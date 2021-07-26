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Carbon County Jail Bookings July 19-25

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CAMPBELL, SHANDA 7 19 2021 WARRANTS 36 EAST CARBON
PRICE, COLTON 7 19 2021 WARRANTS 26 PRICE
GALLEGOS, JOEY 7 19 2021 72-HOUR HOLD, CRIMINAL MISCHIEF (DV) 37 PRICE
CHAVIRA, MISTY 7 19 2021 POSSESSION OF METH 35 WELLINGTON
CHO, DENY 7 20 2021 14-DAY COMMITMENT 47 SALT LAKE
BOHANNON, JUSTIN 7 20 2021 DUI, POSSESSION PARAPHERNALIA, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, FAILURE TO STOP AT INTERSECTION 40 RICHFIELD
CLARK, DUSTIN 7 20 2021 72-HOUR HOLD 26 EAST CARBON
WRIGHT, STELLAN 7 20 2021 RETAIL THEFT 21 PALISADE, CO
MITCHELL, ASHLEY 7 21 2021 COMMITMENT 28 PRICE
LANGE, JAMES 7 21 2021 COMMITMENT 37 EAST CARBON
AVERY, BRENT 7 21 2021 AGGRAVATED ASSAULT (DV) 25 PRICE
KENNICK, JIMMIE 7 21 2021 ASSAULT ON HEALTH CARE PROVIDER, DISORDERLY CONDUCT 73 PRICE
TIMOTHY, CLAYTON 7 21 2021 INTOXICATION 75 WELLINGTON
LUNDAHL, BRYCE ALLEN 7 21 2021 ENDANGERMENT OF A CHILD, DISTRIBUTION, MONEY LAUNDERING, SPEEDING 20 ST. GEORGE
FULTON, JOHNNY RICHARD 7 21 2021 ENDANGERMENT OF A CHILD, DISTRIBUTION, MONEY LAUNDERING 53 HOMELESS
SABEY, ALEXUS 7 22 2021 WARRANT 25 HELPER
GILES, JAMIE 7 22 2021 2 DAY COMMIT X2 33 PRICE
COLE, MIRANDA 7 23 2021 CRIMINAL TRESPASS, INTOXICATION, CRIMINAL MISCHIEF 44 MOAB
HILL, NATHANIEL 7 23 2021 WARRANT 46 PRICE
BANUELOS, MISTY 7 23 2021 WARRANTS X5 37 PRICE
CHRISTENSEN, ISAAC 7 24 2021 ASSAULT ON PEACE OFFICER (4 COUNTS), AGGRAVATED ASSAULT (3 COUNTS), DOMESTIC VIOLENCE IN PRESENCE OF CHILD (2 COUNTS), CRIMINAL MISCHIEF, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS 45 SPRING GLEN
NEZTSOSIE, SHAWN 7 24 2021 72-HOUR HOLD, SPEEDING, OPEN CONTAINER, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, POSSESSION OF ALCOHOL RESTRICTED PERSON, NO VALID LICENSE-EXPIRED 47 WEST VALLEY, UT
ZAWISTOWSKI, ZACHARY 7 24 2021 WARRANTS X2 26 PRICE
PRICE, TRAVIS 7 25 2021 WARRANT 47 PRICE
ONSTOTT, ROBERT 7 25 2021 WARRANT 30 ORANGEVILLE
WARDLE, LEVI 7 25 2021 72-HOUR HOLD 28 PRICE
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