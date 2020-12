Carbon County Jail Bookings November 30 – December 6

CLARK, DUSTIN 11 30 2020 WARRANT X2, FALSE INFO OF ANOTHER PERSON, POSSESSION OF PARAPHERNALIA 25 EAST CARBON

NISSEN, RONNIE 11 30 2020 THREATS OF VIOLENCE VIOLATION OF PO 47 HOMELESS

MARTINEZ,JOHNATHAN 11 30 2020 2 DAY COMIT 21 PRICE

JUSTESEN, ALAN 12 1 2020 WARRANTS 33 HELPER

HUNT, JONATHAN 12 1 2020 72 HOUR HOLD 40 PRICE

AMBROSE, RUSTY 12 1 2020 ASSAULT (DV), PROTECTIVE ORDER VIOLATION, DAMAGE OR INTERRUPTION TO A COMMUNICATION DEVICE, WARRANT, 72 HOUR HOLD 34 HELPER

FRANKLIN, JOSHUA 12 2 2020 WARRANT 33 WELLINGTON

MARVIDIKIS, TONY 12 2 2020 COURT COMMITMENT 57 PRICE

GALLION, TRACI 12 2 2020 POSS. OF MARIJUANA, FALSE EVIDENCES OF REGISTRATION, POSS. OF DRUG PARAPHERNALIA 44 HELPER

HOLLEY, MICHELLE 12 2 2020 WARRANT X3 40 HELPER

LIRA, JOSE 12 3 2020 WARRANT 43 SALT LAKE

ANDERSON, JUSTIN 12 3 2020 72 HOUR HOLD 33 PRICE

MAESTAS, JEREMY LEO 12 3 2020 WARRANT X2 28 EAST CARBON

COHOE, MELVIN 12 3 2020 WARRANT 30 PRICE

ONSTOTT, ROBERT 12 4 2020 WARRANT, DRIVING ON DENIED, NO INSURANCE, REVOKED REGISTRATION, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF METH, POSSESSION OF HEROIN 30 WELLINGTON

MARSING, BRANDY 12 4 2020 WARRANTS 38 SALT LAKE CITY

LEYBA, CHRISTOPHER 12 4 2020 2 DAY COMMIT 51 PRICE

TAYLOR, DANNY 12 4 2020 10 DAY COMMIT 60 DUCHESNE

NATONI, SHANE 12 5 2020 DUI, INTERLOCK RESTRICTED DRIVER, OPEN CONTAINER, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, POSSESSION OF MARIJUANA, DRIVING ON SUSPENDED, FAIL TO OPERATE WITH IN A SINGLE LANE 41 NEW MEXICO

MERLEN, DENVER 12 5 2020 ASSAULT (DV) 37 PRICE

HUITT, BRENT 12 5 2020 DUI, OPEN CONTAINER, DOS, UNREGISTERED VEHICLE 66 PRICE

YAZZIE, SHANNON 12 5 2020 WARRANT 43 NEW MEXICO

PARKER, DARYL 12 5 2020 DUI, ALCOHOL RESTRICTED, DRIVING ON SUSPENDED 33 PRICE

JORDAN, TRAVIS 12 5 2020 72 HOUR HOLD 35 PRICE

WATSON, BRITTANIA 12 6 2020 WARRANT, POSS OF METH, POSS OF PARA, POSS OF C/S 39 PRICE