Carbon County Jail Bookings January 30 – February 5

|BONA-MINER, CARSON
|1
|30
|2023
|DUI, REFUSAL OF A CHEMICAL TEST, OPEN CONTAINER, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE, LOADED RIFLE IN VEHICLE, FAIL TO OPERATE IN SINGLE LANE
|37
|SPANISH FORK
|KIDDY, MONTE
|1
|30
|2023
|WARRANT
|49
|EAST CARBON
|HULLINGS, DAVID
|1
|31
|2023
|THREATS OF TERRORISM
|25
|PRICE
|WILSON, BROOKLYNN
|1
|31
|2023
|72-HOUR HOLD
|23
|PRICE
|KROMPEL, KRISTOPHER
|1
|31
|2023
|ASSAULT (DV)
|40
|WELLINGTON
|HUMPHREY, MIRANDA
|1
|31
|2023
|INTOXICATION
|37
|PRICE
|JANES, AMY
|2
|1
|2023
|ASSAULT (DV), WARRANT
|37
|SUNNYSIDE
|DUNCAN, OLEN
|2
|1
|2023
|WARRANTS X4
|49
|ELMO
|LEAMASTER, CYNTHIA
|2
|1
|2023
|WARRANT X 2
|53
|SYRUCUS
|MYERS, ROBERT
|2
|1
|2023
|ASSAULT ON HEALTHCARE WORKER, CRIMINAL MISCHIEF
|77
|PRICE
|DAVIES, BRANDON
|2
|2
|2023
|INTOXICATION
|43
|PRICE
|STEELE, TODD
|2
|2
|2023
|WARRANT X2
|41
|HELPER
|UNDERWOOD, JAXON
|2
|3
|2023
|NOT-A-DROP, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA
|19
|WELLINGTON
|ARCHER, JACK
|2
|3
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT, INTERFERING WITH ARRESTING OFFICER, DISORDERLY CONDUCT, BRANDISHING A FIREARM, ASSAULT ON A PEACE OFFICER
|68
|PRICE
|TSCHNER, QUAYDE
|2
|3
|2023
|WARRANTS X3
|30
|PRICE
|CASTAGNA, SHAWN
|2
|3
|2023
|2-DAY COMMITMENT
|41
|RICHFIELD
|SNYDER, SETH
|2
|3
|2023
|WARRANT, PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|20
|PRICE
|VOUK, JOSHUA
|2
|3
|2023
|CIVIL BENCH WARRANT
|30
|PRICE
|PIKE, GLEN
|2
|4
|2023
|72-HOUR HOLD
|24
|COLUMBIA
|BARNES, RANDALL
|2
|4
|2023
|WARRANT
|39
|EAST CARBON
|CRON, WILLARD
|2
|5
|2023
|DUI, TURN/STOP/CHANGE LANES WITHOUT SIGNAL, SPEEDING
|33
|HELPER
|WHITAKER, JULIE
|2
|5
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT ON PEACE OFFICER, INTERFERING WITH ARRESTING OFFICER, DISORDERLY CONDUCT
|60
|HELPER
|ANDERSON, ANNETTE
|2
|5
|2023
|DISORDERLY CONDUCT, UNLAWFUL DETENTION
|29
|PRICE
|CAMPAGNA, ANTHONY
|2
|5
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION, ASSAULT (DV), POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, WARRANTS
|35
|PRICE
|OLSEN, JAKUB
|2
|5
|2023
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF METH, TAIL LIGHT VIOLATION
|29
|SALT LAKE