Carbon County Jail Bookings October 26 – November 1

|TAYLOR, COLBY
|10
|27
|2020
|WARRANTS X2
|33
|PRICE
|WARDLE, MICHAEL
|10
|28
|2020
|WARRANT
|39
|PRICE
|MITCHELL, ASHLEY
|10
|30
|2020
|COMMITMENT
|27
|PRICE
|TABERNA, MIGUEL
|10
|30
|2020
|COMMITMENT
|26
|PRICE
|BALES, BRAD
|10
|31
|2020
|DUI, ALCOHOL RESTRICTED DRIVER, REVOKED REGISTRATION, DRIVING ON DENIED, OPEN CONTAINER
|57
|KENILWORTH
|MARTINEZ, JAMES
|10
|31
|2020
|VIOLATION OF PROTECTIVE ORDER, WARRANTS X4
|40
|EAST CARBON
|JENSEN, DARREN
|10
|31
|2020
|WARRANT
|37
|HELPER
|GHIRARDO, JAMES
|10
|31
|2020
|INTOX, CRIMINAL TRESPASS, POSS OF DANGEROUS WEAPON BY RESTRICTED X2, THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, USE OR POSS OF PARAPHERNALIA, CONSUME LIQOUR IN A PUBLIC PLACE, CARRY A DANGEROUS WEAPON UNDER THE INFLUENCE
|40
|PRICE