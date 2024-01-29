MenuMenu

  1. Home
  2. Local News
  3. Carbon County Jail Bookings January 22-28

Carbon County Jail Bookings January 22-28

Carbon-County-Sheriffs-Office-2-800x799-1.jpg
DAVIS, NICHOLE 1 22 2024 WARRANTS X 2 31 PRICE
LIEBELT, KAREN 1 22 2024 WARRANT 57 ST. GEORGE
ANDERSON, KATIELYNN 1 22 2024 WARRANT 49 WEST VALLEY
MICKELSON, TAYLER 1 22 2024 VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER 28 WEST JORDAN
GILES, JAMIE 1 22 2024 WARRANT 36 PRICE
ROJAS, EARL 1 22 2024 72-HOUR HOLD 38 ORANGEVILLE
DUNCAN, CASEY 1 22 2024 WARRANT 36 WELLINGTON
PULLEN, SHAUNTESSA 1 23 2024 DISORDERLY CONDUCT 18 PRICE
JOHNSON, SARAH 1 23 2024 WARRANT 42 HOMELESS
KIDDY, MONTE 1 24 2024 WARRANT X3 50 EAST CARBON
JOHNSON, JAMES 1 24 2024 72 HOUR HOLD, POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE 46 PRICE
ZELE, WILLIAM 1 24 2024 POSS OF METH, POSS OF HEROIN, POSS OF MARAJUANA, POSS OF PARAPHERNALIA 41 HELPER
WALLGREN, JEREMY 1 24 2024 WARRANT 46 WEST JORDAN
BAWDEN, EVA 1 24 2024 INTOXICATION 42 PRICE
PERKINS, JOHN 1 24 2024 FAILURE TO RESPOND TO OFFICER’S SIGNAL TO STOP, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, RECKLESS DRIVING, DRIVE ON SUSPENDED 41 WEST VALLEY
JACKSON, ALLISON 1 25 2024 WARRANT 41 HELPER
DAVIS, MISTY 1 25 2024 WARRANT X2 48 PRICE
GILES, NATHAN 1 25 2024 DUI, DRIVING ON SUSPENDED, IGNITION INTERLOCK 27 HUNTINGTON
HADDEN, JACQUELYN 1 25 2024 WARRANT 42 PRICE
JARVIS, BRIANNA 1 25 2024 72-HOUR HOLD 30 PRICE
ROYTER, ANDREW 1 25 2024 WARRANTS 30 WEST JORDAN
DAMBROSIO, JOHN 1 26 2024 WARRANT 39 PRICE
GORDON, EMILIA 1 26 2024 WARRANT 42 PRICE
RICH, KIRT 1 26 2024 WARRANT 59 WELLINGTON
HOLT, JOSHUA 1 26 2024 COMMITMENT 44 PRICE
SALZETTI, MICHAEL 1 27 2024 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, SPEEDING, OPERATING A VEHICLE WITHOUT A LICENSE, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF POLICE, FALSE INFORMATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 37 HELPER
RUDEN, MICHELLE 1 27 2024 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 38 PRICE
EDWARDS, TINA 1 27 2024 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 29 PRICE
JACQUES, LEO 1 27 2024 POSSESSION OF PARAPHERNALIA 59 PRICE
THAYER, GINA 1 27 2024 POSSESSION OF PARAPHERNALIA 61 PRICE
NOYES, CHRISTY 1 27 2024 POSSESSION OF PARAPHERNALIA 60 PRICE
FOWLER, SASHA 1 27 2024 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 49 PRICE
CLEGG, JULIE 1 27 2024 POSSESSION OF PARAPHERNALIA 49 PRICE
FOX, DANIEL 1 28 2024 PROPTERY DAMAGE OR DESTRUCTION 25 PRICE
BROADHEAD, ANDREW 1 28 2024 NCIC WARRANT 27 PRICE
GOMEZ, JORGE 1 28 2024 THREAT WITH OR USE DANGEROUS WEAPON IN FIGHT OR QUARREL, DV IN PRESENCE OF CHILD, INTOXICATION, WARRANT 34 WELLINGTON
scroll to top