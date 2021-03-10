Carbon County Jail Bookings March 15-21

|MIGLIORI, DYLAN
|3
|15
|2021
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED
|HOMELESS
|HOUSEKEEPER, JARED
|3
|15
|2021
|WARRANTS X2, ACQUIRE LOST/MISLAID FINANCIAL CARD FOR USE/SELL
|HELPER
|OVIATT, PATRICK
|3
|15
|2021
|DUI/DRUG, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE, 72-HOUR HOLD
|PRICE
|LANCER, SHANNON
|3
|15
|2021
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|WISCONSIN
|COOK, DARREN
|3
|16
|2021
|POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION PARAPHERNALIA
|PRICE
|LOPEZ, MANUEL
|3
|16
|2021
|AGGRAVATED ASSAULT (DV), DISORDERLY CONDUCT
|CALIFORNIA
|LEYBA, CHRISTOPHER
|3
|17
|2021
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION (DV), ASSAULT (DV), DRIVING ON DENIED LICENSE, 72-HOUR HOLD
|PRICE
|CRAFT, RABECCA
|3
|17
|2021
|ASSAULT (DV)
|EAST CARBON
|ALDABA, RICHARD
|3
|17
|2021
|COMMITMENT
|PRICE
|SHOOK, SKYLAR
|3
|17
|2021
|DUI, IMPROPER USAGE OF LANES, DRIVING ON DENIED, FAILURE TO INSTALL IGNITION INTERLOCK DEVICE
|IDAHO
|TAYLOR, NICHOLAS
|3
|18
|2021
|FLEEING, POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|PRICE
|PANTELAKIS, RYAN
|3
|18
|2021
|WARRANT x2
|SUNNYSIDE
|GHRIRADO, JAMES
|3
|18
|2021
|WARRANT X2
|HOMELESS
|BARNETT, ROYCE
|3
|18
|2021
|ASSAULT (DV), POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|PRICE
|NICHOLS, JASON
|3
|19
|2021
|COMMITMENT
|WELLINGTON
|TRAYAH, BREANNA
|3
|19
|2021
|DUI
|PRICE
|PEERY, STEVEN
|3
|19
|2021
|DUI
|PRICE
|DUNN, JAIME
|3
|19
|2021
|WARRANTS X4
|PRICE
|AMBROSE, TRACY DON
|3
|20
|2021
|BOARD WARRANT
|OKLAHOMA
|CURRY, LANDON
|3
|20
|2021
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN, POSS OF DRUG PARAPHERNALIA
|UTAH COUNTY
|HERRERA, LORETTA
|3
|20
|2021
|DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON DENIED LIC
|SALT LAKE CITY
|PASSARELLA, LISA
|3
|21
|2021
|DUI
|PRICE