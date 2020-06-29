Carbon County Jail Bookings June 22-28

|JOY, SEAN
|6
|22
|2020
|DUI, OPEN CONTAINER, RED LIGHT VIOLATION, LOADED FIREARM IN VEHICLE, DISORDERLY CONDUCT, POSS OF WEAPON BY RESTRICTED PERSON, POSS OF A DANGEROUS WEAPON WHILE UNDER THE INFLUENCE
|35
|MONTE VISTA
|SHERMAN, COLE
|6
|22
|2020
|62.5 DAY COMMIT
|34
|HUNTINGTON
|MARVIDIKIS, TONY
|6
|22
|2020
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72 HOUR HOLD
|56
|PRICE
|SCHMIDT, WILLIAM
|6
|22
|2020
|VIOLATION OF A PROTECTIVE ORDER
|38
|PRICE
|GRAYBILL, JEFF
|6
|22
|2020
|WARRANT, INTOX, DISORDERLY, POSS OF MARIJUANA
|58
|SLC
|TUCKER, JENNIFER
|6
|22
|2020
|WARRANTS X 2
|45
|HOMELESS
|HANSEN, LAYTHAN
|6
|23
|2020
|AGG ASSAULT (DV), CONSUMPTION BY MINOR
|19
|PRICE
|TAYLOR, DANNY
|6
|23
|2020
|WARRANTS X6
|60
|DUCHESNE
|SULLIVAN, ERIC
|6
|24
|2020
|DUI, POSSESSION OF OXYCONTIN, POSSESSION OF XANAX
|34
|TEXAS
|JONES, TERRY
|6
|25
|2020
|CRIMINAL MISCHIEF (DV), CRIMINAL TRESPASS
|59
|PRICE
|JENSEN, JOSEY
|6
|26
|2020
|WARRANT X2
|29
|PRICE
|ALLEN, AVERY
|6
|26
|2020
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, LEAVING SCENE OF ACCIDENT, FALSE PERSONAL INFO, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
|22
|HOMELESS
|SCALES, FRANK
|6
|26
|2020
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, LEAVING SCENE OF ACCIDENT, FALSE PERSONAL INFO, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY
|38
|WASHINGTON
|BABCOCK, MICHAEL
|6
|26
|2020
|COMMITMENT
|50
|PRICE
|CHANEY, WILLIAM
|6
|27
|2020
|72 HOUR HOLD
|59
|HELPER
|CARTER, LOREN
|6
|27
|2020
|WARRANT
|44
|PRICE
|TALLENT, RIKHARD
|6
|27
|2020
|AGG. ASSAULT, RECKLESS DRIVING, LITTERING
|71
|PRICE
|PARKIN, ROBERT
|6
|27
|2020
|INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT AFTER REQUEST TO STOP
|48
|PRICE
|ALLEN, CHRISTOPHER
|6
|28
|2020
|WARRANT
|33
|EAST CARBON
|ELLIS, DEBRA
|6
|28
|2020
|WARRANT
|66
|PRICE
|PONZINI, LINDSEY
|6
|28
|2020
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, DRIVING ON SUSPENDED REGISTRATION, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY X2, TAMPERING WITH EVIDENCE
|40
|SPRING CREEK NV
|ELLIS, REBECCA
|6
|28
|2020
|POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72 HOUR HOLD
|28
|PRICE
|WILDER, TAYLOR
|6
|28
|2020
|ASSAULT DV, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD
|23
|PRICE
|SOTO, ELESHA
|6
|28
|2020
|INTERFERENCE W/ ARRESTING OFFICER, FAILURE TO STOP AT COMMAND OF PEACE OFFICER
|46
|HELPER