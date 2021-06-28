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Carbon County Jail Bookings June 21-27

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
HAMMOND, RONALD 6 21 2021 DISORDERLY EAST CARBON
THOMAS, MICHALE 6 21 2021 72-HR HOLD PRICE
THOMAS, ROSA 6 21 2021 72-HR HOLD PRICE
STEELE, TODD 6 21 2021 WARRANTS X3 HELPER
PEERY, STEVEN 6 21 2021 INTOXICATION HELPER
TALLENT, RIKHARD 6 21 2021 WARRANTS PRICE
YOUNG, WENDYI 6 21 2021 WARRANT X2 PRICE
THAYN, TERRY 6 21 2021 HEAD LAMP VIOLATION, FAIL TO WEAR SEATBELT, DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE DUCHESNE
FABERT, RYLAN 6 22 2021 ASSAULT (DV) PRICE
EDWARDS, JASON 6 22 2021 WARRANTS PRICE
MCMILLAN, DAVID 6 22 2021 HUFFING PRICE
BASSO, MELYSSA 6 22 2021 WARRANT PRICE
NOONE, VALENE 6 22 2021 WARRANT PRICE
HANSEN, DREW 6 22 2021 ASSAULT (DV) X2, (DV) PRESENCE OF A CHILD, INTOXICATION, CRIMINAL MISCHIEF, AGGRAVATED ASSAULT ON POLICE OFFICER, THREATS OF VIOLENCE, FAILURE TO STOP AT THE COMMAD OF AN OFFICER PRICE
DOOLEY, BENJAMIN 6 23 2021 POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, THEFT OF VEHICLE IDAHO
JEWKES, JAQUELYN 6 23 2021 2 WARRANTS WELLINGTON
BARKER, LINDSAY 6 23 2021 DUI (DRUG), POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARA LAS VEGAS
JENKINS, RICKY JAMES 6 23 2021 WARRANT PRICE
EZELL, BRIAN 6 24 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT, 72-HOUR HOLD HELPER
WILLIAMS, ALEX 6 24 2021 5 DAY COMMIT PRICE
MILLER, BRIAN 6 24 2021 WARRANT OGDEN
HAACKE, DUSTIN 6 24 2021 WARRANT ECHO
RICHMAN, LEE 6 25 2021 WARRANT X3 PRICE
HADDEN, JACQUELYN 6 25 2021 WARRANT X2 PRICE
KOURIS, DAVID 6 25 2021 WARRANT, DRIVING ON DENIED, OPEN CONTAINER, DUI ALCOHOL RESTRICTED DRIVER PRICE
GOODALL, TAYLOR 6 25 2021 COURT HOLD PRICE
MOORE, AMBER 6 25 2021 DUI COLORADO
BLAKE, JUSTIN 6 26 2021 DISORDERLY CONDUCT, INTOXICATION COLORADO
MCFARLANE, BROOKE 6 26 2021 WARRANT, 72-HOUR HOLD, ROBBERY PRICE
GARNER, SKYLAR 6 26 2021 WARRANT, POSSESSION OF METH, THEFT PRICE
JACKSON, ALLISON 6 26 2021 WARRANT X3 HELPER
JOHNSON, OLIVER LOUIS III 6 26 2021 DUI DRUG, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING WITHOUT A DL, NO INSURANCE, HEADLIGHT VIOLATION, LANE TRAVEL TEXAS
FOSTER, DANIAL DUANE 6 27 2021 TAMPERING WITH WITNESS, ASSAULT (DV), DV IN PRESENCE OF CHILD PRICE
MILLER, KIMBERLEE 6 27 2021 DUI, FAILURE TO WEAR SEATBELT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE ARIZONA
LAMBSON, DARIN 6 27 2021 WARRANT X2 PRICE
AUSTIN, ROBERT 6 27 2021 WARRANT, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (METH), POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE (HEROIN) PRICE
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