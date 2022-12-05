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Carbon County Jail Bookings November 28 – December 4

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HARDMAN, DAREAN 11 28 2022 WARRANT 34 KAMAS
HERNANDEZ, KENA LEE 11 29 2022 DOMESTIC ASSAULT, INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT, PROPELLING BODILY SUBSTANCE, WARRANT, DV IN THE PRESENCE OF A CHILD X4 32 EAST CARBON
WELCH, ALYSSA 11 30 2022 WARRANT X3 25 WEST JORDAN
CASTELLANOS, LESLIE 11 30 2022 POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION MARIJUANA, POSSESSION PARAPHERNALIA, POSSESSION OF SCHEDULE  II CONTROLLED, WINDOW TINT 27%, OBSTRUCTED WINDSHIELD 26 AURORA, CO
GREENE, LOGAN 11 30 2022 POSSESSION OF MARIJUANA WITH INTENT TO DISTRIBUTE, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 30 AURORA, CO
DORSEY, ALEXIS 11 30 2022 WARRANT 32 DUCHESNE
SATHER, TARA 11 30 2022 WARRANT X2 41 HUNTINGTON
WOODS, JAMES 11 30 2022 WARRANT 58 PRICE
MARTINEZ ISAIAH 11 30 2022 WARRANT, ITEMS PROHIBITED IN A CORRECTIONAL FACILITY X2 25 PRICE
LEYBA, STEPHANIE 12 1 2022 WARRANTS X5 44 WELLINGTON
KEELE, RANDY 12 1 2022 DRIVING UNDER THE INFLUENCE, POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE, FAILURE TO KEEP CONTROLLED SUBSTANCE IN CONTAINER, DRIVING ON SUSPENDED 55 WELLINGTON
DAVIS, ANDREW 12 1 2022 WARRANTS X2 45 PRICE
PRICE, COLTON 12 1 2022 72-HOUR HOLD, MURDER, OBSTRUCTING JUSTICE, FELONY DISCHARGE OF A FIREARM 27 PRICE
CLOWARD, DARREN 12 2 2022 COMMITMENT 53 HELPER
BUTZ, DAKOTA 12 2 2022 COMMITMENT 21 PRICE
KUNZLER, CODY 12 2 2022 WARRANT, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 31 PRICE
SPIGARELLI, HALEY 12 2 2022 72-HOUR HOLD 30 PRICE
KONAKIS, PAMELA 12 2 2022 INTOXICATION, OPEN CONTAINER 58 HELPER
AXELGARD, KATELIN 12 2 2022 BURGLARY OF A DWELLING, ASSAULT X2, THREATS OF VIOLENCE, INTOXICATION 33 HELPER
MARTINEZ, ARTURO 12 2 2022 WARRANT 38 PRICE
RICH, KEATON 12 3 2022 DUI 19 PRICE
WHITAKER, JULIE 12 3 2022 ASSAULT, DOMESTIC VIOLENCE IN THE PRESENCE OF A CHILD 59 PRICE
SNYDER, JAMES 12 4 2022 ATTEMPTED RAPE, ASSAULT 50 WELLINGTON
BROADHEAD, ANDREW 12 4 2022 WARRANT 26 MISSOURI
HERRERA, ISAIAH 12 4 2022 CRIMINAL TRESPASS 19 PRICE
LAKE, DAMIAN 12 4 2022 DUI 42 STATEN ISLAND
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