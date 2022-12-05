Carbon County Jail Bookings November 28 – December 4

|HARDMAN, DAREAN
|11
|28
|2022
|WARRANT
|34
|KAMAS
|HERNANDEZ, KENA LEE
|11
|29
|2022
|DOMESTIC ASSAULT, INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, PROPELLING BODILY SUBSTANCE, WARRANT, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X4
|32
|EAST CARBON
|WELCH, ALYSSA
|11
|30
|2022
|WARRANT X3
|25
|WEST JORDAN
|CASTELLANOS, LESLIE
|11
|30
|2022
|POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION PARAPHERNALIA, POSSESSION OF SCHEDULE II CONTROLLED, WINDOW TINT 27%, OBSTRUCTED WINDSHIELD
|26
|AURORA, CO
|GREENE, LOGAN
|11
|30
|2022
|POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|30
|AURORA, CO
|DORSEY, ALEXIS
|11
|30
|2022
|WARRANT
|32
|DUCHESNE
|SATHER, TARA
|11
|30
|2022
|WARRANT X2
|41
|HUNTINGTON
|WOODS, JAMES
|11
|30
|2022
|WARRANT
|58
|PRICE
|MARTINEZ ISAIAH
|11
|30
|2022
|WARRANT, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY X2
|25
|PRICE
|LEYBA, STEPHANIE
|12
|1
|2022
|WARRANTS X5
|44
|WELLINGTON
|KEELE, RANDY
|12
|1
|2022
|DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, FAILURE TO KEEP CONTROLLED SUBSTANCE IN CONTAINER, DRIVING ON SUSPENDED
|55
|WELLINGTON
|DAVIS, ANDREW
|12
|1
|2022
|WARRANTS X2
|45
|PRICE
|PRICE, COLTON
|12
|1
|2022
|72-HOUR HOLD, MURDER, OBSTRUCTING JUSTICE, FELONY DISCHARGE OF A FIREARM
|27
|PRICE
|CLOWARD, DARREN
|12
|2
|2022
|COMMITMENT
|53
|HELPER
|BUTZ, DAKOTA
|12
|2
|2022
|COMMITMENT
|21
|PRICE
|KUNZLER, CODY
|12
|2
|2022
|WARRANT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA
|31
|PRICE
|SPIGARELLI, HALEY
|12
|2
|2022
|72-HOUR HOLD
|30
|PRICE
|KONAKIS, PAMELA
|12
|2
|2022
|INTOXICATION, OPEN CONTAINER
|58
|HELPER
|AXELGARD, KATELIN
|12
|2
|2022
|BURGLARY OF A DWELLING, ASSAULT X2, THREATS OF VIOLENCE, INTOXICATION
|33
|HELPER
|MARTINEZ, ARTURO
|12
|2
|2022
|WARRANT
|38
|PRICE
|RICH, KEATON
|12
|3
|2022
|DUI
|19
|PRICE
|WHITAKER, JULIE
|12
|3
|2022
|ASSAULT, DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD
|59
|PRICE
|SNYDER, JAMES
|12
|4
|2022
|ATTEMPTED RAPE, ASSAULT
|50
|WELLINGTON
|BROADHEAD, ANDREW
|12
|4
|2022
|WARRANT
|26
|MISSOURI
|HERRERA, ISAIAH
|12
|4
|2022
|CRIMINAL TRESPASS
|19
|PRICE
|LAKE, DAMIAN
|12
|4
|2022
|DUI
|42
|STATEN ISLAND