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Carbon County Jail Bookings March 15-21

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MIGLIORI, DYLAN 3 15 2021 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED HOMELESS
HOUSEKEEPER, JARED 3 15 2021 WARRANTS X2, ACQUIRE LOST/MISLAID FINANCIAL CARD FOR USE/SELL HELPER
OVIATT, PATRICK 3 15 2021 DUI/DRUG, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72-HOUR HOLD PRICE
LANCER, SHANNON 3 15 2021 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA WISCONSIN
COOK, DARREN 3 16 2021 POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION PARAPHERNALIA PRICE
LOPEZ, MANUEL 3 16 2021 AGGRAVATED ASSAULT (DV), DISORDERLY CONDUCT CALIFORNIA
LEYBA, CHRISTOPHER 3 17 2021 PROTECTIVE ORDER VIOLATION (DV), ASSAULT (DV), DRIVING ON DENIED LICENSE, 72-HOUR HOLD PRICE
CRAFT, RABECCA 3 17 2021 ASSAULT (DV) EAST CARBON
ALDABA, RICHARD 3 17 2021 COMMITMENT PRICE
SHOOK, SKYLAR 3 17 2021 DUI, IMPROPER USAGE OF LANES, DRIVING ON DENIED, FAILURE TO INSTALL IGNITION INTERLOCK DEVICE IDAHO
TAYLOR, NICHOLAS 3 18 2021 FLEEING, POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA PRICE
PANTELAKIS, RYAN 3 18 2021 WARRANT x2 SUNNYSIDE
GHRIRADO, JAMES 3 18 2021 WARRANT X2 HOMELESS
BARNETT, ROYCE 3 18 2021 ASSAULT (DV), POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD PRICE
NICHOLS, JASON 3 19 2021 COMMITMENT WELLINGTON
TRAYAH, BREANNA 3 19 2021 DUI PRICE
PEERY, STEVEN 3 19 2021 DUI PRICE
DUNN, JAIME 3 19 2021 WARRANTS X4 PRICE
AMBROSE, TRACY DON 3 20 2021 BOARD WARRANT OKLAHOMA
CURRY, LANDON 3 20 2021 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN, POSS OF DRUG PARAPHERNALIA UTAH COUNTY
HERRERA, LORETTA 3 20 2021 DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON DENIED LIC SALT LAKE CITY
PASSARELLA, LISA 3 21 2021 DUI PRICE
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