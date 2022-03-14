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Carbon County Jail Bookings March 7-13

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LUDLOW, BRIAN 3 7 2022 AGGRAVATE ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD x2, INTOXICATION, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE ALCOHOL/DRUGS, CRIMINAL MISCHIEF 56 WELLINGTON
FOX, THOMAS 3 7 2022 WARRANT 21 PRICE
MORAVEC, JESSE 3 7 2022 DISTRIBUTION OF METH 36 EAST CARBON
HUITT, BRENT 3 8 2022 COMMITMENT 68 PRICE
GONZALEZ, LUIS 3 8 2022 COMMITMENT 35 CLEARFIELD
DETTMAR, CRAIG 3 9 2022 72-HOUR HOLD 30 PRICE
GILES, JAMIE 3 9 2022 WARRANT 33 PRICE
MOWER, SHELBY 3 9 2022 2-DAY COMMIT 45 PRICE
NELSON, CHRISTOPHER 3 9 2022 72-HOUR HOLD 30 CLEARFIELD
SNYDER, SETH 3 10 2022 WARRANT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, RETAIL THEFT 20 PRICE
POWELL, BLAKE 3 10 2022 DUI 23 PRICE
HAMPTON, DAMON 3 11 2022 WARRANT 55 PRICE
WHITTEN, PATRICK 3 11 2022 ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD 29 PRICE
NIESER, JEFFREY 3 11 2022 POSSESSION OF METH WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DISORDERLY CONDUCT, WARRANT 60 PRICE
SEELY, ERIN 3 12 2022 ASSAULT DV 87 HELPER
CUNNINGHAM, ANDREW 3 12 2022 AGGRAVATED ASSAULT (DV), DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X2, INTERRUPTION OF COMMUNICATIONS DEVICE, INTOXICATION, THREATS OF VIOLENCE X3, UNLAWFUL DETENTION, CRIMINAL MISCHIEF 41 PRICE
PALMER, TIFFANY 3 12 2022 WARRANTS X2 48 SUNSET
TRUJILLO, SAMMIE JO 3 13 2022 WARRANT 49 PRICE
FOX, THOMAS 3 13 2022 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 21 PRICE
SLAMA, JORDON 3 13 2022 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 26 PRICE
KUNZLER, CODY 3 13 2022 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF SCHEDULE II DRUGS, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, WARRANT 31 PRICE
FARMER, STRYKER 3 13 2022 WARRANT 24 PRICE
FOX, DANIEL 3 13 2022 72-HOUR HOLD, DISTRIBUTION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 23 PRICE
SWEARINGEN, PATIENCE 3 13 2022 DISTRIBUTION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 22 PRICE
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