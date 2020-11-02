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Carbon County Jail Bookings October 26 – November 1

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TAYLOR, COLBY 10 27 2020 WARRANTS X2 33 PRICE
WARDLE, MICHAEL 10 28 2020 WARRANT 39 PRICE
MITCHELL, ASHLEY 10 30 2020 COMMITMENT 27 PRICE
TABERNA, MIGUEL 10 30 2020 COMMITMENT 26 PRICE
BALES, BRAD 10 31 2020 DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, REVOKED REGISTRATION, DRIVING ON DENIED, OPEN CONTAINER 57 KENILWORTH
MARTINEZ, JAMES 10 31 2020 VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, WARRANTS X4 40 EAST CARBON
JENSEN, DARREN 10 31 2020 WARRANT 37 HELPER
GHIRARDO, JAMES 10 31 2020 INTOX, CRIMINAL TRESPASS, POSS OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED X2, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, USE OR POSS OF PARAPHERNALIA, CONSUME LIQOUR IN A PUBLIC PLACE, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE 40 PRICE
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