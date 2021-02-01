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Carbon County Jail Bookings January 25-31

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FARMER, STRYKER 1 25 2021 POSSESSION OF METH, WARRANT PRICE
WEST, TERRI 1 25 2021 COMMITMENT PRICE
BOSTWICK, DONALD 1 25 2021 WARRANT, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA HOMELESS
LUJAN, FREDDIE 1 25 2021 ASSAULT AGAINST HEALTHCARE WORKER HUNTINGTON
SULLIVAN-SCALF, MATHEW 1 26 2021 DISORDERLY CONDUCT, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA HOMELESS
JONES, TERRY 1 26 2021 WARRANT PRICE
KELLY, TRACY 1 26 2021 WARRANT HUNTINGTON
GRAHAM, AUSTIN 1 26 2021 THEFT, OBSTRUCTION OF JUSTICE PRICE
UDOVICH, TERRY 1 26 2021 DUI WELLINGTON
BESMEHN, WILLIAM 1 26 2021 US DISTRICT WARRANT PRICE
REGIS, ZACHARY 1 27 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, NO INSURANCE, SUSPENDED DRIVERS LICENSE PRICE
SHANNON, TYLER 1 27 2021 WARRANT PRICE
HILL, NATHANIEL 1 28 2021 72 HOUR HOLD, POSSESSION OF METH PRICE
STOCKS, GERALDO 1 28 2021 72 HOUR HOLD PRICE
LINDT, COLTON 1 28 2021 72 HOUR HOLD PRICE
BIRD, JOHN 1 28 2021 RAPE OF A MINOR HELPER
PASSARELLA, TANNER 1 28 2021 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER HOMELESS
ROJAS, EARL 1 30 2021 ASSAULT DV, RESISTING ARREST, THREATS OF VIOLENCE, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X4 HELPER
LEYBA, ISAIAH GABRIEL 1 31 2021 WARRANT, FALSE INFO TO A PEACE OFFICER WITH INTENT TO BE ANOTHER ACTUAL PERSON EAST CARBON
LEDUC, MARYANN 1 31 2021 INTOX, 2 WARRANTS PRICE
SCHADE, ROBERT 1 31 2021 POSSESSION OF CS, POSSESSION OF PARA ELMO
NIESER, JEFFERY 1 31 2021 DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, HEAD LAMP, FAILURE TO STOP AT INTERSECTION PRICE
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