Carbon County Jail Bookings November 23-30

|BANKES, STEPHEN
|11
|23
|2020
|COURT COMMIT
|60
|WELLINGTON
|TRUJILO, KYLE
|11
|23
|2020
|WARRANT X4
|30
|PRICE
|GOODMAN, PRESTON
|11
|23
|2020
|WARRANT
|37
|HELPER
|LINDT, COLTON
|11
|23
|2020
|WARRANT X3
|25
|PRICE
|BEDWELL, JESSICA
|11
|24
|2020
|WARRANT X3
|28
|PRICE
|POLITO, BRENDON
|11
|24
|2020
|WARRANT
|33
|HOMELESS
|BOGDIN, JOHN
|11
|24
|2020
|WARRANTX2
|44
|HOMELESS
|MCARTHUR, MICHAEL
|11
|25
|2020
|WARRANT
|54
|EAST CARBON
|BARELA, ISIAC
|11
|27
|2020
|POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, SPEEDING
|39
|SALT LAKE CITY
|LEYBA, CHRISTOPHER
|11
|27
|2020
|COMMITMENT
|51
|PRICE
|TAYLOR, NICHOLAS
|11
|27
|2020
|CRIMINAL CONSPIRACY, RETAIL THEFT
|31
|PRICE
|PETERSON, CHRISTINA
|11
|27
|2020
|RETAIL THEFT, CRIMINAL CONSPIRACY, POSSESSION OF C/S, POSS OF PARAPHERNALIA
|41
|PRICE
|DOUBLE BOOKING
|BANUELOS, MISTY DAWN
|11
|28
|2020
|ASSAULT (DV)
|39
|HOMELESS
|GILSON, JENNY
|11
|28
|2020
|DUI, POSS OF MARIJUANA, POSS OF PARAPHERNALIA, OPEN CONTAINER, HEAD LAMP VIOLATION
|43
|SUNNYSIDE
|SAILORS, SHAWN
|11
|29
|2020
|WARRANT
|41
|PRICE
|DAY, CHERISSE
|11
|29
|2020
|DUI, FAILURE TO YIELD, OPEN CONTAINER, NO VALID LICENSE
|35
|OGDEN
|DAVIES, BRYON
|11
|29
|2020
|NICIC WARRANT, WARRANT, FALSE PERSONAL INFO TO PEACE OFFICER, DRIVING ON SUSPENDED LICENSE
|36
|HELPER
|ORITZ, RUDOLPH
|11
|29
|2020
|DUI
|71
|PRICE