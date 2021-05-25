Carbon County Jail Bookings May 31 – June 6

|JACKSON, JOHN
|5
|31
|2021
|WARRANT
|47
|HOMELESS
|LESTER, BENJAMIN
|5
|31
|2021
|WARRANTS X2
|26
|SANDY
|BUTLER, JORDAN
|5
|31
|2021
|WARRANTS X2
|28
|HOMELESS
|SAILORS, SHANE
|6
|1
|2021
|WARRANT
|38
|PRICE
|GUTIERREZ, RICHARD
|6
|1
|2021
|ASSAULT DV, DV IN PRESENCE OF A CHILD
|22
|PRICE
|MOGENSEN, TYCEE
|6
|1
|2021
|WARRANT, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, POSSESSION OF HEROIN
|21
|WELLINGTON
|BENAVIDEZ, MICKEY
|6
|2
|2021
|CHILD ABUSE, INTOXICATION
|41
|PRICE
|BOGDIN, JOHN
|6
|2
|2021
|POSSESSION PARAPHERNALIA, WEAPON BY RESTRICTED PERSON, 72-HR HOLD
|44
|PRICE
|HENDERSON, COREY
|6
|2
|2021
|DISORDERLY, INTOXICATION
|34
|PRICE
|JONES, CARL
|6
|2
|2021
|WARRANT, 72-HR HOLD
|44
|PRICE
|SALCECO, SONIA
|6
|3
|2021
|CRIMINAL MISCHIEF, DISORDERLY CONDUCT, ASSAULT ON PEACE OFFICER X2, RESISTING ARREST, PROPELLING BODILY FLUID, ASSAULT
|20
|GREEN RIVER
|SWACKHAMMER, TROY
|6
|3
|2021
|WARRANTS X4
|50
|HELPER
|PETERSON, JOEY
|6
|3
|2021
|PROTECTIVE ORDER VIOLATION
|34
|WELLINGTON
|GOMEZ, KIRTISS
|6
|3
|2021
|DUI, DRIVING ON REVOKED, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, OPEN CONTAINER, IGNITION INTERLOCK VIOLATION, SEAT BELT VIOLATION, 72 HR HOLD
|44
|HELPER
|MONAHAN, DANIEL
|6
|4
|2021
|WARRANT
|35
|PRICE
|SMITH, MICHAEL
|6
|4
|2021
|INTOXICATION
|57
|SPRING GLEN
|JENSEN, MATTHEW
|6
|4
|2021
|COMMITMENT
|46
|EMERY
|ARNO, RYAN
|6
|4
|2021
|WARRANT
|38
|EAST CARBON
|FREEZE JAYDON
|6
|5
|2021
|WARRANT X2
|20
|LOGAN, UT
|SOSA, BRENDA
|6
|6
|2021
|ASSAULT DV, DV IN PRESENCE OF A CHILD
|33
|PRICE