEF (DV)
|38
|HELPER
|TATTON, JACI DAWN
|1
|7
|2023
|DUI, OPEN CONTAINER, UNSAFE LANE TRAVEL, DRIVING ON SUSPENSION
|46
|WEST VALLEY
|COVILLE, SHAWN
|1
|8
|2023
|WARRANT X2
|32
|BEAVER UT
|TAYLOR, COLBY
|1
|8
|2023
|WARRANT X3
|36
|HUNTINGTON
|DUMONT, ALEXANDER
|1
|8
|2023
|POSSESSION OF MUSHROOMS, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|18
|SALT LAKE CITY