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Carbon County Jail Bookings October 30 – November 5

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WARD, ALEXANDER 10 30 2023 DUI, 72-HOUR HOLD 31 HOMLESS
BUTZ, DAKOTA 10 30 2023 WARRANT 22 PRICE
WOODEN, MARK 10 30 2023 72-HOUR HOLD 37 PRICE
BORING, KADIN 10 31 2023 WARRANT 20 PRICE
DAMBROSIO, JOHN 10 31 2023 72-HOUR HOLD 39 PRICE
MOWER, TONY 10 31 2023 WARRANTS, TRESPASS OF A DWELLING 36 PRICE
ELLINGTON, KEANA 10 31 2023 POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, TRESPASS OF A DWELLING 27 PRICE
SHANNON, TYLER 10 31 2023 FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON DENIED, DUI – 2ND OFFENSE IN 10 YEARS, REFUSING A CHEMICAL TEST – 2ND OFFENSE IN 10 YEARS 31 PRICE
SOTELO, SAMUEL 10 31 2023 FALSE EVIDENCE OF TITLE REGISTRATION, DRIVING ON SUSPENDED 22 KEARNS
JENSEN, WILLIAM 11 1 2023 72-HOUR HOLD 37 PRICE
BITHELL, MASON 11 1 2023 CHILD ABANDONMENT 25 PRICE
FISHER, KYLE 11 1 2023 INTOXICATION, 72-HOUR HOLD 52 EAST CARBON
OLSEN, BROOKE 11 2 2023 WARRANT 22 PRICE
COVARRUBIAS, NATHAN 11 2 2023 THREATS OF VIOLENCE AGAINST A SCHOOL EMPLOYEE 18 PRICE
GIDDINGS, DEWEY 11 2 2023 72-HOUR HOLD, SEXUAL BATTERY 58 HELPER
LUJAN, MANUEL 11 2 2023 WARRANTS 39 WEST JORDAN
DAVIES, BRANDON 11 2 2023 INTOXICATION 44 PRICE
PIKE, GLENN 11 2 2023 WARRANT 25 OREM
SHANNON, LORENA 11 3 2023 WARRANT 34 WELLINGTON
BOWMAN, KEVIN 11 3 2023 WARRANT X2 39 EAST CARBON
BROWN, MARVIN 11 4 2023 WARRANTS 45 EAST CARBON
BROWN, VALERIE 11 4 2023 POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE, OPERATE VEHICLE WITHOUT INSURANCE, FAILURE TO KEEP CONTROLLED SUBSTANCE IN ORIGINAL CONTAINER AND WARRANT 47 PRICE
BROWN, JEFFERY 11 4 2023 POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO KEEP CONTROLLED SUBSTANCE IN ORIGINAL CONTAINER WARRANT 69 HELPER
EZELL, BRIAN 11 4 2023 WARRANT X4 39 CARBONVILLE
LYNCH, KATHRYN 11 4 2023 DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, LANE TRAVEL 62 SCOFIELD
LEATHERBURY, CHARLES 11 5 2023 INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT 53 EAST CARBON
HEATH, HUNTER 11 5 2023 WARRANT 22 PRICE
JACKSON, JOHN 11 5 2023 WARRANT X3 49 FERRON
GRIFFEN, JEFFERY 11 5 2023 WARRANT 41 MILL CREEK
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