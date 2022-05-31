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Carbon County Jail Bookings May 22-29

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NAME M D YR CHARGES RESIDENCE
RICHARDSON, TAJE 5 22 2022 DUI TAYLORSVILLE
WORKMAN, DAVID 5 22 2022 AGGRAVATED ASSAULT PAYSON
REYNOLDS, MADALYNE 5 22 2022 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HERION, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, ITEM PROHIBITED PRICE
ORI, JASON 5 22 2022 72-HOUR HOLD, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE MIDVALE
GALLION, TRACI 5 22 2022 72-HOUR HOLD, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA MIDVALE
COOPER, RUTH ANN 5 23 2022 POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA PRICE
NEVILLE, DANIEL 5 23 2022 DUI, SPEEDING LAYTON
TELKAMP, DOUGLAS 5 24 2022 POSSESSION CONTROLED SUBSTANCE, POSSESSION PARAPHERNALIA SLC
LEDNISKY, ASHLEY 5 24 2022 DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, FOLLOWING TOO CLOSE COLORADO
CURTIS, NORMAN 5 24 2022 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, WARRANTS PRICE
CARTER, RANDI 5 24 2022 72-HOUR HOLD HELPER
SANDER, STEVEN 5 24 2022 WARRANT X6 ROY
JONES, PETER 5 24 2022 CIVIL BENCH WARRANT HOMELESS
RANDALL, ANNA 5 25 2022 DISORDERLY CONDUCT, THREATS OF VIOLENCE WELLINGTON
ALBA, ALYSSA 5 25 2022 WARRANT GRAND JUNCTION
GLINES, TRISTON 5 25 2022 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER PRICE
NUNEZ, CHRISTOPHER 5 25 2022 BURGLARY, THEFT, POSS OF PARAPHERNALIA PRICE
PUGLIESE, TAYLOR 5 25 2022 WARRANT PRICE
SMITH, CHAD 5 26 2022 WARRANTS WELLINGTON
SPIGARELLI, HALEY 5 26 2022 WARRANT PRICE
OTANI, KENNETH 5 26 2022 FORCIBLE SEXUAL ABUSE, FORCIBLE SODOMY, OBJECT RAPE HELPER
ENCINAS, JOSE 5 26 2022 WARRANT RICHFIELD
JENSEN, JACK 5 26 2022 WARRANT X2 PRICE
JENSEN, JOSEY 5 26 2022 WARRANT X4 PRICE
HARRISON, SEAN 5 27 2022 POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OBSTRUCTION PRICE
LEMON, JERRY 5 28 2022 WARRANT PRICE
SCHMIDT, TARA 5 28 2022 ASSAULT (DV) PRICE
ANDERSON, BRENDA 5 28 2022 WARRANT PRICE
FREESTONE, MARGIE 5 28 2022 3 WARRANTS EAST CARBON
MCDONALD, WILLIAM 5 28 2022 3 WARRANTS PRICE
HUITT, DESIREE 5 29 2022 COMMITMENT PRICE
TIMOTHY, RANDOLF 5 29 2022 DUI HELPER
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