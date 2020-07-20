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Carbon County Jail Bookings July 13-19

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JOHNSON, FOREST 7 13 2020 DUI, DRIVING ON SUSPENDED, LITTERING, POSS. DRUG PARAPHERNALIA 24 PRICE
BROADHEAD, ANDREW 7 13 2020 WARRANT 23 LEHI
MUNOZ, MICHELLE 7 13 2020 72 HOUR HOLD 39 PRICE
PANTELAKIS, RYAN 7 13 2020 72 HOUR HOLD 30 SUNNYSIDE
LEGG, DEON 7 14 2020 WARRANTS 49 WEST JORDAN
PIKE,  CODY 7 14 2020 POSS OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSS OF PARA, 72-HR HOLD 37 PRICE
JOHNS, BRYANT 7 14 2020 POSS OF HEROIN, PARAPHERNALIA, VEHICLE BURGLARY, INTOXICATION 30 PRICE
TRUJILLO, KYLE 7 15 2020 COURT HOLD AND 72HR HOLD 30 PRICE
VIGIL, JEFF 7 15 2020 WARRANT 42 HELPER
MCCARTY, DANIEL 7 15 2020 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 44 HOMELESS
ELLINGTON, TROY 7 15 2020 WARRANT, POSS OF C/S 48 PRICE
LEDUC, MARY ANN 7 16 2020 WARRANT 46 PRICE
EMERSON, AUSTIN 7 16 2020 ASSAULT DV, DISORDERLY CONDUCT DV 18 PRICE
WHEELER, JEFF 7 16 2020 72HR COMMITMENT 40 WELLINGTON
PENTZ, CAMARON 7 16 2020 DUI, POSS OF MARIJUANA, POSS OF PARAPHERNALIA 48 MORGAN
TARRANT, RAYMOND 7 16 2020 WARRANT 29 SPRINGVILLE
MASCARENAS, ELIAS 7 17 2020 ASSAULT 42 PRICE
BRADFORD, TIFFANY 7 17 2020 COMMITMENT 33 PRICE
OTTERSTROM, CARLYLE 7 17 2020 COMMITMENT 48 EAST CARBON
ATKINS, JACKALYNN 7 17 2020 EMERGENCY REPORTING ABUSE 41 PRICE
PERKINS, JOSHUA 7 17 2020 AGGRAVATED ASSAULT (DV), CRIMINAL MISCHIEF (DV) 20 PRICE
CUPP, TIMOTHY 7 17 2020 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 65 HELPER
TORRES, JULIO 7 18 2020 INTOXICATION 35 HELPER
ROBERTSON, DAVID 7 18 2020 COMMITMENT 46 PRICE
RIGBY, JAMIE 7 18 2020 WARRANTS X2 42 SPRING CITY
ROBERTSON, ROY 7 19 2020 72 HOUR HOLD 51 PRICE
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