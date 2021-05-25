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Carbon County Jail Bookings May 31 – June 6

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JACKSON, JOHN 5 31 2021 WARRANT 47 HOMELESS
LESTER, BENJAMIN 5 31 2021 WARRANTS X2 26 SANDY
BUTLER, JORDAN 5 31 2021 WARRANTS X2 28 HOMELESS
SAILORS, SHANE 6 1 2021 WARRANT 38 PRICE
GUTIERREZ, RICHARD 6 1 2021 ASSAULT DV, DV IN PRESENCE OF A CHILD 22 PRICE
MOGENSEN, TYCEE 6 1 2021 WARRANT, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF HEROIN 21 WELLINGTON
BENAVIDEZ, MICKEY 6 2 2021 CHILD ABUSE, INTOXICATION 41 PRICE
BOGDIN, JOHN 6 2 2021 POSSESSION PARAPHERNALIA, WEAPON BY RESTRICTED PERSON, 72-HR HOLD 44 PRICE
HENDERSON, COREY 6 2 2021 DISORDERLY, INTOXICATION 34 PRICE
JONES, CARL 6 2 2021 WARRANT, 72-HR HOLD 44 PRICE
SALCECO, SONIA 6 3 2021 CRIMINAL MISCHIEF, DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT ON PEACE OFFICER X2, RESISTING ARREST, PROPELLING BODILY FLUID, ASSAULT 20 GREEN RIVER
SWACKHAMMER, TROY 6 3 2021 WARRANTS X4 50 HELPER
PETERSON, JOEY 6 3 2021 PROTECTIVE ORDER VIOLATION 34 WELLINGTON
GOMEZ, KIRTISS 6 3 2021 DUI, DRIVING ON REVOKED, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, OPEN CONTAINER, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, SEAT BELT VIOLATION, 72 HR HOLD 44 HELPER
MONAHAN, DANIEL 6 4 2021 WARRANT 35 PRICE
SMITH, MICHAEL 6 4 2021 INTOXICATION 57 SPRING GLEN
JENSEN, MATTHEW 6 4 2021 COMMITMENT 46 EMERY
ARNO, RYAN 6 4 2021 WARRANT 38 EAST CARBON
FREEZE JAYDON 6 5 2021 WARRANT X2 20 LOGAN, UT
SOSA, BRENDA 6 6 2021 ASSAULT DV, DV IN PRESENCE OF A CHILD 33 PRICE
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