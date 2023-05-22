Carbon County Jail Bookings May 15-21

|HOLT, JONATHAN
|5
|15
|2023
|72-HOUR HOLD
|33
|PRICE
|DAVIS, NICOLE
|5
|15
|2023
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA
|30
|PRICE
|HOLT, JACOB
|5
|15
|2023
|BOARD WARRANT
|38
|HOMELESS
|EVANS, JEREMY
|5
|16
|2023
|WARRANT
|41
|MAGNA
|EAQUINTA, PETE
|5
|16
|2023
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|71
|HELPER
|DAVIES, BRANDON
|5
|16
|2023
|INTOXICATION, ABUSE OF INHALANTS
|44
|PRICE
|MITCHELL, ASHLEY
|5
|17
|2023
|COURT HOLD
|30
|PRICE
|ALLDREDGE, CARTER
|5
|17
|2023
|WARRANTS
|19
|PRICE
|BARNETT, LEOVA
|5
|17
|2023
|WARRANTS
|76
|PRICE
|KELLEY, CIERA
|5
|17
|2023
|72-HOUR HOLD, NO INSURANCE, DRIVING ON SUSPENDED, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, AND POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|32
|HELPER
|JOHNSON, FLOYD
|5
|17
|2023
|CHILD ABUSE, INTERRUPTION OF A COMMUNICATION DEVICE
|76
|PRICE
|YAKOVICH, DAVID
|5
|18
|2023
|COMMITMENT
|35
|EAST CARBON
|BARNETT, ROYCE
|5
|18
|2023
|WARRANTS
|53
|PRICE
|BRADFORD, TIFFANY
|5
|18
|2023
|WARRANT
|36
|PRICE
|HORTON, JUSTIN
|5
|18
|2023
|WARRANT
|48
|EMERY
|TATTON, JACI
|5
|18
|2023
|COMMITMENT
|47
|PRICE
|BENTLEY, CHRISTOPHER
|5
|18
|2023
|CIVIL BENCH WARRANT
|40
|PRICE
|KIDDY, MONTE
|5
|18
|2023
|BURGLARY, VEHICLE BURGLARY, THEFT X2, CRIMINAL MISCHIEF-RECKLESSLY ENDANGER HUMAN HEALTH/SAFTEY X2, DESTRUCTIVE/INJURIOUS LITTERING ON PUBLIC/PRIVATE LAND X6, MANUFACTURE/POSSESS BURGLARY TOOLS X3, TAMPERING WITH EVIDENCE, UNLAWFULLY POSSESS ID OF ANOTHER, ESCAPE FROM OFFICIAL CUSTODY, DAMAGE JAILS, INTERFERENCE WITH ARRESTING OFFICER
|50
|EAST CARBON
|VIGIL, ANTHONY
|5
|19
|2023
|WARRANT
|45
|EAST CARBON
|MILLER, STEPHEN
|5
|19
|2023
|THREATS OF VIOLENCE, INTERRUPTION OF COMMUNICATION DEVICE, AGGRAVATED ASSAULT, UNLAWFUL DETENTION
|27
|PRICE
|KETLER, BREANNA
|5
|19
|2023
|WARRANT
|32
|DRAPER
|MEDINA, BRANDON
|5
|19
|2023
|ASSAULT DV, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD, CRIMINAL MISCHIEF DV
|22
|WELLINGTON
|JANES, AMY
|5
|19
|2023
|WARRANT X3
|37
|EAST CARBON
|CANO, JORGE
|5
|19
|2023
|DRIVING UNDER THE INFLUENCE, DRIVING ON DENIED LICENSE
|31
|VINEYARD
|MASSEY, DENI
|5
|20
|2023
|ASSAULT ON PEACE OFFICER, INTERFERING WITH ARREST, CRIMINAL TRESPASS
|44
|HELPER
|WARDLE, MICHAEL
|5
|21
|2023
|STALKING, INTERFERING WITH ARREST, INTOXICATION, 72-HOUR HOLD
|41
|PRICE
|PETERSON, RICHARD
|5
|21
|2023
|RETAIL THEFT, CRIMINAL TRESPASS
|35
|HOMELESS
|BAILEY, NATHAN
|5
|21
|2023
|INTOXICATION
|34
|NEVADA
|TISCHNER, QUAYDE
|5
|21
|2023
|POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|30
|PRICE
|STROUD, DESTINY
|5
|21
|2023
|POSSESSION OF STOLEN VEHICLE, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|25
|PRICE