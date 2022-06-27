Carbon County Jail Bookings June 20-26

|ORTIZ, LEONARD
|6
|20
|2022
|NCIC WARRANT
|55
|TEXAS
|SALAZAR, JIMMY
|6
|20
|2022
|9 WARRANTS, POSSESSION WITH INTENT X2
|66
|EAST CARBON
|ROSIER, JACKSON
|6
|20
|2022
|WARRANT
|21
|PRICE
|LUDLOW, CLAYTON
|6
|21
|2022
|WARRANT X2
|42
|PAYSON
|SCHWAB, LESLIE
|6
|21
|2022
|ASSAULT(DV), THREATS OF VIOLENCE
|57
|PRICE
|SCHADE, ROBERT
|6
|21
|2022
|WARRANT
|28
|ELMO
|JONES, PETER
|6
|21
|2022
|WARRANT, AGGRAVATED ASSAULT, DANGEROUS WEAPON BY A RESTRICTED PERSON
|35
|PRICE
|CLARK ADDIE
|6
|21
|2022
|DISARMING A PEACE OFFICER
|37
|PRICE
|TILLACK-BADBACK, MAYA
|6
|22
|2022
|COURT HOLD
|23
|PRICE
|GUTIERREZ, DOMINIC
|6
|22
|2022
|72-HOUR HOLD, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, ASSAULT (DV)
|PRICE
|FLEMETT, KAYDEN
|6
|23
|2022
|72-HOUR HOLD
|23
|PRICE
|COHO, FERLIN
|6
|23
|2022
|90-DAY COMMITMENT
|56
|HELPER
|JOHNSON, SARAH
|6
|23
|2022
|72-HOUR HOLD
|40
|PRICE
|ANSTED, CHELSEA
|6
|23
|2022
|WARRANTS
|37
|OREM
|LEVERING, SHANNA
|6
|23
|2022
|POSSESSION W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DUI DRUGS
|54
|CLAWSON
|BULL, KIMBERLY
|6
|24
|2022
|WARRANT
|43
|PAYSON
|TRUPKA, MATHEW
|6
|24
|2022
|POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|31
|OREGON
|MARVIN, ROBERT
|6
|24
|2022
|WARRANT
|58
|TAYLORSVILLE
|JENSEN, JOSEY
|6
|24
|2022
|WARRANT
|31
|PRICE
|DYCHES, CHAD
|6
|24
|2022
|WARRANT
|30
|WELLINGTON
|SAND, MARCUS
|6
|25
|2022
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|23
|ALBANY OR