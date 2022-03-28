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Carbon County Jail Bookings March 21-27

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VAROZ, RALPH 3 21 2022 WARRANT 46 EAST CARBON
FRANCIS, ALISIA 3 21 2022 CRIMINAL MISCHIEF 24 HELPER
SLAMA, JORDON 3 22 2022 WARRANT 26 PRICE
RICHEY, HUNTER 3 23 2022 DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 21 NEVADA
MOWER, SHELBY 3 23 2022 WARRANT, 72-HOUR HOLD 45 PRICE
PRICE, COLTON 3 23 2022 WARRANT 27 PRICE
MANLEY, DYLAN 3 23 2022 DUI, OPEN CONTAINER 27 SALT LAKE CITY
STEWART, JESS 3 24 2022 ASSAULT (DV), WARRANTS 44 HELPER
JACKSON, ALLISON 3 24 2022 WARRANT 39 HELPER
HENDERSON, PATIENCE 3 24 2022 WARRANT 43 WEST VALLEY
POWELL, AARON 3 25 2022 72-HOUR HOLD, CRIMINAL TRESPASS 43 PRICE
CEDILLO, OSCAR 3 26 2022 ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, POSSESSION OF MARIJUANA 25 TEXAS
ALBERT, FERMIN RICK 3 26 2022 ASSAULT 64 SUNNYSIDE
CHRISTENSEN, WILLIAM 3 26 2022 WARRANT 51 HUNTINGTON
MCDONALD, JENNIFER 3 26 2022 WARRANTS X5 42 HOMELESS
MCDONALD, HAYDEN 3 26 2022 WARRANT 23 SUNNYSIDE
KIDDY, MONTE 3 26 2022 WARRANT 49 EAST CARBON
OTTERSTROM, CARLYLE 3 26 2022 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, DRIVING ON SUSPENDED/REVOKED 49 EAST CARBON
FARMER, AMY 3 26 2022 WARRANT 33 CARBONVILLE
OYLER, WILLIAM 3 27 2022 DUI, TURN SIGNAL VIOLATION 52 ORANGEVILLE
ERSKINE, JOHN 3 27 2022 AGGRAVATED ASSAULT (DV), INTOXICATION 77 FLORIDA
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