Carbon County Jail Bookings July 13-19

|JOHNSON, FOREST
|7
|13
|2020
|DUI, DRIVING ON SUSPENDED, LITTERING, POSS. DRUG PARAPHERNALIA
|24
|PRICE
|BROADHEAD, ANDREW
|7
|13
|2020
|WARRANT
|23
|LEHI
|MUNOZ, MICHELLE
|7
|13
|2020
|72 HOUR HOLD
|39
|PRICE
|PANTELAKIS, RYAN
|7
|13
|2020
|72 HOUR HOLD
|30
|SUNNYSIDE
|LEGG, DEON
|7
|14
|2020
|WARRANTS
|49
|WEST JORDAN
|PIKE, CODY
|7
|14
|2020
|POSS OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSS OF PARA, 72-HR HOLD
|37
|PRICE
|JOHNS, BRYANT
|7
|14
|2020
|POSS OF HEROIN, PARAPHERNALIA, VEHICLE BURGLARY, INTOXICATION
|30
|PRICE
|TRUJILLO, KYLE
|7
|15
|2020
|COURT HOLD AND 72HR HOLD
|30
|PRICE
|VIGIL, JEFF
|7
|15
|2020
|WARRANT
|42
|HELPER
|MCCARTY, DANIEL
|7
|15
|2020
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|44
|HOMELESS
|ELLINGTON, TROY
|7
|15
|2020
|WARRANT, POSS OF C/S
|48
|PRICE
|LEDUC, MARY ANN
|7
|16
|2020
|WARRANT
|46
|PRICE
|EMERSON, AUSTIN
|7
|16
|2020
|ASSAULT DV, DISORDERLY CONDUCT DV
|18
|PRICE
|WHEELER, JEFF
|7
|16
|2020
|72HR COMMITMENT
|40
|WELLINGTON
|PENTZ, CAMARON
|7
|16
|2020
|DUI, POSS OF MARIJUANA, POSS OF PARAPHERNALIA
|48
|MORGAN
|TARRANT, RAYMOND
|7
|16
|2020
|WARRANT
|29
|SPRINGVILLE
|MASCARENAS, ELIAS
|7
|17
|2020
|ASSAULT
|42
|PRICE
|BRADFORD, TIFFANY
|7
|17
|2020
|COMMITMENT
|33
|PRICE
|OTTERSTROM, CARLYLE
|7
|17
|2020
|COMMITMENT
|48
|EAST CARBON
|ATKINS, JACKALYNN
|7
|17
|2020
|EMERGENCY REPORTING ABUSE
|41
|PRICE
|PERKINS, JOSHUA
|7
|17
|2020
|AGGRAVATED ASSAULT (DV), CRIMINAL MISCHIEF (DV)
|20
|PRICE
|CUPP, TIMOTHY
|7
|17
|2020
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|65
|HELPER
|TORRES, JULIO
|7
|18
|2020
|INTOXICATION
|35
|HELPER
|ROBERTSON, DAVID
|7
|18
|2020
|COMMITMENT
|46
|PRICE
|RIGBY, JAMIE
|7
|18
|2020
|WARRANTS X2
|42
|SPRING CITY
|ROBERTSON, ROY
|7
|19
|2020
|72 HOUR HOLD
|51
|PRICE