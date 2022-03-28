Carbon County Jail Bookings March 21-27

|VAROZ, RALPH
|3
|21
|2022
|WARRANT
|46
|EAST CARBON
|FRANCIS, ALISIA
|3
|21
|2022
|CRIMINAL MISCHIEF
|24
|HELPER
|SLAMA, JORDON
|3
|22
|2022
|WARRANT
|26
|PRICE
|RICHEY, HUNTER
|3
|23
|2022
|DUI, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|21
|NEVADA
|MOWER, SHELBY
|3
|23
|2022
|WARRANT, 72-HOUR HOLD
|45
|PRICE
|PRICE, COLTON
|3
|23
|2022
|WARRANT
|27
|PRICE
|MANLEY, DYLAN
|3
|23
|2022
|DUI, OPEN CONTAINER
|27
|SALT LAKE CITY
|STEWART, JESS
|3
|24
|2022
|ASSAULT (DV), WARRANTS
|44
|HELPER
|JACKSON, ALLISON
|3
|24
|2022
|WARRANT
|39
|HELPER
|HENDERSON, PATIENCE
|3
|24
|2022
|WARRANT
|43
|WEST VALLEY
|POWELL, AARON
|3
|25
|2022
|72-HOUR HOLD, CRIMINAL TRESPASS
|43
|PRICE
|CEDILLO, OSCAR
|3
|26
|2022
|ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, POSSESSION OF MARIJUANA
|25
|TEXAS
|ALBERT, FERMIN RICK
|3
|26
|2022
|ASSAULT
|64
|SUNNYSIDE
|CHRISTENSEN, WILLIAM
|3
|26
|2022
|WARRANT
|51
|HUNTINGTON
|MCDONALD, JENNIFER
|3
|26
|2022
|WARRANTS X5
|42
|HOMELESS
|MCDONALD, HAYDEN
|3
|26
|2022
|WARRANT
|23
|SUNNYSIDE
|KIDDY, MONTE
|3
|26
|2022
|WARRANT
|49
|EAST CARBON
|OTTERSTROM, CARLYLE
|3
|26
|2022
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, DRIVING ON SUSPENDED/REVOKED
|49
|EAST CARBON
|FARMER, AMY
|3
|26
|2022
|WARRANT
|33
|CARBONVILLE
|OYLER, WILLIAM
|3
|27
|2022
|DUI, TURN SIGNAL VIOLATION
|52
|ORANGEVILLE
|ERSKINE, JOHN
|3
|27
|2022
|AGGRAVATED ASSAULT (DV), INTOXICATION
|77
|FLORIDA