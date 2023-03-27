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Carbon County Jail Bookings March 20-26

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GRASSO, JOHNATHAN 3 20 2023 UNLAWFUL POSSESSION OF A FIREARM, POSSESSION OF A FIREARM BY A RESTRICTED PERSON X2, INTOXICATION 27 HELPER
ALLDREDGE, CARTER 3 21 2023 UNLAWFUL PURCHASE/POSSESSION/CONSUMPTION OF ALCOHOL BY A MINOR 19 HOMELESS
WILSON, BROOKLYNN 3 21 2023 72-HOUR HOLD 24 PRICE
WILSTEAD, DENISE 3 21 2023 VIOLATION OF A STALKING INJUNCTION 56 SPRING GLEN
LEDUC, MARYANN 3 22 2023 72-HOUR HOLD 49 HOMELESS
SMITH, DONALD 3 22 2023 72-HOUR HOLD, THREATS OF VIOLENCE 69 PRICE
FARMER, CHRISTOPHER 3 22 2023 INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, INTERFERING W/ARRESTING OFFICER 37 PRICE
MARSHALL, DENNIS 3 22 2023 INTOXICATION 35 PRICE
ROELING, MICHAEL 3 22 2023 WARRANT 34 PRICE
PEEBLES, DAYTON 3 23 2023 THEFT 30 PAYSON
NICHOLS, ANNA 3 24 2023 WARRANT 41 WELLINGTON
NICHOLS, JASON 3 24 2023 WARRANTS 53 WELLINGTON
CUNNINGHAM, JESSICA 3 24 2023 WARRANT 37 MIDVALE
SNYDER, SETH 3 24 2023 WARRANT X3, POSSESS/SELL/TRANSFER INFO OF A FINANCIAL TRANSACTION CARD (3 COUNTS), THEFT 21 PRICE
CASTAGNA, SHAWN 3 24 2023 COMMITMENT 41 RICHFIELD
LARES, KARINA 3 25 2023 WARRANT 26 PRICE
ADDERLEY, KAITLIN 3 26 2023 WARRANT X2 28 SEATTLE
LINVILLE, CALEB 3 26 2023 INTOXICATION 23 PRICE
LOPEZ, JOHNATHAN 3 26 2023 INTOXICATION 69 HOMELESS
NASH, CORAL 3 26 2023 VIOLATION OF JRA 38 PRICE
HUNSAKER, DEANA 3 26 2023 COMMITMENT 40 WELLINGTON
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