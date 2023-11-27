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Carbon County Jail Bookings November 20-26

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MORENO, JOHNNY 11 20 2023 WARRANT 40 PRICE
LOPEZ, KASSIE 11 20 2023 WARRANT X2 35 SUNNYSIDE
STILL, JAMES 11 21 2023 WARRANT 45 PRICE
HOLMSTEAD, TERA 11 21 2023 WARRANT 51 HELPER
HARMS, JAMES 11 21 2023 72-HOUR HOLD 43 WELLINGTON
RAMOS, ERIK 11 21 2023 WARRANTS 28 WELLINGTON
NOYES, CARERON 11 21 2023 WARRANTS 32 PRICE
SANCHEZ, JEREMY 11 21 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE 47 PRICE
DAVIS, DAKOTA 11 22 2023 WARRANT X2 23 PRICE
NORTON, GERALD 11 22 2023 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, ASSAULT (DV) 71 PRICE
ALCARAZ, FRANCESCA 11 23 2023 WARRANTS X2 41 PRICE
SANCHEZ, CHRISTOPHER 11 23 2023 COMMITMENT 32 HUNTINGTON
LEON, JOSE 11 24 2023 DUI, SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE 63 PRICE
ROBISON, KEITH 11 24 2023 POSSESSION OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, REVOKED REGISTRATION, OPERATING A VEHICLE WITHOUT INSURANCE, WINDOW TINT VIOLATION 41 SALT LAKE CITY
THOMAS, MICHAEL 11 24 2023 COMMITMENT 43 WELLINGTON
OLSEN, ZOE 11 24 2023 WARRANT 21 PRICE
PIERUCCI, DOMINIC 11 24 2023 AGGRAVATED ASSAULT (DV), ASSAULT (DV) 55 PRICE
VALENZUELA, JULIAN 11 24 2023 RETAIL THEFT, FAILURE TO IDENTIFY, INTOXICATION 23 HOMELESS
ANDREWS, GAYLAND 11 25 2023 ASSAULT (DV) 68 HELPER
TATMAN, RICKY 11 25 2023 PROPERTY DAMAGE (DV), WARRANT 55 PROVO
LUNDELL, BRUCE 11 25 2023 INTOXICATION 67 PRICE
MANZANARES, BENJAMIN 11 25 2023 WARRANT 45 HELPER
NIELSEN, AYDEN 11 25 2023 DUI, HEADLIGHT VIOLATION 20 HELPER
GARCIA, XAVIER 11 26 2023 POSSESSION OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA 21 COLORADO

 
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