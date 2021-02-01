Carbon County Jail Bookings January 25-31

|FARMER, STRYKER
|1
|25
|2021
|POSSESSION OF METH, WARRANT
|PRICE
|WEST, TERRI
|1
|25
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|BOSTWICK, DONALD
|1
|25
|2021
|WARRANT, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|HOMELESS
|LUJAN, FREDDIE
|1
|25
|2021
|ASSAULT AGAINST HEALTHCARE WORKER
|HUNTINGTON
|SULLIVAN-SCALF, MATHEW
|1
|26
|2021
|DISORDERLY CONDUCT, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|HOMELESS
|JONES, TERRY
|1
|26
|2021
|WARRANT
|PRICE
|KELLY, TRACY
|1
|26
|2021
|WARRANT
|HUNTINGTON
|GRAHAM, AUSTIN
|1
|26
|2021
|THEFT, OBSTRUCTION OF JUSTICE
|PRICE
|UDOVICH, TERRY
|1
|26
|2021
|DUI
|WELLINGTON
|BESMEHN, WILLIAM
|1
|26
|2021
|US DISTRICT WARRANT
|PRICE
|REGIS, ZACHARY
|1
|27
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, NO INSURANCE, SUSPENDED DRIVERS LICENSE
|PRICE
|SHANNON, TYLER
|1
|27
|2021
|WARRANT
|PRICE
|HILL, NATHANIEL
|1
|28
|2021
|72 HOUR HOLD, POSSESSION OF METH
|PRICE
|STOCKS, GERALDO
|1
|28
|2021
|72 HOUR HOLD
|PRICE
|LINDT, COLTON
|1
|28
|2021
|72 HOUR HOLD
|PRICE
|BIRD, JOHN
|1
|28
|2021
|RAPE OF A MINOR
|HELPER
|PASSARELLA, TANNER
|1
|28
|2021
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|HOMELESS
|ROJAS, EARL
|1
|30
|2021
|ASSAULT DV, RESISTING ARREST, THREATS OF VIOLENCE, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X4
|HELPER
|LEYBA, ISAIAH GABRIEL
|1
|31
|2021
|WARRANT, FALSE INFO TO A PEACE OFFICER WITH INTENT TO BE ANOTHER ACTUAL PERSON
|EAST CARBON
|LEDUC, MARYANN
|1
|31
|2021
|INTOX, 2 WARRANTS
|PRICE
|SCHADE, ROBERT
|1
|31
|2021
|POSSESSION OF CS, POSSESSION OF PARA
|ELMO
|NIESER, JEFFERY
|1
|31
|2021
|DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, HEAD LAMP, FAILURE TO STOP AT INTERSECTION
|PRICE