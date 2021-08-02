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Carbon County Jail Bookings July 26 – August 1

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SCHMIDT, WILLIAM 7 26 2021 WARRANT 40 PRICE
MOOSMAN, JESSICA 7 26 2021 WARRANT X2 30 PRICE
WARE, MCCOY 7 27 2021 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 23 HELPER
WOOD,DUSTIN 7 28 2021 WARRANT 38 HOMELESS
BURDICK, KEITH 7 28 2021 WARRANT, EVADING, POSSESSION OF METH W/INTENT TO DIST, POSSESSION OF HEROIN W/INTENT TO DIST, POSSESSION OF MARIJUANA, NEVER OBTAINING DL 35 WELLINGTON
MERRILL, MELANIE 7 28 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON REVOKED REGISTRATION, PLATES TO PREVIOUS OWNER, NO VALID LICENSE NEVER OBTAINED 57 CALIFORNIA
WHIPP, CHRISTOPHER 7 29 2021 WARRANT 32 KEARNS
LUDLOW, CLAYTON 7 29 2021 WARRANTS X2 41 HOMELESS
SANFILIPPO, MARK 7 29 2021 INTOXICATION, CRIMINAL MISCHIEF (DV) 31 PRICE
COHOE, MELVIN 7 29 2021 WARRANTS 31 PRICE
QUINTANA, ISAAC 7 30 2021 ASSAULT, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, PURCHASE/POSSESS/CONSUME BY MINOR, UNLAWFUL PURCHASE BY INTERDICTED PERSON, 72-HOUR HOLD 20 PRICE
HERRERA, JONATHAN 7 31 2021 ASSAULT X2, DISORDERLY CONDUCT, INTOXICATION 30 TEXAS
GUARDADO, JOSE 7 31 2021 DISORDERLY CONDUCT, INTOXICATION, CARRYING DANGEROUS WEAPON WHILE INTOXICATED, THREAT/USE OF DANGEROUS WEAPON IN FIGHT 28 TEXAS
OLSON, HARLAN 7 31 2021 WARRANT X2 48 PRICE
URRUTIA, LEONARDO 7 31 2021 INTOXICATION, FAILURE TO DISCLOSE IDENTY, DISORDERLY CONDUCT 49 PRICE
PASSARELLA, TANNER 8 1 2021 WARRANT, FAILURE TO STOP, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE STATEMENTS AT PRELIMINARY HEARING 27 HELPER
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