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Carbon County Jail Bookings January 30 – February 5

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BONA-MINER, CARSON 1 30 2023 DUI, REFUSAL OF A CHEMICAL TEST, OPEN CONTAINER, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE, LOADED RIFLE IN VEHICLE, FAIL TO OPERATE IN SINGLE LANE 37 SPANISH FORK
KIDDY, MONTE 1 30 2023 WARRANT 49 EAST CARBON
HULLINGS, DAVID 1 31 2023 THREATS OF TERRORISM 25 PRICE
WILSON, BROOKLYNN 1 31 2023 72-HOUR HOLD 23 PRICE
KROMPEL, KRISTOPHER 1 31 2023 ASSAULT (DV) 40 WELLINGTON
HUMPHREY, MIRANDA 1 31 2023 INTOXICATION 37 PRICE
JANES, AMY 2 1 2023 ASSAULT (DV), WARRANT 37 SUNNYSIDE
DUNCAN, OLEN 2 1 2023 WARRANTS X4 49 ELMO
LEAMASTER, CYNTHIA 2 1 2023 WARRANT X 2 53 SYRUCUS
MYERS, ROBERT 2 1 2023 ASSAULT ON HEALTHCARE WORKER, CRIMINAL MISCHIEF 77 PRICE
DAVIES, BRANDON 2 2 2023 INTOXICATION 43 PRICE
STEELE, TODD 2 2 2023 WARRANT X2 41 HELPER
UNDERWOOD, JAXON 2 3 2023 NOT-A-DROP, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF MARIJUANA 19 WELLINGTON
ARCHER, JACK 2 3 2023 AGGRAVATED ASSAULT, INTERFERING WITH ARRESTING OFFICER, DISORDERLY CONDUCT, BRANDISHING A FIREARM, ASSAULT ON A PEACE OFFICER 68 PRICE
TSCHNER, QUAYDE 2 3 2023 WARRANTS X3 30 PRICE
CASTAGNA, SHAWN 2 3 2023 2-DAY COMMITMENT 41 RICHFIELD
SNYDER, SETH 2 3 2023 WARRANT, PROTECTIVE ORDER VIOLATION 20 PRICE
VOUK, JOSHUA 2 3 2023 CIVIL BENCH WARRANT 30 PRICE
PIKE, GLEN 2 4 2023 72-HOUR HOLD 24 COLUMBIA
BARNES, RANDALL 2 4 2023 WARRANT 39 EAST CARBON
CRON, WILLARD 2 5 2023 DUI, TURN/STOP/CHANGE LANES WITHOUT SIGNAL, SPEEDING 33 HELPER
WHITAKER, JULIE 2 5 2023 AGGRAVATED ASSAULT ON PEACE OFFICER, INTERFERING WITH ARRESTING OFFICER, DISORDERLY CONDUCT 60 HELPER
ANDERSON, ANNETTE 2 5 2023 DISORDERLY CONDUCT, UNLAWFUL DETENTION 29 PRICE
CAMPAGNA, ANTHONY 2 5 2023 PROTECTIVE ORDER VIOLATION, ASSAULT (DV), POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, WARRANTS 35 PRICE
OLSEN, JAKUB 2 5 2023 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF METH, TAIL LIGHT VIOLATION 29 SALT LAKE
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