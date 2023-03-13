Carbon County Jail Bookings March 6-12

|BUTKOVICH, NOCHOLAS
|3
|6
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT, DOMESTIC IN THE PRESENCE OF CHILD, CRIMINAL MISCHIEF, INTERRUPTION OF COMMUNICATION DEVICE, UNLAWFUL DETENTION
|22
|PRICE
|VASQUEZ, JONATHAN
|3
|6
|2023
|WARRANT
|29
|PRICE
|CARRILLO, ANTHONY
|3
|6
|2023
|THREATS OF VIOLENCE
|73
|HELPER
|DIMICK, CARL
|3
|6
|2023
|WARRANT, POSSESSION OF CONTROLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA
|49
|HELPER
|SORENSON, MATTHEW
|3
|6
|2023
|DUI
|71
|PRICE
|MARK, COREY
|3
|7
|2023
|COMMITMENT
|25
|SALT LAKE CITY
|GREEN, DANIELLE
|3
|7
|2023
|RETAIL THEFT AND CRIMINAL CONSPIRACY
|36
|PRCIE
|SHEFFIELD, JESSIE
|3
|7
|2023
|RETAIL THEFT AND CRIMINAL CONSPIRACY
|41
|PRICE
|TWOMEY, JEREMIAH
|3
|8
|2023
|DUI, OPEN CONTAINER, FAILURE TO OPERATE IN A SINGLE LANE, ALCOHOL RESTRICTED DRIVERS
|58
|EAST CARBON
|BROWN, AUSTIN
|3
|9
|2023
|WARRANT
|18
|PRICE
|CRAFT, RANDY
|3
|9
|2023
|POSSESSION OF METH, WARRANT
|44
|EAST CARBON
|MANN, ALBERT
|3
|9
|2023
|FALSE PERSONAL INFORMATION WITH INTENT TO BE ANOTHER ACTUAL PERSON, WARRANTx2
|39
|SPRINGVILLE
|CRAFT, DANIEL
|3
|9
|2023
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE, MANUFACTURE/DELIVER DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT
|53
|EAST CARBON
|FERNANDEZ, SYDNEY
|3
|9
|2023
|WARRANTS X2
|31
|HOMELESS
|HOOKER,TIFFANY
|3
|10
|2023
|POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, OPERATING A VEHICLE WITHOUT INSURANCE
|36
|NEW MEXICO
|LOPEZGOMEZ, ERICK
|3
|10
|2023
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|30
|NEW MEXICO
|LEE, TRAVIS
|3
|10
|2023
|COMMITMENT
|29
|PRICE
|CASTAGNA, SHAWN
|3
|10
|2023
|COMMITMENT
|41
|RICHFIELD
|SEGUIN, JOSEPH
|3
|11
|2023
|DUI W/ PASSENGER UNDER 16, RECKLESS DRIVING, SPEEDING, UNSAFE LANE TRAVEL, OPEN CONTAINER
|33
|WELLINGTON
|COGSWELL, ALYSSA
|3
|12
|2023
|WARRANT
|21
|PRICE
|TURNER, BRITTANY
|3
|12
|2023
|CRIMINAL MISCHIEF (DV)
|34
|PRICE
|HUNSAKER, DEANA
|3
|12
|2023
|COMMITMENT
|40
|WELLINGTON
|LAIN, VERNON
|3
|12
|2023
|WARRANT X2
|20
|EAST CARBON