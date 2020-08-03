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Carbon County Jail Bookings July 24 – August 2

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ELLIS, REBECCA 7 27 2020 POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 28 PRICE
LEWIS, KELLY 7 28 2020 FALSE PERSONAL INFO, POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF BURGLARY TOOLS, POSSESSION OF IDENTITY DOCUMENTS X2, NCIC WARRANT 39 KANSAS
DUNCAN, DUSTY 7 28 2020 POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, UNLAWFUL POSSESSION OF PERSONAL DOCUMENTS X5, POSSESSION OF BURGLARY TOOLS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE PERSONAL INFO, UNLAWFUL POSSESSION OF FINANCIAL CARDS X3, RETAIL THEFT, NCIC WARRANT 42 HOMELESS
POLITO, BRENDEN 7 29 2020 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER 33 WELLINGTON
GILES, JAMIE 7 29 2020 WARRANT 32 PRICE
TUCKER, JENNIFER 7 29 2020 WARRANTS X2 45 EAST CARBON
GARDNER, ADAM 7 30 2020 COMMITMENT 23 PRICE
DRAVES, CHELSEY 7 30 2020 COMMITMENT 22 PRICE
MONTOYA, TOBY 7 30 2020 DUI, SPEEDING, FAILURE TO STAY IN LANE, RIGHT OF WAY VIOLATION 61 HELPER
MANZANARES, SHALESE 7 31 2020 2 DAY COMMITMENT 31 PRICE
SCHULZ, DION 7 31 2020 2 DAY COMMITMENT 33 PRICE
JULIANO, MATTHEW 7 31 2020 2 DAY COMMITMENT 36 HELPER
BEGAY, LEANDRA 7 31 2020 WARRANT, IGNITION INTERLOCK, POSS OF A STOLEN VEHICLE, TAMPERING WITH EVIDENCE, LICENSE PLATE REGISTRATION VIOLATION, DRIVING ON SUSPENDED DL, POSSESSION PARAPHERNALIA, POSSESSION MARIJUANA 31 WEST VALLEY
BARKER, DYLAN 8 1 2020 72 HOUR HOLD 24 WELLINGTON
MITCHEL, ROBERT 8 1 2020 DUI DRUGS, UNSAFE LANE TRAVEL, POSS OF PARAPHERNALIA TUCSON, AZ
PYNE, KENT 8 1 2020 ASSAULT (DV) 54 SPRING GLEN
BAKER, GARY 8 2 2020 WARRANT 62 PRICE
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