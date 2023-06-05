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Carbon County Jail Bookings May 29 – June 4

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MCDONALD, HAYDEN 5 29 2023 THEFT 24 PRICE
HERRERA, CHRISTOPHER 5 29 2023 WARRANT X2 26 PRICE
HULSE, JASON 5 30 2023 DUI, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED, DRIVING WITH NO INSURANCE, 72-HOUR HOLD 48 NORTH OGDEN
REDFORD, NIKKI 5 30 2023 POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 38 PRICE
KILCREASE, KEVIN 5 30 2023 POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, 72-HOUR HOLD 38 PRICE
KUTNYAK, JASON 5 30 2023 STALKING 44 HELPER
STOKER, KRYSTAL 5 30 2023 EXPIRED REGISTRATION, NO INSURANCE, DUI-DRUGS, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, 72-HOUR HOLD 45 HELPER
BADBACK, MAYA 5 31 2023 EMERGENCY REPORTING INTERFERENCE 24 PRICE
HULLINGS, DAVID 5 31 2023 THREATS OF VIOLENCE, ENDANGERMENT OF A CHILD 25 PRICE
BADBACK, MAYA 5 31 2023 WARRANT 24 PRICE
STEELY, MEGAN 5 31 2023 WARRANT 35 PRICE
COX, TAYLOR 5 31 2023 WARRANT 25 PRICE
LARRABEE, JACOB 6 1 2023 2-DAY COMMITMENT 23 PRICE
FLEMETT, KAYDEN 6 1 2023 72-HOUR HOLD 24 BOUNTIFUL
DENNIS, JARROD 6 1 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE x2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD 46 PRICE
CARTER, RANDI 6 1 2023 72-HOUR HOLD 20 PRICE
HURTADO, DANIEL 6 1 2023 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA, 72-HOUR HOLD 43 PRICE
SORENSON, RONALD 6 1 2023 WARRANT X2 46 EAST CARBON
GILES, JAMIE 6 1 2023 HOLD 35 PRICE
GILES, JAMIE 6 2 2023 WARRANT 35 PRICE
TATTON, JACI 6 2 2023 COMMITMENT 47 PRICE
JONES, CODY 6 3 2023 WARRANT 40 PRICE
PONZINI, DESTINY 6 3 2023 DISORDERLY CONDUCT 35 HELPER
HERRERA, MARQUES 6 3 2023 ASSAULT DV, DOMESTIC IN PRESENCE OF A CHILD X2, INTOXICATION, WITNESS TAMPERING 29 SUNNYSIDE
SHEFFIELD, JESSIE 6 4 2023 AGGRAVATED ASSAULT DV 41 PRICE
PARKER, MCKAY 6 4 2023 VIOLATION OF A TALKING INJ. 21 PRICE
ALLDREDGE, CARTER 6 4 2023 WARRANT 19 PRICE
KERR, MICHAEL 6 4 2023 SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, ENTICING A MINOR, SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION X2, UNLAWFUL SEXUAL ACTIVITY WITH A MINOR 39 HELPER
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