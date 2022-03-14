Carbon County Jail Bookings March 7-13

|LUDLOW, BRIAN
|3
|7
|2022
|AGGRAVATE ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD x2, INTOXICATION, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE ALCOHOL/DRUGS, CRIMINAL MISCHIEF
|56
|WELLINGTON
|FOX, THOMAS
|3
|7
|2022
|WARRANT
|21
|PRICE
|MORAVEC, JESSE
|3
|7
|2022
|DISTRIBUTION OF METH
|36
|EAST CARBON
|HUITT, BRENT
|3
|8
|2022
|COMMITMENT
|68
|PRICE
|GONZALEZ, LUIS
|3
|8
|2022
|COMMITMENT
|35
|CLEARFIELD
|DETTMAR, CRAIG
|3
|9
|2022
|72-HOUR HOLD
|30
|PRICE
|GILES, JAMIE
|3
|9
|2022
|WARRANT
|33
|PRICE
|MOWER, SHELBY
|3
|9
|2022
|2-DAY COMMIT
|45
|PRICE
|NELSON, CHRISTOPHER
|3
|9
|2022
|72-HOUR HOLD
|30
|CLEARFIELD
|SNYDER, SETH
|3
|10
|2022
|WARRANT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, RETAIL THEFT
|20
|PRICE
|POWELL, BLAKE
|3
|10
|2022
|DUI
|23
|PRICE
|HAMPTON, DAMON
|3
|11
|2022
|WARRANT
|55
|PRICE
|WHITTEN, PATRICK
|3
|11
|2022
|ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD
|29
|PRICE
|NIESER, JEFFREY
|3
|11
|2022
|POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DISORDERLY CONDUCT, WARRANT
|60
|PRICE
|SEELY, ERIN
|3
|12
|2022
|ASSAULT DV
|87
|HELPER
|CUNNINGHAM, ANDREW
|3
|12
|2022
|AGGRAVATED ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X2, INTERRUPTION OF COMMUNICATIONS DEVICE, INTOXICATION, THREATS OF VIOLENCE X3, UNLAWFUL DETENTION, CRIMINAL MISCHIEF
|41
|PRICE
|PALMER, TIFFANY
|3
|12
|2022
|WARRANTS X2
|48
|SUNSET
|TRUJILLO, SAMMIE JO
|3
|13
|2022
|WARRANT
|49
|PRICE
|FOX, THOMAS
|3
|13
|2022
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|21
|PRICE
|SLAMA, JORDON
|3
|13
|2022
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|26
|PRICE
|KUNZLER, CODY
|3
|13
|2022
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT
|31
|PRICE
|FARMER, STRYKER
|3
|13
|2022
|WARRANT
|24
|PRICE
|FOX, DANIEL
|3
|13
|2022
|72-HOUR HOLD, DISTRIBUTION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|23
|PRICE
|SWEARINGEN, PATIENCE
|3
|13
|2022
|DISTRIBUTION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|22
|PRICE