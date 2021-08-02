Carbon County Jail Bookings July 26 – August 1

|SCHMIDT, WILLIAM
|7
|26
|2021
|WARRANT
|40
|PRICE
|MOOSMAN, JESSICA
|7
|26
|2021
|WARRANT X2
|30
|PRICE
|WARE, MCCOY
|7
|27
|2021
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|23
|HELPER
|WOOD,DUSTIN
|7
|28
|2021
|WARRANT
|38
|HOMELESS
|BURDICK, KEITH
|7
|28
|2021
|WARRANT, EVADING, POSSESSION OF METH W/INTENT TO DIST, POSSESSION OF HEROIN W/INTENT TO DIST, POSSESSION OF MARIJUANA, NEVER OBTAINING DL
|35
|WELLINGTON
|MERRILL, MELANIE
|7
|28
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON REVOKED REGISTRATION, PLATES TO PREVIOUS OWNER, NO VALID LICENSE NEVER OBTAINED
|57
|CALIFORNIA
|WHIPP, CHRISTOPHER
|7
|29
|2021
|WARRANT
|32
|KEARNS
|LUDLOW, CLAYTON
|7
|29
|2021
|WARRANTS X2
|41
|HOMELESS
|SANFILIPPO, MARK
|7
|29
|2021
|INTOXICATION, CRIMINAL MISCHIEF (DV)
|31
|PRICE
|COHOE, MELVIN
|7
|29
|2021
|WARRANTS
|31
|PRICE
|QUINTANA, ISAAC
|7
|30
|2021
|ASSAULT, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, PURCHASE/POSSESS/CONSUME BY MINOR, UNLAWFUL PURCHASE BY INTERDICTED PERSON, 72-HOUR HOLD
|20
|PRICE
|HERRERA, JONATHAN
|7
|31
|2021
|ASSAULT X2, DISORDERLY CONDUCT, INTOXICATION
|30
|TEXAS
|GUARDADO, JOSE
|7
|31
|2021
|DISORDERLY CONDUCT, INTOXICATION, CARRYING DANGEROUS WEAPON WHILE INTOXICATED, THREAT/USE OF DANGEROUS WEAPON IN FIGHT
|28
|TEXAS
|OLSON, HARLAN
|7
|31
|2021
|WARRANT X2
|48
|PRICE
|URRUTIA, LEONARDO
|7
|31
|2021
|INTOXICATION, FAILURE TO DISCLOSE IDENTY, DISORDERLY CONDUCT
|49
|PRICE
|PASSARELLA, TANNER
|8
|1
|2021
|WARRANT, FAILURE TO STOP, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON SUSPENDED, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FALSE STATEMENTS AT PRELIMINARY HEARING
|27
|HELPER