Carbon County Jail Bookings March 20-26

|GRASSO, JOHNATHAN
|3
|20
|2023
|UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM, POSSESSION OF A FIREARM BY A RESTRICTED PERSON X2, INTOXICATION
|27
|HELPER
|ALLDREDGE, CARTER
|3
|21
|2023
|UNLAWFUL PURCHASE/POSSESSION/CONSUMPTION OF ALCOHOL BY A MINOR
|19
|HOMELESS
|WILSON, BROOKLYNN
|3
|21
|2023
|72-HOUR HOLD
|24
|PRICE
|WILSTEAD, DENISE
|3
|21
|2023
|VIOLATION OF A STALKING INJUNCTION
|56
|SPRING GLEN
|LEDUC, MARYANN
|3
|22
|2023
|72-HOUR HOLD
|49
|HOMELESS
|SMITH, DONALD
|3
|22
|2023
|72-HOUR HOLD, THREATS OF VIOLENCE
|69
|PRICE
|FARMER, CHRISTOPHER
|3
|22
|2023
|INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, INTERFERING W/ARRESTING OFFICER
|37
|PRICE
|MARSHALL, DENNIS
|3
|22
|2023
|INTOXICATION
|35
|PRICE
|ROELING, MICHAEL
|3
|22
|2023
|WARRANT
|34
|PRICE
|PEEBLES, DAYTON
|3
|23
|2023
|THEFT
|30
|PAYSON
|NICHOLS, ANNA
|3
|24
|2023
|WARRANT
|41
|WELLINGTON
|NICHOLS, JASON
|3
|24
|2023
|WARRANTS
|53
|WELLINGTON
|CUNNINGHAM, JESSICA
|3
|24
|2023
|WARRANT
|37
|MIDVALE
|SNYDER, SETH
|3
|24
|2023
|WARRANT X3, POSSESS/SELL/TRANSFER INFO OF A FINANCIAL TRANSACTION CARD (3 COUNTS), THEFT
|21
|PRICE
|CASTAGNA, SHAWN
|3
|24
|2023
|COMMITMENT
|41
|RICHFIELD
|LARES, KARINA
|3
|25
|2023
|WARRANT
|26
|PRICE
|ADDERLEY, KAITLIN
|3
|26
|2023
|WARRANT X2
|28
|SEATTLE
|LINVILLE, CALEB
|3
|26
|2023
|INTOXICATION
|23
|PRICE
|LOPEZ, JOHNATHAN
|3
|26
|2023
|INTOXICATION
|69
|HOMELESS
|NASH, CORAL
|3
|26
|2023
|VIOLATION OF JRA
|38
|PRICE
|HUNSAKER, DEANA
|3
|26
|2023
|COMMITMENT
|40
|WELLINGTON