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Carbon County Jail Bookings March 6-12

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BUTKOVICH, NOCHOLAS 3 6 2023 AGGRAVATED ASSAULT, DOMESTIC IN THE PRESENCE OF CHILD, CRIMINAL MISCHIEF, INTERRUPTION OF COMMUNICATION DEVICE, UNLAWFUL DETENTION 22 PRICE
VASQUEZ, JONATHAN 3 6 2023 WARRANT 29 PRICE
CARRILLO, ANTHONY 3 6 2023 THREATS OF VIOLENCE 73 HELPER
DIMICK, CARL 3 6 2023 WARRANT, POSSESSION OF CONTROLED SUBSTANCE, POSSESSION OF  MARIJUANA 49 HELPER
SORENSON, MATTHEW 3 6 2023 DUI 71 PRICE
MARK, COREY 3 7 2023 COMMITMENT 25 SALT LAKE CITY
GREEN, DANIELLE 3 7 2023 RETAIL THEFT AND CRIMINAL CONSPIRACY 36 PRCIE
SHEFFIELD, JESSIE 3 7 2023 RETAIL THEFT AND CRIMINAL CONSPIRACY 41 PRICE
TWOMEY, JEREMIAH 3 8 2023 DUI, OPEN CONTAINER, FAILURE TO OPERATE IN A SINGLE LANE, ALCOHOL RESTRICTED DRIVERS 58 EAST CARBON
BROWN, AUSTIN 3 9 2023 WARRANT 18 PRICE
CRAFT, RANDY 3 9 2023 POSSESSION OF METH, WARRANT 44 EAST CARBON
MANN, ALBERT 3 9 2023 FALSE PERSONAL INFORMATION WITH INTENT TO BE ANOTHER ACTUAL PERSON, WARRANTx2 39 SPRINGVILLE
CRAFT, DANIEL 3 9 2023 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE, MANUFACTURE/DELIVER DRUG PARAPHERNALIA, WARRANT 53 EAST CARBON
FERNANDEZ, SYDNEY 3 9 2023 WARRANTS X2 31 HOMELESS
HOOKER,TIFFANY 3 10 2023 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, OPERATING A VEHICLE WITHOUT INSURANCE 36 NEW MEXICO
LOPEZGOMEZ, ERICK 3 10 2023 PROTECTIVE ORDER VIOLATION, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 30 NEW MEXICO
LEE, TRAVIS 3 10 2023 COMMITMENT 29 PRICE
CASTAGNA, SHAWN 3 10 2023 COMMITMENT 41 RICHFIELD
SEGUIN, JOSEPH 3 11 2023 DUI W/ PASSENGER UNDER 16, RECKLESS DRIVING, SPEEDING, UNSAFE LANE TRAVEL, OPEN CONTAINER 33 WELLINGTON
COGSWELL, ALYSSA 3 12 2023 WARRANT 21 PRICE
TURNER, BRITTANY 3 12 2023 CRIMINAL MISCHIEF (DV) 34 PRICE
HUNSAKER, DEANA 3 12 2023 COMMITMENT 40 WELLINGTON
LAIN, VERNON 3 12 2023 WARRANT X2 20 EAST CARBON
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