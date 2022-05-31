Carbon County Jail Bookings May 22-29

|NAME
|M
|D
|YR
|CHARGES
|RESIDENCE
|RICHARDSON, TAJE
|5
|22
|2022
|DUI
|TAYLORSVILLE
|WORKMAN, DAVID
|5
|22
|2022
|AGGRAVATED ASSAULT
|PAYSON
|REYNOLDS, MADALYNE
|5
|22
|2022
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HERION, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, ITEM PROHIBITED
|PRICE
|ORI, JASON
|5
|22
|2022
|72-HOUR HOLD, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE
|MIDVALE
|GALLION, TRACI
|5
|22
|2022
|72-HOUR HOLD, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|MIDVALE
|COOPER, RUTH ANN
|5
|23
|2022
|POSSESSION OF HEROIN, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|PRICE
|NEVILLE, DANIEL
|5
|23
|2022
|DUI, SPEEDING
|LAYTON
|TELKAMP, DOUGLAS
|5
|24
|2022
|POSSESSION CONTROLED SUBSTANCE, POSSESSION PARAPHERNALIA
|SLC
|LEDNISKY, ASHLEY
|5
|24
|2022
|DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE OF ALCOHOL, FOLLOWING TOO CLOSE
|COLORADO
|CURTIS, NORMAN
|5
|24
|2022
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, WARRANTS
|PRICE
|CARTER, RANDI
|5
|24
|2022
|72-HOUR HOLD
|HELPER
|SANDER, STEVEN
|5
|24
|2022
|WARRANT X6
|ROY
|JONES, PETER
|5
|24
|2022
|CIVIL BENCH WARRANT
|HOMELESS
|RANDALL, ANNA
|5
|25
|2022
|DISORDERLY CONDUCT, THREATS OF VIOLENCE
|WELLINGTON
|ALBA, ALYSSA
|5
|25
|2022
|WARRANT
|GRAND JUNCTION
|GLINES, TRISTON
|5
|25
|2022
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER
|PRICE
|NUNEZ, CHRISTOPHER
|5
|25
|2022
|BURGLARY, THEFT, POSS OF PARAPHERNALIA
|PRICE
|PUGLIESE, TAYLOR
|5
|25
|2022
|WARRANT
|PRICE
|SMITH, CHAD
|5
|26
|2022
|WARRANTS
|WELLINGTON
|SPIGARELLI, HALEY
|5
|26
|2022
|WARRANT
|PRICE
|OTANI, KENNETH
|5
|26
|2022
|FORCIBLE SEXUAL ABUSE, FORCIBLE SODOMY, OBJECT RAPE
|HELPER
|ENCINAS, JOSE
|5
|26
|2022
|WARRANT
|RICHFIELD
|JENSEN, JACK
|5
|26
|2022
|WARRANT X2
|PRICE
|JENSEN, JOSEY
|5
|26
|2022
|WARRANT X4
|PRICE
|HARRISON, SEAN
|5
|27
|2022
|POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, OBSTRUCTION
|PRICE
|LEMON, JERRY
|5
|28
|2022
|WARRANT
|PRICE
|SCHMIDT, TARA
|5
|28
|2022
|ASSAULT (DV)
|PRICE
|ANDERSON, BRENDA
|5
|28
|2022
|WARRANT
|PRICE
|FREESTONE, MARGIE
|5
|28
|2022
|3 WARRANTS
|EAST CARBON
|MCDONALD, WILLIAM
|5
|28
|2022
|3 WARRANTS
|PRICE
|HUITT, DESIREE
|5
|29
|2022
|COMMITMENT
|PRICE
|TIMOTHY, RANDOLF
|5
|29
|2022
|DUI
|HELPER