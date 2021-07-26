Carbon County Jail Bookings July 19-25

|CAMPBELL, SHANDA
|7
|19
|2021
|WARRANTS
|36
|EAST CARBON
|PRICE, COLTON
|7
|19
|2021
|WARRANTS
|26
|PRICE
|GALLEGOS, JOEY
|7
|19
|2021
|72-HOUR HOLD, CRIMINAL MISCHIEF (DV)
|37
|PRICE
|CHAVIRA, MISTY
|7
|19
|2021
|POSSESSION OF METH
|35
|WELLINGTON
|CHO, DENY
|7
|20
|2021
|14-DAY COMMITMENT
|47
|SALT LAKE
|BOHANNON, JUSTIN
|7
|20
|2021
|DUI, POSSESSION PARAPHERNALIA, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, FAILURE TO STOP AT INTERSECTION
|40
|RICHFIELD
|CLARK, DUSTIN
|7
|20
|2021
|72-HOUR HOLD
|26
|EAST CARBON
|WRIGHT, STELLAN
|7
|20
|2021
|RETAIL THEFT
|21
|PALISADE, CO
|MITCHELL, ASHLEY
|7
|21
|2021
|COMMITMENT
|28
|PRICE
|LANGE, JAMES
|7
|21
|2021
|COMMITMENT
|37
|EAST CARBON
|AVERY, BRENT
|7
|21
|2021
|AGGRAVATED ASSAULT (DV)
|25
|PRICE
|KENNICK, JIMMIE
|7
|21
|2021
|ASSAULT ON HEALTH CARE PROVIDER, DISORDERLY CONDUCT
|73
|PRICE
|TIMOTHY, CLAYTON
|7
|21
|2021
|INTOXICATION
|75
|WELLINGTON
|LUNDAHL, BRYCE ALLEN
|7
|21
|2021
|ENDANGERMENT OF A CHILD, DISTRIBUTION, MONEY LAUNDERING, SPEEDING
|20
|ST. GEORGE
|FULTON, JOHNNY RICHARD
|7
|21
|2021
|ENDANGERMENT OF A CHILD, DISTRIBUTION, MONEY LAUNDERING
|53
|HOMELESS
|SABEY, ALEXUS
|7
|22
|2021
|WARRANT
|25
|HELPER
|GILES, JAMIE
|7
|22
|2021
|2 DAY COMMIT X2
|33
|PRICE
|COLE, MIRANDA
|7
|23
|2021
|CRIMINAL TRESPASS, INTOXICATION, CRIMINAL MISCHIEF
|44
|MOAB
|HILL, NATHANIEL
|7
|23
|2021
|WARRANT
|46
|PRICE
|BANUELOS, MISTY
|7
|23
|2021
|WARRANTS X5
|37
|PRICE
|CHRISTENSEN, ISAAC
|7
|24
|2021
|ASSAULT ON PEACE OFFICER (4 COUNTS), AGGRAVATED ASSAULT (3 COUNTS), DOMESTIC VIOLENCE IN PRESENCE OF CHILD (2 COUNTS), CRIMINAL MISCHIEF, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL/DRUGS
|45
|SPRING GLEN
|NEZTSOSIE, SHAWN
|7
|24
|2021
|72-HOUR HOLD, SPEEDING, OPEN CONTAINER, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, POSSESSION OF ALCOHOL RESTRICTED PERSON, NO VALID LICENSE-EXPIRED
|47
|WEST VALLEY, UT
|ZAWISTOWSKI, ZACHARY
|7
|24
|2021
|WARRANTS X2
|26
|PRICE
|PRICE, TRAVIS
|7
|25
|2021
|WARRANT
|47
|PRICE
|ONSTOTT, ROBERT
|7
|25
|2021
|WARRANT
|30
|ORANGEVILLE
|WARDLE, LEVI
|7
|25
|2021
|72-HOUR HOLD
|28
|PRICE