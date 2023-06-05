Carbon County Jail Bookings May 29 – June 4

|MCDONALD, HAYDEN
|5
|29
|2023
|THEFT
|24
|PRICE
|HERRERA, CHRISTOPHER
|5
|29
|2023
|WARRANT X2
|26
|PRICE
|HULSE, JASON
|5
|30
|2023
|DUI, POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED, DRIVING WITH NO INSURANCE, 72-HOUR HOLD
|48
|NORTH OGDEN
|REDFORD, NIKKI
|5
|30
|2023
|POSSESSION OF STOLEN PROPERTY, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|38
|PRICE
|KILCREASE, KEVIN
|5
|30
|2023
|POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, 72-HOUR HOLD
|38
|PRICE
|KUTNYAK, JASON
|5
|30
|2023
|STALKING
|44
|HELPER
|STOKER, KRYSTAL
|5
|30
|2023
|EXPIRED REGISTRATION, NO INSURANCE, DUI-DRUGS, POSSESSION OF METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED PERSON, 72-HOUR HOLD
|45
|HELPER
|BADBACK, MAYA
|5
|31
|2023
|EMERGENCY REPORTING INTERFERENCE
|24
|PRICE
|HULLINGS, DAVID
|5
|31
|2023
|THREATS OF VIOLENCE, ENDANGERMENT OF A CHILD
|25
|PRICE
|BADBACK, MAYA
|5
|31
|2023
|WARRANT
|24
|PRICE
|STEELY, MEGAN
|5
|31
|2023
|WARRANT
|35
|PRICE
|COX, TAYLOR
|5
|31
|2023
|WARRANT
|25
|PRICE
|LARRABEE, JACOB
|6
|1
|2023
|2-DAY COMMITMENT
|23
|PRICE
|FLEMETT, KAYDEN
|6
|1
|2023
|72-HOUR HOLD
|24
|BOUNTIFUL
|DENNIS, JARROD
|6
|1
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE x2, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, 72-HOUR HOLD
|46
|PRICE
|CARTER, RANDI
|6
|1
|2023
|72-HOUR HOLD
|20
|PRICE
|HURTADO, DANIEL
|6
|1
|2023
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF MARIJUANA, 72-HOUR HOLD
|43
|PRICE
|SORENSON, RONALD
|6
|1
|2023
|WARRANT X2
|46
|EAST CARBON
|GILES, JAMIE
|6
|1
|2023
|HOLD
|35
|PRICE
|GILES, JAMIE
|6
|2
|2023
|WARRANT
|35
|PRICE
|TATTON, JACI
|6
|2
|2023
|COMMITMENT
|47
|PRICE
|JONES, CODY
|6
|3
|2023
|WARRANT
|40
|PRICE
|PONZINI, DESTINY
|6
|3
|2023
|DISORDERLY CONDUCT
|35
|HELPER
|HERRERA, MARQUES
|6
|3
|2023
|ASSAULT DV, DOMESTIC IN PRESENCE OF A CHILD X2, INTOXICATION, WITNESS TAMPERING
|29
|SUNNYSIDE
|SHEFFIELD, JESSIE
|6
|4
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT DV
|41
|PRICE
|PARKER, MCKAY
|6
|4
|2023
|VIOLATION OF A TALKING INJ.
|21
|PRICE
|ALLDREDGE, CARTER
|6
|4
|2023
|WARRANT
|19
|PRICE
|KERR, MICHAEL
|6
|4
|2023
|SEXUAL EXPLOITATION OF A MINOR, ENTICING A MINOR, SEX OFFENDER REGISTRY VIOLATION X2, UNLAWFUL SEXUAL ACTIVITY WITH A MINOR
|39
|HELPER