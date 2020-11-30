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Carbon County Jail Bookings November 23-30

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BANKES, STEPHEN 11 23 2020 COURT COMMIT 60 WELLINGTON
TRUJILO, KYLE 11 23 2020 WARRANT X4 30 PRICE
GOODMAN, PRESTON 11 23 2020 WARRANT 37 HELPER
LINDT, COLTON 11 23 2020 WARRANT X3 25 PRICE
BEDWELL, JESSICA 11 24 2020 WARRANT X3 28 PRICE
POLITO, BRENDON 11 24 2020 WARRANT 33 HOMELESS
BOGDIN, JOHN 11 24 2020 WARRANTX2 44 HOMELESS
MCARTHUR, MICHAEL 11 25 2020 WARRANT 54 EAST CARBON
BARELA, ISIAC 11 27 2020 POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, SPEEDING 39 SALT LAKE CITY
LEYBA, CHRISTOPHER 11 27 2020 COMMITMENT 51 PRICE
TAYLOR, NICHOLAS 11 27 2020 CRIMINAL CONSPIRACY, RETAIL THEFT 31 PRICE
PETERSON, CHRISTINA 11 27 2020 RETAIL THEFT, CRIMINAL CONSPIRACY, POSSESSION OF C/S, POSS OF PARAPHERNALIA 41 PRICE
DOUBLE BOOKING
BANUELOS, MISTY DAWN 11 28 2020 ASSAULT (DV) 39 HOMELESS
GILSON, JENNY 11 28 2020 DUI, POSS OF MARIJUANA, POSS OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, HEAD LAMP VIOLATION 43 SUNNYSIDE
SAILORS, SHAWN 11 29 2020 WARRANT 41 PRICE
DAY, CHERISSE 11 29 2020 DUI, FAILURE TO YIELD, OPEN CONTAINER, NO VALID LICENSE 35 OGDEN
DAVIES, BRYON 11 29 2020 NICIC WARRANT, WARRANT, FALSE PERSONAL INFO TO PEACE OFFICER, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE 36 HELPER
ORITZ, RUDOLPH 11 29 2020 DUI 71 PRICE
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