Carbon County Jail Bookings January 22-28

|DAVIS, NICHOLE
|1
|22
|2024
|WARRANTS X 2
|31
|PRICE
|LIEBELT, KAREN
|1
|22
|2024
|WARRANT
|57
|ST. GEORGE
|ANDERSON, KATIELYNN
|1
|22
|2024
|WARRANT
|49
|WEST VALLEY
|MICKELSON, TAYLER
|1
|22
|2024
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER
|28
|WEST JORDAN
|GILES, JAMIE
|1
|22
|2024
|WARRANT
|36
|PRICE
|ROJAS, EARL
|1
|22
|2024
|72-HOUR HOLD
|38
|ORANGEVILLE
|DUNCAN, CASEY
|1
|22
|2024
|WARRANT
|36
|WELLINGTON
|PULLEN, SHAUNTESSA
|1
|23
|2024
|DISORDERLY CONDUCT
|18
|PRICE
|JOHNSON, SARAH
|1
|23
|2024
|WARRANT
|42
|HOMELESS
|KIDDY, MONTE
|1
|24
|2024
|WARRANT X3
|50
|EAST CARBON
|JOHNSON, JAMES
|1
|24
|2024
|72 HOUR HOLD, POSS OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|46
|PRICE
|ZELE, WILLIAM
|1
|24
|2024
|POSS OF METH, POSS OF HEROIN, POSS OF MARAJUANA, POSS OF PARAPHERNALIA
|41
|HELPER
|WALLGREN, JEREMY
|1
|24
|2024
|WARRANT
|46
|WEST JORDAN
|BAWDEN, EVA
|1
|24
|2024
|INTOXICATION
|42
|PRICE
|PERKINS, JOHN
|1
|24
|2024
|FAILURE TO RESPOND TO OFFICER’S SIGNAL TO STOP, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, RECKLESS DRIVING, DRIVE ON SUSPENDED
|41
|WEST VALLEY
|JACKSON, ALLISON
|1
|25
|2024
|WARRANT
|41
|HELPER
|DAVIS, MISTY
|1
|25
|2024
|WARRANT X2
|48
|PRICE
|GILES, NATHAN
|1
|25
|2024
|DUI, DRIVING ON SUSPENDED, IGNITION INTERLOCK
|27
|HUNTINGTON
|HADDEN, JACQUELYN
|1
|25
|2024
|WARRANT
|42
|PRICE
|JARVIS, BRIANNA
|1
|25
|2024
|72-HOUR HOLD
|30
|PRICE
|ROYTER, ANDREW
|1
|25
|2024
|WARRANTS
|30
|WEST JORDAN
|DAMBROSIO, JOHN
|1
|26
|2024
|WARRANT
|39
|PRICE
|GORDON, EMILIA
|1
|26
|2024
|WARRANT
|42
|PRICE
|RICH, KIRT
|1
|26
|2024
|WARRANT
|59
|WELLINGTON
|HOLT, JOSHUA
|1
|26
|2024
|COMMITMENT
|44
|PRICE
|SALZETTI, MICHAEL
|1
|27
|2024
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, SPEEDING, OPERATING A VEHICLE WITHOUT A LICENSE, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF POLICE, FALSE INFORMATION, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|37
|HELPER
|RUDEN, MICHELLE
|1
|27
|2024
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|38
|PRICE
|EDWARDS, TINA
|1
|27
|2024
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|29
|PRICE
|JACQUES, LEO
|1
|27
|2024
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|59
|PRICE
|THAYER, GINA
|1
|27
|2024
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|61
|PRICE
|NOYES, CHRISTY
|1
|27
|2024
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|60
|PRICE
|FOWLER, SASHA
|1
|27
|2024
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|49
|PRICE
|CLEGG, JULIE
|1
|27
|2024
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|49
|PRICE
|FOX, DANIEL
|1
|28
|2024
|PROPTERY DAMAGE OR DESTRUCTION
|25
|PRICE
|BROADHEAD, ANDREW
|1
|28
|2024
|NCIC WARRANT
|27
|PRICE
|GOMEZ, JORGE
|1
|28
|2024
|THREAT WITH OR USE DANGEROUS WEAPON IN FIGHT OR QUARREL, DV IN PRESENCE OF CHILD, INTOXICATION, WARRANT
|34
|WELLINGTON