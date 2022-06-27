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Carbon County Jail Bookings June 20-26

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ORTIZ, LEONARD 6 20 2022 NCIC WARRANT 55 TEXAS
SALAZAR, JIMMY 6 20 2022 9 WARRANTS, POSSESSION WITH INTENT X2 66 EAST CARBON
ROSIER, JACKSON 6 20 2022 WARRANT 21 PRICE
LUDLOW, CLAYTON 6 21 2022 WARRANT X2 42 PAYSON
SCHWAB, LESLIE 6 21 2022 ASSAULT(DV), THREATS OF VIOLENCE 57 PRICE
SCHADE, ROBERT 6 21 2022 WARRANT 28 ELMO
JONES, PETER 6 21 2022 WARRANT, AGGRAVATED ASSAULT, DANGEROUS WEAPON BY A RESTRICTED PERSON 35 PRICE
CLARK ADDIE 6 21 2022 DISARMING A PEACE OFFICER 37 PRICE
TILLACK-BADBACK, MAYA 6 22 2022 COURT HOLD 23 PRICE
GUTIERREZ, DOMINIC 6 22 2022 72-HOUR HOLD, VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, ASSAULT (DV) PRICE
FLEMETT, KAYDEN 6 23 2022 72-HOUR HOLD 23 PRICE
COHO, FERLIN 6 23 2022 90-DAY COMMITMENT 56 HELPER
JOHNSON, SARAH 6 23 2022 72-HOUR HOLD 40 PRICE
ANSTED, CHELSEA 6 23 2022 WARRANTS 37 OREM
LEVERING, SHANNA 6 23 2022 POSSESSION W/INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DUI DRUGS 54 CLAWSON
BULL, KIMBERLY 6 24 2022 WARRANT 43 PAYSON
TRUPKA, MATHEW 6 24 2022 POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 31 OREGON
MARVIN, ROBERT 6 24 2022 WARRANT 58 TAYLORSVILLE
JENSEN, JOSEY 6 24 2022 WARRANT 31 PRICE
DYCHES, CHAD 6 24 2022 WARRANT 30 WELLINGTON
SAND, MARCUS 6 25 2022 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 23 ALBANY OR
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