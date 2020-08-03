Carbon County Jail Bookings July 24 – August 2

|ELLIS, REBECCA
|7
|27
|2020
|POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|28
|PRICE
|LEWIS, KELLY
|7
|28
|2020
|FALSE PERSONAL INFO, POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF BURGLARY TOOLS, POSSESSION OF IDENTITY DOCUMENTS X2, NCIC WARRANT
|39
|KANSAS
|DUNCAN, DUSTY
|7
|28
|2020
|POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, UNLAWFUL POSSESSION OF PERSONAL DOCUMENTS X5, POSSESSION OF BURGLARY TOOLS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE PERSONAL INFO, UNLAWFUL POSSESSION OF FINANCIAL CARDS X3, RETAIL THEFT, NCIC WARRANT
|42
|HOMELESS
|POLITO, BRENDEN
|7
|29
|2020
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|33
|WELLINGTON
|GILES, JAMIE
|7
|29
|2020
|WARRANT
|32
|PRICE
|TUCKER, JENNIFER
|7
|29
|2020
|WARRANTS X2
|45
|EAST CARBON
|GARDNER, ADAM
|7
|30
|2020
|COMMITMENT
|23
|PRICE
|DRAVES, CHELSEY
|7
|30
|2020
|COMMITMENT
|22
|PRICE
|MONTOYA, TOBY
|7
|30
|2020
|DUI, SPEEDING, FAILURE TO STAY IN LANE, RIGHT OF WAY VIOLATION
|61
|HELPER
|MANZANARES, SHALESE
|7
|31
|2020
|2 DAY COMMITMENT
|31
|PRICE
|SCHULZ, DION
|7
|31
|2020
|2 DAY COMMITMENT
|33
|PRICE
|JULIANO, MATTHEW
|7
|31
|2020
|2 DAY COMMITMENT
|36
|HELPER
|BEGAY, LEANDRA
|7
|31
|2020
|WARRANT, IGNITION INTERLOCK, POSS OF A STOLEN VEHICLE, TAMPERING WITH EVIDENCE, LICENSE PLATE REGISTRATION VIOLATION, DRIVING ON SUSPENDED DL, POSSESSION PARAPHERNALIA, POSSESSION MARIJUANA
|31
|WEST VALLEY
|BARKER, DYLAN
|8
|1
|2020
|72 HOUR HOLD
|24
|WELLINGTON
|MITCHEL, ROBERT
|8
|1
|2020
|DUI DRUGS, UNSAFE LANE TRAVEL, POSS OF PARAPHERNALIA
|
|TUCSON, AZ
|PYNE, KENT
|8
|1
|2020
|ASSAULT (DV)
|54
|SPRING GLEN
|BAKER, GARY
|8
|2
|2020
|WARRANT
|62
|PRICE