Carbon County Jail Bookings June 21-27

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|HAMMOND, RONALD
|6
|21
|2021
|DISORDERLY
|EAST CARBON
|THOMAS, MICHALE
|6
|21
|2021
|72-HR HOLD
|PRICE
|THOMAS, ROSA
|6
|21
|2021
|72-HR HOLD
|PRICE
|STEELE, TODD
|6
|21
|2021
|WARRANTS X3
|HELPER
|PEERY, STEVEN
|6
|21
|2021
|INTOXICATION
|HELPER
|TALLENT, RIKHARD
|6
|21
|2021
|WARRANTS
|PRICE
|YOUNG, WENDYI
|6
|21
|2021
|WARRANT X2
|PRICE
|THAYN, TERRY
|6
|21
|2021
|HEAD LAMP VIOLATION, FAIL TO WEAR SEATBELT, DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|DUCHESNE
|FABERT, RYLAN
|6
|22
|2021
|ASSAULT (DV)
|PRICE
|EDWARDS, JASON
|6
|22
|2021
|WARRANTS
|PRICE
|MCMILLAN, DAVID
|6
|22
|2021
|HUFFING
|PRICE
|BASSO, MELYSSA
|6
|22
|2021
|WARRANT
|PRICE
|NOONE, VALENE
|6
|22
|2021
|WARRANT
|PRICE
|HANSEN, DREW
|6
|22
|2021
|ASSAULT (DV) X2, (DV) PRESENCE OF A CHILD, INTOXICATION, CRIMINAL MISCHIEF, AGGRAVATED ASSAULT ON POLICE OFFICER, THREATS OF VIOLENCE, FAILURE TO STOP AT THE COMMAD OF AN OFFICER
|PRICE
|DOOLEY, BENJAMIN
|6
|23
|2021
|POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, THEFT OF VEHICLE
|IDAHO
|JEWKES, JAQUELYN
|6
|23
|2021
|2 WARRANTS
|WELLINGTON
|BARKER, LINDSAY
|6
|23
|2021
|DUI (DRUG), POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARA
|LAS VEGAS
|JENKINS, RICKY JAMES
|6
|23
|2021
|WARRANT
|PRICE
|EZELL, BRIAN
|6
|24
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT, 72-HOUR HOLD
|HELPER
|WILLIAMS, ALEX
|6
|24
|2021
|5 DAY COMMIT
|PRICE
|MILLER, BRIAN
|6
|24
|2021
|WARRANT
|OGDEN
|HAACKE, DUSTIN
|6
|24
|2021
|WARRANT
|ECHO
|RICHMAN, LEE
|6
|25
|2021
|WARRANT X3
|PRICE
|HADDEN, JACQUELYN
|6
|25
|2021
|WARRANT X2
|PRICE
|KOURIS, DAVID
|6
|25
|2021
|WARRANT, DRIVING ON DENIED, OPEN CONTAINER, DUI ALCOHOL RESTRICTED DRIVER
|PRICE
|GOODALL, TAYLOR
|6
|25
|2021
|COURT HOLD
|PRICE
|MOORE, AMBER
|6
|25
|2021
|DUI
|COLORADO
|BLAKE, JUSTIN
|6
|26
|2021
|DISORDERLY CONDUCT, INTOXICATION
|COLORADO
|MCFARLANE, BROOKE
|6
|26
|2021
|WARRANT, 72-HOUR HOLD, ROBBERY
|PRICE
|GARNER, SKYLAR
|6
|26
|2021
|WARRANT, POSSESSION OF METH, THEFT
|PRICE
|JACKSON, ALLISON
|6
|26
|2021
|WARRANT X3
|HELPER
|JOHNSON, OLIVER LOUIS III
|6
|26
|2021
|DUI DRUG, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING WITHOUT A DL, NO INSURANCE, HEADLIGHT VIOLATION, LANE TRAVEL
|TEXAS
|FOSTER, DANIAL DUANE
|6
|27
|2021
|TAMPERING WITH WITNESS, ASSAULT (DV), DV IN PRESENCE OF CHILD
|PRICE
|MILLER, KIMBERLEE
|6
|27
|2021
|DUI, FAILURE TO WEAR SEATBELT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|ARIZONA
|LAMBSON, DARIN
|6
|27
|2021
|WARRANT X2
|PRICE
|AUSTIN, ROBERT
|6
|27
|2021
|WARRANT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (METH), POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (HEROIN)
|PRICE