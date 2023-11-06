Carbon County Jail Bookings October 30 – November 5

|WARD, ALEXANDER
|10
|30
|2023
|DUI, 72-HOUR HOLD
|31
|HOMLESS
|BUTZ, DAKOTA
|10
|30
|2023
|WARRANT
|22
|PRICE
|WOODEN, MARK
|10
|30
|2023
|72-HOUR HOLD
|37
|PRICE
|BORING, KADIN
|10
|31
|2023
|WARRANT
|20
|PRICE
|DAMBROSIO, JOHN
|10
|31
|2023
|72-HOUR HOLD
|39
|PRICE
|MOWER, TONY
|10
|31
|2023
|WARRANTS, TRESPASS OF A DWELLING
|36
|PRICE
|ELLINGTON, KEANA
|10
|31
|2023
|POSSESSION OF METH, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, TRESPASS OF A DWELLING
|27
|PRICE
|SHANNON, TYLER
|10
|31
|2023
|FAILURE TO STOP AT COMMAND OF LAW ENFORCEMENT, RECKLESS DRIVING, DRIVING ON DENIED, DUI – 2ND OFFENSE IN 10 YEARS, REFUSING A CHEMICAL TEST – 2ND OFFENSE IN 10 YEARS
|31
|PRICE
|SOTELO, SAMUEL
|10
|31
|2023
|FALSE EVIDENCE OF TITLE REGISTRATION, DRIVING ON SUSPENDED
|22
|KEARNS
|JENSEN, WILLIAM
|11
|1
|2023
|72-HOUR HOLD
|37
|PRICE
|BITHELL, MASON
|11
|1
|2023
|CHILD ABANDONMENT
|25
|PRICE
|FISHER, KYLE
|11
|1
|2023
|INTOXICATION, 72-HOUR HOLD
|52
|EAST CARBON
|OLSEN, BROOKE
|11
|2
|2023
|WARRANT
|22
|PRICE
|COVARRUBIAS, NATHAN
|11
|2
|2023
|THREATS OF VIOLENCE AGAINST A SCHOOL EMPLOYEE
|18
|PRICE
|GIDDINGS, DEWEY
|11
|2
|2023
|72-HOUR HOLD, SEXUAL BATTERY
|58
|HELPER
|LUJAN, MANUEL
|11
|2
|2023
|WARRANTS
|39
|WEST JORDAN
|DAVIES, BRANDON
|11
|2
|2023
|INTOXICATION
|44
|PRICE
|PIKE, GLENN
|11
|2
|2023
|WARRANT
|25
|OREM
|SHANNON, LORENA
|11
|3
|2023
|WARRANT
|34
|WELLINGTON
|BOWMAN, KEVIN
|11
|3
|2023
|WARRANT X2
|39
|EAST CARBON
|BROWN, MARVIN
|11
|4
|2023
|WARRANTS
|45
|EAST CARBON
|BROWN, VALERIE
|11
|4
|2023
|POSSESSION OF A CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, DRIVING ON SUSPENDED DRIVERS LICENSE, OPERATE VEHICLE WITHOUT INSURANCE, FAILURE TO KEEP CONTROLLED SUBSTANCE IN ORIGINAL CONTAINER AND WARRANT
|47
|PRICE
|BROWN, JEFFERY
|11
|4
|2023
|POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE X2, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, FAILURE TO KEEP CONTROLLED SUBSTANCE IN ORIGINAL CONTAINER WARRANT
|69
|HELPER
|EZELL, BRIAN
|11
|4
|2023
|WARRANT X4
|39
|CARBONVILLE
|LYNCH, KATHRYN
|11
|4
|2023
|DUI, POSSESSION OF MARIJUANA, POSSESSION OF PARAPHERNALIA, LANE TRAVEL
|62
|SCOFIELD
|LEATHERBURY, CHARLES
|11
|5
|2023
|INTOXICATION, DISORDERLY CONDUCT
|53
|EAST CARBON
|HEATH, HUNTER
|11
|5
|2023
|WARRANT
|22
|PRICE
|JACKSON, JOHN
|11
|5
|2023
|WARRANT X3
|49
|FERRON
|GRIFFEN, JEFFERY
|11
|5
|2023
|WARRANT
|41
|MILL CREEK