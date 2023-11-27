Carbon County Jail Bookings November 20-26

|MORENO, JOHNNY
|11
|20
|2023
|WARRANT
|40
|PRICE
|LOPEZ, KASSIE
|11
|20
|2023
|WARRANT X2
|35
|SUNNYSIDE
|STILL, JAMES
|11
|21
|2023
|WARRANT
|45
|PRICE
|HOLMSTEAD, TERA
|11
|21
|2023
|WARRANT
|51
|HELPER
|HARMS, JAMES
|11
|21
|2023
|72-HOUR HOLD
|43
|WELLINGTON
|RAMOS, ERIK
|11
|21
|2023
|WARRANTS
|28
|WELLINGTON
|NOYES, CARERON
|11
|21
|2023
|WARRANTS
|32
|PRICE
|SANCHEZ, JEREMY
|11
|21
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE
|47
|PRICE
|DAVIS, DAKOTA
|11
|22
|2023
|WARRANT X2
|23
|PRICE
|NORTON, GERALD
|11
|22
|2023
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, ASSAULT (DV)
|71
|PRICE
|ALCARAZ, FRANCESCA
|11
|23
|2023
|WARRANTS X2
|41
|PRICE
|SANCHEZ, CHRISTOPHER
|11
|23
|2023
|COMMITMENT
|32
|HUNTINGTON
|LEON, JOSE
|11
|24
|2023
|DUI, SPEEDING, FAILURE TO MAINTAIN LANE
|63
|PRICE
|ROBISON, KEITH
|11
|24
|2023
|POSSESSION OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE, REVOKED REGISTRATION, OPERATING A VEHICLE WITHOUT INSURANCE, WINDOW TINT VIOLATION
|41
|SALT LAKE CITY
|THOMAS, MICHAEL
|11
|24
|2023
|COMMITMENT
|43
|WELLINGTON
|OLSEN, ZOE
|11
|24
|2023
|WARRANT
|21
|PRICE
|PIERUCCI, DOMINIC
|11
|24
|2023
|AGGRAVATED ASSAULT (DV), ASSAULT (DV)
|55
|PRICE
|VALENZUELA, JULIAN
|11
|24
|2023
|RETAIL THEFT, FAILURE TO IDENTIFY, INTOXICATION
|23
|HOMELESS
|ANDREWS, GAYLAND
|11
|25
|2023
|ASSAULT (DV)
|68
|HELPER
|TATMAN, RICKY
|11
|25
|2023
|PROPERTY DAMAGE (DV), WARRANT
|55
|PROVO
|LUNDELL, BRUCE
|11
|25
|2023
|INTOXICATION
|67
|PRICE
|MANZANARES, BENJAMIN
|11
|25
|2023
|WARRANT
|45
|HELPER
|NIELSEN, AYDEN
|11
|25
|2023
|DUI, HEADLIGHT VIOLATION
|20
|HELPER
|GARCIA, XAVIER
|11
|26
|2023
|POSSESSION OF A FIREARM BY RESTRICTED PERSON, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF DRUG PARAPHERNALIA
|21
|COLORADO