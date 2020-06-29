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Carbon County Jail Bookings June 22-28

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JOY, SEAN 6 22 2020 DUI, OPEN CONTAINER, RED LIGHT VIOLATION, LOADED FIREARM IN VEHICLE, DISORDERLY CONDUCT, POSS OF WEAPON BY RESTRICTED PERSON, POSS OF A DANGEROUS WEAPON WHILE UNDER THE INFLUENCE 35 MONTE VISTA
SHERMAN, COLE 6 22 2020 62.5 DAY COMMIT 34 HUNTINGTON
MARVIDIKIS, TONY 6 22 2020 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72 HOUR HOLD 56 PRICE
SCHMIDT, WILLIAM 6 22 2020 VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER 38 PRICE
GRAYBILL, JEFF 6 22 2020 WARRANT, INTOX, DISORDERLY, POSS OF MARIJUANA 58 SLC
TUCKER, JENNIFER 6 22 2020 WARRANTS X 2 45 HOMELESS
HANSEN, LAYTHAN 6 23 2020 AGG ASSAULT (DV), CONSUMPTION BY MINOR 19 PRICE
TAYLOR, DANNY 6 23 2020 WARRANTS X6 60 DUCHESNE
SULLIVAN, ERIC 6 24 2020 DUI, POSSESSION OF OXYCONTIN, POSSESSION OF XANAX 34 TEXAS
JONES, TERRY 6 25 2020 CRIMINAL MISCHIEF (DV), CRIMINAL TRESPASS 59 PRICE
JENSEN, JOSEY 6 26 2020 WARRANT X2 29 PRICE
ALLEN, AVERY 6 26 2020 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, LEAVING SCENE OF ACCIDENT, FALSE PERSONAL INFO, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY 22 HOMELESS
SCALES, FRANK 6 26 2020 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, LEAVING SCENE OF ACCIDENT, FALSE PERSONAL INFO, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY 38 WASHINGTON
BABCOCK, MICHAEL 6 26 2020 COMMITMENT 50 PRICE
CHANEY, WILLIAM 6 27 2020 72 HOUR HOLD 59 HELPER
CARTER, LOREN 6 27 2020 WARRANT 44 PRICE
TALLENT, RIKHARD 6 27 2020 AGG. ASSAULT, RECKLESS DRIVING, LITTERING 71 PRICE
PARKIN, ROBERT 6 27 2020 INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT AFTER REQUEST TO STOP 48 PRICE
ALLEN, CHRISTOPHER 6 28 2020 WARRANT 33 EAST CARBON
ELLIS, DEBRA 6 28 2020 WARRANT 66 PRICE
PONZINI, LINDSEY 6 28 2020 POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY X2, TAMPERING WITH EVIDENCE 40 SPRING CREEK NV
ELLIS, REBECCA 6 28 2020 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72 HOUR HOLD 28 PRICE
WILDER, TAYLOR 6 28 2020 ASSAULT DV, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD 23 PRICE
SOTO, ELESHA 6 28 2020 INTERFERENCE W/ ARRESTING OFFICER, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF PEACE OFFICER 46 HELPER
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